Wyniki wyborów w Izraelu Fot. Shutterstock.com

W Izraelu zakończyły się wybory parlamentarne, w których o władzę walczył m.in. rządzący od blisko dwóch dekad (z przerwą) Benjamin Netanjahu. Według wstępnych wyników exit poll zwyciężył blok partii opozycyjnych wobec polityki prowadzonej przez Netanjahu, ale różnica jest niewielka.

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Wybory parlamentarne w Izraelu rozpoczęły się we wtorek 27 października. Głosowanie trwało do godz. 22:00 (21:00 w Polsce). Utworzono ponad 12 tys. obwodowych komisji, a Izraelczycy wybierali 120 deputowanych do Knesetu – jednoizbowego parlamentu stanowiącego najwyższy organ ustawodawczy państwa. Jak wcześniej pisaliśmy już w naTemat, sondaże wyborcze wskazywały, że 18 lat władzy Netanjahu może się dziś skończyć.

Większość Izraelczyków przeciwko rządom Benjamina Netanjahu

Jak podaje Reuters, sondaż exit poll izraelskiej stacji Channel 13 wskazuje, że blok kierowany przez Eisenkota zdobędzie 53 mandaty, podczas gdy blok Netanjahu 50. Z kolei Channel 12 podaje, że blok Eisenkota uzyska 52 mandaty, blok Netanjahu 50, natomiast partie arabskie rekordowe 18 mandatów.

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Tło wyborów parlamentarnych w Izraelu. Wydarzenia z 7 października 2023, wojna i korupcja

Do wyborów zgłoszono aż 38 list, ale główne starcie rozgrywało się między dwoma blokami politycznymi. Na czele pierwszego stał prawicowy Likud Benjamina Netanjahu, wspierany przez dwa ugrupowania skrajnie nacjonalistyczne oraz potencjalnie jego tradycyjnych sojuszników – ugrupowania Żydów ultraortodoksyjnych. A po drugiej stronie był entrowo-liberalny Yashar! lidera bloku opozycji Gadiego Eisenkota.

Netanjahu jest obecnie najdłużej urzędującym premierem w historii Izraela – sprawuje władzę z przerwami od ponad 18 lat. W ostatnich wyborach (w listopadzie 2022 roku) jego partia zdobyła 32 mandaty i wraz z ugrupowaniami religijnymi oraz nacjonalistycznymi utworzyła najbardziej prawicową koalicję w dziejach państwa, co wywołało wielki protest w Izraelu.

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Dzisiejsze głosowanie było pod jednym względem szczególne. To pierwsze wybory po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Jedną z głównych osi sporu między politycznymi przeciwnikami pozostaje więc odpowiedzialność Netanjahu za zaniedbania, przez które Hamas przeprowadził zbrojny najazd, w którym zginęło około 1200 osób.

Wojna wzbudziła na świecie szeroką krytykę wobec działań Izraela oraz oskarżenia o zbrodnie wojenne – pod takim też zarzutem Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Netanjahu. Oczywiście te zarzuty są w Izraelu ignorowane, a media poświęcają im niewiele uwagi.

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