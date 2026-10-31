Mateusz Morawiecki zamierza złożyć wniosek o wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska Fot. Shutterstock. Montaż: naTemat.pl

Po zaognieniu się sporu o Trybunał Konstytucyjny Mateusz Morawiecki postanowił wytoczyć ciężkie działa przeciwko rządowi Donalda Tuska. Z ostatniego wpisu prezesa Rozwoju Plus możemy wywnioskować, że zamierza złożyć na ręce marszałka Sejmu specjalny wniosek.

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W piątek (30 października) na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego zamieszczono komunikat, w którym ogłoszono zarządzenie przerwy w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Sytuacja ta wywołała oburzenie na prawicy, której zwolennicy tłumnie pojawili się pod siedzibą niezależnego organu władzy sądowniczej – tam, gdzie dwa tygodnie temu odbyła się wielka manifestacja. Do budynku TK, do którego dostęp blokowali policjanci, wszedł prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa zrezygnowała z podróży do Senegalu na wieść o piątkowych zajściach w stolicy.

Donald Tusk bronił wczorajszej decyzji w sprawie TK, pisząc na portalu X (dawnym Twitterze), że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem". Ruch ten nie spodobał się opozycji. Sławomir Mentzen, który ostatniej nocy razem z Krzysztofem Bosakiem, Jarosławem Kaczyńskim i Grzegorzem Braunem był obecny pod gmachem TK, stwierdził za pośrednictwem mediów społecznościowych, że "nie ma zgody na dalsze bestialskie łamanie prawa przez rząd Tuska". Reszta prawicy poszła za ciosem.

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Mateusz Morawiecki zapowiada wniosek o wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska

"Składamy wniosek o wotum nieufności wobec rządu Tuska" – napisał Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus, w serwisie X, proponując działający do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych "techniczny rząd" pod wodzą Marka Jurka, byłego marszałka Sejmu.

Były premier przyznał, że Trybunał Konstytucyjny wymaga gruntownych zmian. "Reset w TK jest potrzebny – co do tego zgadzają się liczne środowiska polityczne: od Razem, przez Rozwój Plus, po Konfederację. Podkreślali to również prezydent i legalny prezes Trybunału Konstytucyjnego" – czytamy w jego poście. Morawiecki uważa jednak, że we wspomnianym resecie nie powinni brać udziału "dzisiejsi zamachowcy na TK".

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"Ich miejsce jest na śmietniku historii i przed niezawisłymi sądami w roli oskarżonych. [...] Samo zakończenie fatalnych rządów tej koalicji będzie tylko początkiem" – skwitował.

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We wcześniejszym wpisie na X polityk oznajmił, że piątkowe działania Tuska pokazują, że jego władza kończy się w sposób "brzydki, desperacki, tragikomiczny". "Ciągłe afery, absolutna nieudolność w rządzeniu państwem, rosnące ceny i bezrobocie – to wszystko potrzebowało równie żałosnego zwieńczenia" – wymieniał.