Zagraniczni internauci pytają AI o sytuację wokół TK Fot. materiał prasowy; Shutterstock. Montaż: naTemat.pl

Spór o Trybunał Konstytucyjny rozpala dyskusję także za granicą. Internauci na różne sposoby próbują zorientować się w sprawie obecnego impas wokół TK. Sięgnęli nawet po sztuczną inteligencję Elona Muska, by ustalić, kto ma racje, a kto nie w konflikcie między polskimi politykami. Odpowiedź Groka nie spodoba się prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

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Przypomnijmy, że Karol Nawrocki zbojkotował ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (m.in. Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Berka), których legalnie wyznaczył uprzednio Sejm. – Komisja Wenecka dała jednoznaczną wykładnię. Po pierwsze, wszystkie decyzje Sejmu w tej sprawie są zgodne z prawem. Po drugie, prezydent ma natychmiast zaprzysiąc wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego – mówił Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu X kadencji, w trakcie październikowego spotkania z wyborcami w Tychach.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Co wydarzyło się 30 października?

Sytuacja związana z Trybunałem Konstytucyjnym przybrała na sile w piątek (30 października), gdy kordon policji otoczył stołeczną siedzibę niezależnego organu władzy sądowniczej, a na stronie państwowej instytucji pojawiło się oświadczenie, zgodnie z którym zarządzono przerwę w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

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Pod gmachem TK tłumnie zgromadzili się przedstawiciele prawicowych partii opozycyjnych oraz ich zwolennicy. Nawrocki przerwał zaś służbową podróż do Senegalu i mimo blokady wkroczył do budynku przy al. Jana Chrystiana Szucha 12a.

Zagraniczni internauci pytają AI Elona Muska o to, kto nie ma racji w konflikcie dot. TK

Chaos wokół TK wywołał spore emocje w zagranicznych mediach społecznościowych, zwłaszcza na portalu X. W USA stała się m.in. tematem zastępczym przed wtorkowymi wyborami połówkowymi. Jeden z użytkowników dawnego Twittera (komentator o pseudonimie Michael A. Arouet) spytał Groka – sztuczną inteligencję Elona Muska – o to, kto się myli w sporze o polski Trybunał Konstytucyjny i kto złamał prawo.

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Grok powołał się na art. 194 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który wskazuje, że "prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje prezydent RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego". "Konstytucja przyznaje Sejmowi wyłączne prawo wyboru sędziów TK. Prezydenckie ślubowanie jest jedynie formalnością ustawową, a nie wetem. Komisja Wenecka potwierdza, że ​​prezydent nie ma prawa blokować ani nadzorować wyborów Sejmu" – wskazała AI.

"Odmowy Nawrockiego doprowadziły do ​​impasu, traktując krok o charakterze ceremonialnym jako barierę konstytucyjną" – dodał Grok.

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Przypomnijmy, że w sobotę (31 października) w Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się seria konsultacji Karola Nawrockiego z przedstawicielami środowisk parlamentarnych w związku z burzliwą i szybko eskalującą sytuacją wokół TK. Zaproszenie od głowy państwa przyjęli m.in. Szymon Hołownia z Polski 2050, Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, oraz Sławomir Mentzen, szef partii Nowa Nadzieja i lider Konfederacji Wolność i Niepodległość.