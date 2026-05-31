Biedronka od kilku lat z powodzeniem praktykuje zwyczaj sezonowych wyprzedaży w specjalnych punktach – czyli w rozstawionych namiotach lub ciężarówkach. Klienci mogą tam liczyć na gigantyczne przeceny, sięgające nawet 50 proc. Warto sprawdzić, kiedy i gdzie dokładnie można załapać się na te zniżki.
Popularna sieć Biedronka prześciga się z innymi dyskontami, aby przyciągnąć do siebie jak największą liczbę konsumentów. Sklepy oferują cykliczne akcje promocyjne, wydłużone godziny pracy przed świętami, a ostatnio potrafili nawet zaskoczyć podwójną kaucją, co było nie lada rarytasem dla wszystkich łowców okazji. Teraz Biedronka wraca do swojego kolejnego, sprawdzonego pomysłu, czyli namiotów i ciężarówek wyprzedażowych.
Namioty wyprzedażowe Biedronki. Co można w nich kupić?
Jak przekazał w rozmowie z serwisem Business Insider Polska Jacek Regimowicz, kierownik operacji i sprzedaży w sieci Biedronka, ten zewnętrzny format cieszy się wśród kupujących gigantycznym zainteresowaniem.
"Outlet trucki oraz namioty wyprzedażowe to stosunkowo nowe formaty sprzedaży w naszej sieci, które cieszą się już dużym zainteresowaniem i są dobrze rozpoznawalne przez klientów. W ramach tej formy sprzedaży oferujemy produkty przemysłowe przecenione nawet o 50 proc." – zaznaczył przedstawiciel sieci.
Obecnie charakterystyczne namioty wyprzedażowe Biedronki można spotkać przy 98 sklepach w całej Polsce. W koszach znajdziemy zaś szeroki wybór produktów przemysłowych, takich jak sprzęt AGD, odzież, obuwie, tekstylia, narzędzia ręczne, zabawki dla dzieci, akcesoria kuchenne, a także pościele, kołdry czy poduszki. Warto jednak pamiętać, że konkretna oferta może się znacznie różnić w zależności od danej lokalizacji, jak zaznacza Jacek Regimowicz.
Poniżej prezentujemy pełną listę udostępnioną przez portal Business Insider, wskazującą, gdzie i do kiedy będą działać wybrane namioty wyprzedażowe Biedronki:
Outlet trucki Biedronki. Gdzie zaparkują mobilne wyprzedaże?
Dla tych, którzy nie mają w swojej okolicy rozstawionego namiotu, sieć przygotowała alternatywę w postaci "outlet trucków". Są to po prostu mobilne, zorganizowane punkty sprzedaży, które działają w formie pojemnej naczepy zaparkowanej tuż pod wybranym sklepem.
Oto udostępniona przez Business Insider pełna lista miejsc i terminów stacjonowania wyprzedażowych ciężarówek Biedronki w najbliższym czasie: