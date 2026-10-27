W Polsce powstanie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Fot. x.com / @magdasobkowiak

Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ogłosiła ostateczną decyzję w sprawie powstania w Polsce centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Wcześniej tę "informację dnia" zapowiadał już Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów.

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"Historyczna decyzja! Centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce!" – przekazała we wtorek po południu 27 października wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Jak wskazała w serwisie X Sobkowiak-Czarnecka, "o europejską lokalizację tej inwestycji rywalizowały cztery państwa, obok Polski – Niemcy, Holandia i Norwegia". "Już na etapie składania wniosków polska oferta została oceniona najwyżej" – podkreśliła.

"Od początku byliśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Ten sukces nie był oczywisty. To efekt wielu miesięcy negocjacji i ciężkiej pracy całego zespołu" – zaznaczyła wiceszefowa MON i przeszła następnie do podziękowań wszystkim zaangażowanym.

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"Dziękuję Premierowi Donaldowi Tuskowi za zaufanie i Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za powierzenie mi roli głównej negocjatorki. A całemu zespołowi za determinację, ciężką pracę i wspólny sukces" – wymieniała Sobkowiak-Czarnecka. Podziękowania skierowała także do prezydenta Karola Nawrockiego. "Ta decyzja to też dowód, że kiedy wiosłujemy w tym samym kierunku z prezydentem sukces jest możliwy!" – podsumowała.

Jeszcze wcześniej we wtorek przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów Donald Tusk zapowiedział już wstępnie tę decyzję, określając ją "informacją dnia". – Wiele na to wskazuje, że mniej więcej po zakończeniu posiedzenia rządu dojdzie do nas dobra informacja, że to właśnie Polska została wybrana jako partner do tego nadzwyczaj istotnego z punktu widzenia obronności projektu – wskazywał premier.

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Decyzję o powstaniu w Polsce centrum serwisowania pocisków do Patriotów skomentował również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, zwracając uwagę na rolę Karola Nawrockiego w tym przedsięwzięciu.

"Dzięki rozmowie Prezydenta Karola Nawrockiego z Prezydentem Donaldem Trumpem w Polsce powstanie europejskie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Prezydenci omówili ten projekt przy okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ" – napisał w serwisie X Grodecki.

"Dziękuję za wsparcie Prezydentowi RP, dziękuję moim współpracownikom i wszystkim, którzy od początku wspierali ten projekt. Dzisiejsza decyzja pokazuje, że zjednoczeni potrafimy z sukcesem realizować nawet najtrudniejsze zadania na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny" – skomentował z kolei w serwisie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Warto przypomnieć, że podczas lipcowego szczytu NATO w Ankarze Polska podpisała międzynarodowe porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, Holandią, Niemcami oraz Szwecją. Dokument dotyczy stworzenia w Europie zaplecza do serwisowania pocisków PAC-3, wykorzystywanych w wyrzutniach Patriot.

We wrześniu wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, przebywała w Waszyngtonie. Przekazała tam szczegóły rozmów prowadzonych m.in. właśnie z amerykańskim koncernem Lockheed Martin. Jak zaznaczyła, ostateczna decyzja dotycząca powstania ośrodka w Polsce znajdowała się już wówczas na końcowym etapie i miała zostać ogłoszona prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni.