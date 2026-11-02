Przewoźnik Leo Express ruszył z nową pulą biletów na 2027 rok. Fot. Shutterstock/NGCHIYUI

Marzy wam się budżetowy wyjazd do Pragi? Leo Express właśnie odpalił nową pulę tanich jak barszcz biletów. Za przejazd z polskich miast do stolicy Czech zapłacimy symboliczne kwoty, bo mowa nawet o 10 zł za bilet w jedną stronę. Trzeba się jednak pospieszyć. Promocyjne miejsca wyprzedadzą się w mgnieniu oka.

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Lada moment wejdzie w życie nowy rozkład, a w nim hitowe trasy. To rewelacyjna alternatywa dla droższych biletów lotniczych i wyczerpującej jazdy samochodem. Wyjaśniamy szczegóły.

Leo Express i nowa pula biletów na 2027 rok. Podróżni czekali z niecierpliwością

Leo Express to czeski prywatny przewoźnik kolejowo-autobusowy, który od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję na polskim rynku, stanowiąc świetną alternatywę dla państwowych kolei – nic dziwnego, że PKP Intercity ma problem. Pociągi tej firmy wyróżniają się nowoczesnym taborem, wygodnymi fotelami, darmowym Wi-Fi oraz bogatą ofertą gastronomiczną na pokładzie, podzieloną na kilka klas podróży. Z Polski pociągi kursują przede wszystkim z Warszawy, Krakowa oraz Śląska.

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Teraz przewoźnik ogłosił świetną nowinę, ponieważ właśnie otworzył rezerwacje na kolejny sezon – w systemie pojawiły się bilety na 2027 rok. Nowy, zmieniony rozkład jazdy zacznie obowiązywać od 13 grudnia 2026 roku.

Dla pasażerów z Polski oznacza to świetną okazję do zaplanowania z wyprzedzeniem nawet krótkich weekendów, urlopów czy wyjazdów na jarmarki bożonarodzeniowe. Warto pamiętać, że Leo Express stosuje dynamiczny system wyceny. Co to oznacza? Im wcześniej kupujemy bilet, tym niższą cenę uzyskamy.

Jak kupić bilety do Pragi za kilkanaście złotych? Przykładowe ceny z Warszawy i Krakowa

Oczywiście najbardziej popularna stała linia to ta łącząca Pragę z Małopolską i Mazowszem – to jeden z najwygodniejszych sposobów, by pojechać pociągiem z Polski za granicę.

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W ramach najnowszej promocji przy odrobinie szczęścia i szybkiej rezerwacji bilety można upolować za przysłowiowe grosze. Ceny najtańszych zaczynają się już od dziesięciu lub kilkunastu złotych. Z oczywistych względów miejsca w najniższych taryfach znikają z systemu rezerwacyjnego jako pierwsze, więc nie warto zwlekać z rezerwacją. Warto też porównywać oferty, bo w przypadku innych przewoźników bywa tak, że ten sam bilet, ten sam pociąg, a Polak płaci 2 razy więcej niż Czech.

Z Krakowa do Pragi: Bilety promocyjne w najniższej taryfie można zgarnąć już od około 15–29 zł w jedną stronę, a standardowe ceny przy wczesnej rezerwacji oscylują wokół 49 zł. Z Warszawy do Pragi: Ze względu na dłuższą trasę najtańsze bilety z Dworca Centralnego kosztują od około 39–59 zł, co wciąż jest kwotą bezkonkurencyjną. Przewoźnik kusi też na odcinku krajowym – w promocji Ze względu na dłuższą trasę najtańsze bilety z Dworca Centralnego kosztują od około 39–59 zł, co wciąż jest kwotą bezkonkurencyjną. Przewoźnik kusi też na odcinku krajowym – w promocji 8 zł za bilet z Warszawy do Krakowa nie było rzadkością. Kierunki z Katowic i Tychów: W tym przypadku promocyjna pula startuje często już od kilkunastu złotych za kurs.

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Praga na weekendowy city break. Most Karola to niejedyna atrakcja

Pociągi Leo Express kończą swój bieg na stacji Praha hlavní nádraží (Dworzec Główny w Pradze). To niezwykła wygoda dla turystów, ponieważ dworzec leży w samym sercu czeskiej stolicy. Po wyjściu z wagonu nie musimy martwić się o drogi transfer z lotniska. Możemy od razu rozpocząć nasze zwiedzanie.