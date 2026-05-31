Przed sklepami Biedronki znowu pojawiają się punty outletowe Fot. Shutterstock.com / lzbieta Krzysztof

Biedronka od kilku lat z powodzeniem praktykuje zwyczaj sezonowych wyprzedaży w specjalnych punktach – czyli w rozstawionych namiotach lub ciężarówkach. Klienci mogą tam liczyć na gigantyczne przeceny, sięgające nawet 50 proc. Warto sprawdzić, kiedy i gdzie dokładnie można załapać się na te zniżki.

Popularna sieć Biedronka prześciga się z innymi dyskontami, aby przyciągnąć do siebie jak największą liczbę konsumentów. Sklepy oferują cykliczne akcje promocyjne, wydłużone godziny pracy przed świętami, a ostatnio potrafili nawet zaskoczyć podwójną kaucją, co było nie lada rarytasem dla wszystkich łowców okazji. Teraz Biedronka wraca do swojego kolejnego, sprawdzonego pomysłu, czyli namiotów i ciężarówek wyprzedażowych.

Namioty wyprzedażowe Biedronki. Co można w nich kupić?

Jak przekazał w rozmowie z serwisem Business Insider Polska Jacek Regimowicz, kierownik operacji i sprzedaży w sieci Biedronka, ten zewnętrzny format cieszy się wśród kupujących gigantycznym zainteresowaniem.

"Outlet trucki oraz namioty wyprzedażowe to stosunkowo nowe formaty sprzedaży w naszej sieci, które cieszą się już dużym zainteresowaniem i są dobrze rozpoznawalne przez klientów. W ramach tej formy sprzedaży oferujemy produkty przemysłowe przecenione nawet o 50 proc." – zaznaczył przedstawiciel sieci.

Obecnie charakterystyczne namioty wyprzedażowe Biedronki można spotkać przy 98 sklepach w całej Polsce. W koszach znajdziemy zaś szeroki wybór produktów przemysłowych, takich jak sprzęt AGD, odzież, obuwie, tekstylia, narzędzia ręczne, zabawki dla dzieci, akcesoria kuchenne, a także pościele, kołdry czy poduszki. Warto jednak pamiętać, że konkretna oferta może się znacznie różnić w zależności od danej lokalizacji, jak zaznacza Jacek Regimowicz.

Poniżej prezentujemy pełną listę udostępnioną przez portal Business Insider, wskazującą, gdzie i do kiedy będą działać wybrane namioty wyprzedażowe Biedronki:

Warszawa, ul. Plastyczna 10 (27.03.2026-30.09.2026) Stara Iwiczna ul. Nowa 9 (27.03.2026-30.09.2026) Przecław, Przecław 149 (09.04.2026-09.10.2026) Witnica, ul. Żwirowa 1 (09.04.2026-09.10.2026) Barlinek, ul. Kombatantów 4 (09.04.2026-09.10.2026) Mieszkowice, ul. Poniatowskiego 51 (09.04.2026-09.10.2026) Sulęcin, ul. E. Plater 6 (09.04.2026-09.10.2026) Stawiski, ul. Kossaka 2 (09.04.2026-30.06.2026) Strzegowo, ul. Polna 3 (09.04.2026-30.06.2026) Ciechanów, ul. Sienkiewicza 79 (09.04.2026-30.06.2026) Przasnysz, ul. Żwirki i Wigury 19 (09.04.2026-30.06.2026) Iława, ul. Zalewska (09.04.2026-30.06.2026) Bartoszyce, ul. Warszawska 29 (09.04.2026-30.06.2026) Pieniężno, ul. Królewiecka 3 (09.04.2026-30.06.2026) Grodzisk Wielkopolski, Nowotomyska 50A (13.04.2026-13.10.2026) Warszawa, ul. Śpiewna 11 (15.04.2026-30.09.2026) Czyżew, ul. Andrzejewska 2 (16.04.2026-09.10.2026) Rembelszczyzna, ul. Jana Kazimierza 471 (16.04.2026-09.10.2026) Łomża, ul. Szosa do Mężenina 72 (16.04.2026-09.10.2026) Sochaczew, ul. 600-lecia 40 (17.04.2026-31.08.2026) Radziejowice, ul. Słoneczna 6 (17.04.2026-31.08.2026) Maszewo, ul. Lipnowska 2 (17.04.2026-31.08.2026) Kielce, ul. Poleska 50 (17.04.2026-31.08.2026) Sędziszów, ul. Wesoła (22.04.2026-15.10.2026) Porosły, ul. Porosły Kolonia 60 (22.04.2026-09.10.2026) Mińsk Mazowiecki, ul. Orzeszkowej 23 (22.04.2026-09.10.2026) Goworówek, ul. Ostrołęcka (22.04.2026-09.10.2026) Warszawa, ul. Kraśnicka 6 (23.04.2026-30.09.2026) Marki, ul. Bandurskiego 20B (23.04.2026-30.09.2026) Kobyłka, ul. Przyjacielska 45 (23.04.2026-30.09.2026) Siechnice, ul. Osiedlowa 18 (24.04.2026-31.08.2026) Radom, ul. Żółkiewskiego 10 (25.04.2026-31.08.2026) Miastko, ul. Fabryczna 10 (27.04.2026-27.10.2026) Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 103A (27.04.2026-27.10.2026) Dziwnów, ul. Słowackiego 8A (30.04.2026-30.10.2026) Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 23 (30.04.2026-30.10.2026) Stargard, ul. Szczecińska 127 (04.05.2026-03.11.2026) Zielona Góra, ul. Zacisze 22 (04.05.2026-03.11.2026) Gryfino, ul. A. Asnyka 57 (04.05.2026-03.11.2026) Międzychód, ul. Św. Jana Pawła II 40A (04.05.2026-03.11.2026) Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska 16 B (04.05.2026-03.11.2026) Gorzyce, ul. Bogumińska 29 (04.05.2026-03.11.2026) Koszęcin, ul. Ligonia 12B (04.05.2026-03.11.2026) Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 56 (04.05.2026-31.10.2026) Oleśnica, ul. Wrocławska 17 (07.05.2026-06.11.2026) Niemodlin, ul. Opolska 7 (07.05.2026-06.11.2026) Namysłów, ul. Stawowa 1A (07.05.2026-06.11.2026) Zielona Góra, Os. Pomorskie 5 (07.05.2026-06.11.2026) Lubin, ul. Jana Pawła II (07.05.2026-05.11.2026) Świebodzice, ul. Wałbrzyska 35 (07.05.2026-05.11.2026) Wołów, ul. Objazdowa 1 (07.05.2026-05.11.2026) Włoszakowice, ul. Powstańców Wlkp. 22 (07.05.2026-05.11.2026) Legnica, ul. Jaworzyńska 257 (07.05.2026-05.11.2026) Świdnica, ul. Przemysłowa 2 (07.05.2026-05.11.2026) Wałbrzych, ul. Wysockiego 44 (07.05.2026-05.11.2026) Częstochowa, ul. Radomska 4A (07.05.2026-27.06.2026) Łask, ul. Jodłowa 13 (08.05.2026-27.06.2026) Tuszyn, ul. Jana Pawła II (08.05.2026-27.06.2026) Wieruszów, ul. Wrocławska 22 (08.05.2026-27.06.2026) Poddębice, ul. Łęczycka 29B (08.05.2026-27.06.2026) Hajnówka, ul. 3 Maja 51a (08.05.2026-30.09.2026) Tarnowo Podgórne, ul. Owocowa 16 (09.05.2026-30.10.2026) Czerwonak, ul. Leśna (09.05.2026-30.10.2026) Zbylitowska Góra, ul. Krakowska (09.05.2026-31.10.2026) Twardogóra, ul. 1 Maja 17 (09.05.2026-05.11.2026) Kamienna Góra, ul. Wałbrzyska 25 (09.05.2026-05.11.2026) Tarnów, ul. Czerwonych Klonów 9 (10.05.2026-31.10.2026) Borkowo, ul. Kartuska 10 (11.05.2026-11.11.2026) Sanok, ul. Przemyska 24 (11.05.2026-31.10.2026) Jasionka, Jasionka 74b (11.05.2026-31.10.2026) Tyczyn, ul. Orkana 2a (11.05.2026-31.10.2026) Mogilno, ul. Powstańców Wlkp. 46 (12.05.2026-31.10.2026) Budzyń, ul. Dworcowa 17a (12.05.2026-31.10.2026) Czeladź, ul. Będzińska 10 (12.05.2026-10.11.2026) Jędrzejów, ul. Reymonta (13.05.2026-08.11.2026) Łopuszno, ul. Konecka 9b (13.05.2026-08.11.2026) Oświęcim, ul. Chemików 1 (13.05.2026-10.11.2026) Ścinawka Średnia, ul. Mickiewicza 2a (14.05.2026-13.11.2026) Nowy Sącz, ul. Krakowska 49 (14.05.2026-31.10.2026) Jarosław, ul. Krakowska 32 (14.05.2026-31.10.2026) Biertowice, Biertowice 366 (14.05.2026-10.11.2026) Dobczyce, ul. Zarabie 6I (14.05.2026-09.11.2026) Myślenice, ul. Słowackiego (14.05.2026-09.11.2026) Rogoźno, ul. Piłsudskiego (15.05.2026-31.10.2026) Częstochowa, ul. M. Faradaya 21 (15.05.2026-27.06.2026) Poraj, ul. Armii Krajowej 33 (15.05.2026-07.11.2026) Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 133 (15.05.2026-07.11.2026) Jaworzno, ul. Grunwaldzka (15.05.2026-10.11.2026) Łęczyca, ul. Belwederska 1 (15.05.2026-27.06.2026) Szczecinek, ul. Polna (17.05.2026-15.10.2026) Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego 3 (17.05.2026-15.10.2026) Miechów, ul. Racławicka (20.05.2026-07.11.2026) Opatkowice, Opatkowice DW 776 (20.05.2026-10.11.2026) Babice, ul. Zakopiańska 47 (21.05.2026-07.11.2026) Łużna, Łużna 895 (22.05.2026-31.10.2026) Gdańsk, ul. Kartuska 406 (23.05.2026-30.09.2026) Głubczyce, ul. Żeromskiego (25.05.2026-31.10.2026) Gowarzewo, ul. Kleszczewska 2 (28.05.2026-31.10.2026)

Outlet trucki Biedronki. Gdzie zaparkują mobilne wyprzedaże?

Dla tych, którzy nie mają w swojej okolicy rozstawionego namiotu, sieć przygotowała alternatywę w postaci "outlet trucków". Są to po prostu mobilne, zorganizowane punkty sprzedaży, które działają w formie pojemnej naczepy zaparkowanej tuż pod wybranym sklepem.

Oto udostępniona przez Business Insider pełna lista miejsc i terminów stacjonowania wyprzedażowych ciężarówek Biedronki w najbliższym czasie: