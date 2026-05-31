Przed sklepami Biedronki znowu pojawiają się punty outletowe Fot. Shutterstock.com / lzbieta Krzysztof

Biedronka od kilku lat z powodzeniem praktykuje zwyczaj sezonowych wyprzedaży w specjalnych punktach – czyli w rozstawionych namiotach lub ciężarówkach. Klienci mogą tam liczyć na gigantyczne przeceny, sięgające nawet 50 proc. Warto sprawdzić, kiedy i gdzie dokładnie można załapać się na te zniżki.

Popularna sieć Biedronka prześciga się z innymi dyskontami, aby przyciągnąć do siebie jak największą liczbę konsumentów. Sklepy oferują cykliczne akcje promocyjne, wydłużone godziny pracy przed świętami, a ostatnio potrafili nawet zaskoczyć podwójną kaucją, co było nie lada rarytasem dla wszystkich łowców okazji. Teraz Biedronka wraca do swojego kolejnego, sprawdzonego pomysłu, czyli namiotów i ciężarówek wyprzedażowych.

Namioty wyprzedażowe Biedronki. Co można w nich kupić?

Jak przekazał w rozmowie z serwisem Business Insider Polska Jacek Regimowicz, kierownik operacji i sprzedaży w sieci Biedronka, ten zewnętrzny format cieszy się wśród kupujących gigantycznym zainteresowaniem.

"Outlet trucki oraz namioty wyprzedażowe to stosunkowo nowe formaty sprzedaży w naszej sieci, które cieszą się już dużym zainteresowaniem i są dobrze rozpoznawalne przez klientów. W ramach tej formy sprzedaży oferujemy produkty przemysłowe przecenione nawet o 50 proc." – zaznaczył przedstawiciel sieci.

Obecnie charakterystyczne namioty wyprzedażowe Biedronki można spotkać przy 98 sklepach w całej Polsce. W koszach znajdziemy zaś szeroki wybór produktów przemysłowych, takich jak sprzęt AGD, odzież, obuwie, tekstylia, narzędzia ręczne, zabawki dla dzieci, akcesoria kuchenne, a także pościele, kołdry czy poduszki. Warto jednak pamiętać, że konkretna oferta może się znacznie różnić w zależności od danej lokalizacji, jak zaznacza Jacek Regimowicz.

Poniżej prezentujemy pełną listę udostępnioną przez portal Business Insider, wskazującą, gdzie i do kiedy będą działać wybrane namioty wyprzedażowe Biedronki:

  • Warszawa, ul. Plastyczna 10 (27.03.2026-30.09.2026)
  • Stara Iwiczna ul. Nowa 9 (27.03.2026-30.09.2026)
  • Przecław, Przecław 149 (09.04.2026-09.10.2026)
  • Witnica, ul. Żwirowa 1 (09.04.2026-09.10.2026)
  • Barlinek, ul. Kombatantów 4 (09.04.2026-09.10.2026)
  • Mieszkowice, ul. Poniatowskiego 51 (09.04.2026-09.10.2026)
  • Sulęcin, ul. E. Plater 6 (09.04.2026-09.10.2026)
  • Stawiski, ul. Kossaka 2 (09.04.2026-30.06.2026)
  • Strzegowo, ul. Polna 3 (09.04.2026-30.06.2026)
  • Ciechanów, ul. Sienkiewicza 79 (09.04.2026-30.06.2026)
  • Przasnysz, ul. Żwirki i Wigury 19 (09.04.2026-30.06.2026)
  • Iława, ul. Zalewska (09.04.2026-30.06.2026)
  • Bartoszyce, ul. Warszawska 29 (09.04.2026-30.06.2026)
  • Pieniężno, ul. Królewiecka 3 (09.04.2026-30.06.2026)
  • Grodzisk Wielkopolski, Nowotomyska 50A (13.04.2026-13.10.2026)
  • Warszawa, ul. Śpiewna 11 (15.04.2026-30.09.2026)
  • Czyżew, ul. Andrzejewska 2 (16.04.2026-09.10.2026)
  • Rembelszczyzna, ul. Jana Kazimierza 471 (16.04.2026-09.10.2026)
  • Łomża, ul. Szosa do Mężenina 72 (16.04.2026-09.10.2026)
  • Sochaczew, ul. 600-lecia 40 (17.04.2026-31.08.2026)
  • Radziejowice, ul. Słoneczna 6 (17.04.2026-31.08.2026)
  • Maszewo, ul. Lipnowska 2 (17.04.2026-31.08.2026)
  • Kielce, ul. Poleska 50 (17.04.2026-31.08.2026)
  • Sędziszów, ul. Wesoła (22.04.2026-15.10.2026)
  • Porosły, ul. Porosły Kolonia 60 (22.04.2026-09.10.2026)
  • Mińsk Mazowiecki, ul. Orzeszkowej 23 (22.04.2026-09.10.2026)
  • Goworówek, ul. Ostrołęcka (22.04.2026-09.10.2026)
  • Warszawa, ul. Kraśnicka 6 (23.04.2026-30.09.2026)
  • Marki, ul. Bandurskiego 20B (23.04.2026-30.09.2026)
  • Kobyłka, ul. Przyjacielska 45 (23.04.2026-30.09.2026)
  • Siechnice, ul. Osiedlowa 18 (24.04.2026-31.08.2026)
  • Radom, ul. Żółkiewskiego 10 (25.04.2026-31.08.2026)
  • Miastko, ul. Fabryczna 10 (27.04.2026-27.10.2026)
  • Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 103A (27.04.2026-27.10.2026)
  • Dziwnów, ul. Słowackiego 8A (30.04.2026-30.10.2026)
  • Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 23 (30.04.2026-30.10.2026)
  • Stargard, ul. Szczecińska 127 (04.05.2026-03.11.2026)
  • Zielona Góra, ul. Zacisze 22 (04.05.2026-03.11.2026)
  • Gryfino, ul. A. Asnyka 57 (04.05.2026-03.11.2026)
  • Międzychód, ul. Św. Jana Pawła II 40A (04.05.2026-03.11.2026)
  • Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska 16 B (04.05.2026-03.11.2026)
  • Gorzyce, ul. Bogumińska 29 (04.05.2026-03.11.2026)
  • Koszęcin, ul. Ligonia 12B (04.05.2026-03.11.2026)
  • Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 56 (04.05.2026-31.10.2026)
  • Oleśnica, ul. Wrocławska 17 (07.05.2026-06.11.2026)
  • Niemodlin, ul. Opolska 7 (07.05.2026-06.11.2026)
  • Namysłów, ul. Stawowa 1A (07.05.2026-06.11.2026)
  • Zielona Góra, Os. Pomorskie 5 (07.05.2026-06.11.2026)
  • Lubin, ul. Jana Pawła II (07.05.2026-05.11.2026)
  • Świebodzice, ul. Wałbrzyska 35 (07.05.2026-05.11.2026)
  • Wołów, ul. Objazdowa 1 (07.05.2026-05.11.2026)
  • Włoszakowice, ul. Powstańców Wlkp. 22 (07.05.2026-05.11.2026)
  • Legnica, ul. Jaworzyńska 257 (07.05.2026-05.11.2026)
  • Świdnica, ul. Przemysłowa 2 (07.05.2026-05.11.2026)
  • Wałbrzych, ul. Wysockiego 44 (07.05.2026-05.11.2026)
  • Częstochowa, ul. Radomska 4A (07.05.2026-27.06.2026)
  • Łask, ul. Jodłowa 13 (08.05.2026-27.06.2026)
  • Tuszyn, ul. Jana Pawła II (08.05.2026-27.06.2026)
  • Wieruszów, ul. Wrocławska 22 (08.05.2026-27.06.2026)
  • Poddębice, ul. Łęczycka 29B (08.05.2026-27.06.2026)
  • Hajnówka, ul. 3 Maja 51a (08.05.2026-30.09.2026)
  • Tarnowo Podgórne, ul. Owocowa 16 (09.05.2026-30.10.2026)
  • Czerwonak, ul. Leśna (09.05.2026-30.10.2026)
  • Zbylitowska Góra, ul. Krakowska (09.05.2026-31.10.2026)
  • Twardogóra, ul. 1 Maja 17 (09.05.2026-05.11.2026)
  • Kamienna Góra, ul. Wałbrzyska 25 (09.05.2026-05.11.2026)
  • Tarnów, ul. Czerwonych Klonów 9 (10.05.2026-31.10.2026)
  • Borkowo, ul. Kartuska 10 (11.05.2026-11.11.2026)
  • Sanok, ul. Przemyska 24 (11.05.2026-31.10.2026)
  • Jasionka, Jasionka 74b (11.05.2026-31.10.2026)
  • Tyczyn, ul. Orkana 2a (11.05.2026-31.10.2026)
  • Mogilno, ul. Powstańców Wlkp. 46 (12.05.2026-31.10.2026)
  • Budzyń, ul. Dworcowa 17a (12.05.2026-31.10.2026)
  • Czeladź, ul. Będzińska 10 (12.05.2026-10.11.2026)
  • Jędrzejów, ul. Reymonta (13.05.2026-08.11.2026)
  • Łopuszno, ul. Konecka 9b (13.05.2026-08.11.2026)
  • Oświęcim, ul. Chemików 1 (13.05.2026-10.11.2026)
  • Ścinawka Średnia, ul. Mickiewicza 2a (14.05.2026-13.11.2026)
  • Nowy Sącz, ul. Krakowska 49 (14.05.2026-31.10.2026)
  • Jarosław, ul. Krakowska 32 (14.05.2026-31.10.2026)
  • Biertowice, Biertowice 366 (14.05.2026-10.11.2026)
  • Dobczyce, ul. Zarabie 6I (14.05.2026-09.11.2026)
  • Myślenice, ul. Słowackiego (14.05.2026-09.11.2026)
  • Rogoźno, ul. Piłsudskiego (15.05.2026-31.10.2026)
  • Częstochowa, ul. M. Faradaya 21 (15.05.2026-27.06.2026)
  • Poraj, ul. Armii Krajowej 33 (15.05.2026-07.11.2026)
  • Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 133 (15.05.2026-07.11.2026)
  • Jaworzno, ul. Grunwaldzka (15.05.2026-10.11.2026)
  • Łęczyca, ul. Belwederska 1 (15.05.2026-27.06.2026)
  • Szczecinek, ul. Polna (17.05.2026-15.10.2026)
  • Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego 3 (17.05.2026-15.10.2026)
  • Miechów, ul. Racławicka (20.05.2026-07.11.2026)
  • Opatkowice, Opatkowice DW 776 (20.05.2026-10.11.2026)
  • Babice, ul. Zakopiańska 47 (21.05.2026-07.11.2026)
  • Łużna, Łużna 895 (22.05.2026-31.10.2026)
  • Gdańsk, ul. Kartuska 406 (23.05.2026-30.09.2026)
  • Głubczyce, ul. Żeromskiego (25.05.2026-31.10.2026)
  • Gowarzewo, ul. Kleszczewska 2 (28.05.2026-31.10.2026)

    Outlet trucki Biedronki. Gdzie zaparkują mobilne wyprzedaże?

    Dla tych, którzy nie mają w swojej okolicy rozstawionego namiotu, sieć przygotowała alternatywę w postaci "outlet trucków". Są to po prostu mobilne, zorganizowane punkty sprzedaży, które działają w formie pojemnej naczepy zaparkowanej tuż pod wybranym sklepem.

    Oto udostępniona przez Business Insider pełna lista miejsc i terminów stacjonowania wyprzedażowych ciężarówek Biedronki w najbliższym czasie:

  • Strzelce Opolskie, ul. Stawowa (08.05.2026-01.06.2026)
  • Bełchatów, ul. Wojska Polskiego (08.05.2026-06.06.2026)
  • Andrespol, ul. Rokicińska 125 (08.05.2026-06.06.2026)
  • Nakło, ul. Potulicka 11 (maj 2026-30.05.2026)
  • Kęty, ul. Jana III Sobieskiego 22 (12.05.2026-01.06.2026)
  • Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 294A (12.05.2026-01.06.2026)
  • Dębica, Nagawczyna 245F (13.05.2026-31.05.2026)
  • Toruń, ul. Poznańska (18.05.2026-30.05.2026)
  • Śliwice, ul. Dębowa 18 (18.05.2026-30.05.2026)
  • Sompolno, ul. Warszawska (18.05.2026-30.05.2026)
  • Kwidzyn, ul. Słowackiego (18.05.2026-30.05.2026)
  • Rzeszów, ul. Siemieńskiego 14 (18.05.2026-31.05.2026)
  • Lesko, ul. Stawowa 16 (19.05.2026-02.06.2026)
  • Jawor, ul. Słowackiego (19.05.2026-01.06.2026)
  • Kraków, ul. Księdza Meiera 13 (19.05.2026-06.06.2026)
  • Charsznica 23A (19.05.2026-08.06.2026)
  • Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska (19.05.2026-30.05.2026)
  • Zabrze, ul. Szczęście Ludwika (19.05.2026-30.05.2026)
  • Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 72 (19.05.2026-02.06.2026)
  • Mielec, ul. Jagiellończyka (20.05.2026-03.06.2026)
  • Mysłowice, ul. Mikołowska (20.05.2026-01.06.2026)
  • Milówka, ul. Jana Kazimierza 2/18 (20.05.2026-01.06.2026)
  • Glinojeck, ul. Płocka 30 (25.05.2026-06.06.2026)
  • Brzeg, ul. Łokietka (25.05.2026-06.06.2026)
  • Wrocław, ul. Horbaczewskiego 22 (25.05.2026-06.06.2026)
  • Gorzów Wlkp., ul. Olimpijska 7 (25.05.2026-30.05.2026)
  • Choszczno, ul. Marii Konopnickiej 2B (25.05.2026-30.05.2026)
  • Olsztyn, ul. Bartąska 1 (25.05.2026-06.06.2026)
  • Wojnicz, ul. Krakowska 112 (26.05.2026-09.06.2026)
  • Elbląg, ul. Fromborska 2D (26.05.2026-30.05.2026)
  • Stąporków, ul. Stefana Żeromskiego 2A (26.05.2026-07.06.2026)
  • Marynin, ul. Partyzantów AK 2/4 (26.05.2026-07.06.2026)
  • Płońsk, ul. Rzemieślnicza 4 (26.05.2026-07.06.2026)
  • Białobrzegi, ul. Krakowska 88 (26.05.2026-07.06.2026)
  • Gniezno, ul. Paczkowskiego 18 (26.05.2026-01.06.2026)
  • Ostrów Wielkopolski, ul. Majorka 1 (26.05.2026-01.06.2026)
  • Poznań, ul. Strzeszyńska 25 (26.05.2026-01.06.2026)
  • Zabrze, ul. Paderewskiego (26.05.2026-06.06.2026)
  • Gliwice, ul. Daszyńskiego 8 (26.05.2026-06.06.2026)
  • Żagań, ul. Kopernika 10 (26.05.2026-01.06.2026)
  • Leszno, ul. Niepodległości 71A (26.05.2026-01.06.2026)
  • Szczawno-Zdrój, ul. Solicka 21 (26.05.2026-08.06.2026)
  • Zarzecze, ul. A. Mickiewicza (27.05.2026-02.06.2026)
  • Lublin, ul. Diamentowa 19I-H (27.05.2026-02.06.2026)
  • Bychawa, ul. Sienkiewicza 94 (27.05.2026-02.06.2026)
  • Łuków, ul. Sienkiewicza 1 (27.05.2026-02.06.2026)
  • Poniatowa, ul. 1 Maja 7C (27.05.2026-02.06.2026)
  • Połczyn-Zdrój, ul. Warszawska (27.05.2026-02.06.2026)
  • Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 24B (27.05.2026-09.06.2026)
  • Koszalin, ul. Zwycięstwa (27.05.2026-09.06.2026)
  • Ustka, ul. Słupska 27 (27.05.2026-09.06.2026)
  • Złotów, ul. Słoneczna (27.05.2026-09.06.2026)
  • Poznań, ul. Starołęcka 128 (maj 2026-01.06.2026)