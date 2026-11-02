Anna Korwin-Piotrowska opublikowała nagranie ws. obecnych działań TK. Fot. zrzut ekranu / trybunal.gov.pl

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska opublikowała nagranie, w którym informuje, że "Trybunał Konstytucyjny działa", a także wskazuje listę zalegających w nim spraw. Z kolei rzeczniczka TK udostępniła pismo, z którego wynika, że Bogdan Święczkowski wyznaczył do kierowania pracami Trybunału Stanisława Piotrowicza w razie jego niedyspozycji.

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W poniedziałek 2 listopada na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego opublikowano wieczorem "wykaz spraw skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego, a nie rozpatrzonych do 30 października 2026 r." oraz nagranie wideo Anny Korwin-Piotrowskiej. Sędzia informuje w swoim komunikacie o aktualnym stanie instytucji, przeprowadzonym audycie nierozpatrzonych spraw i zapowiada dalsze kroki TK.

Wyniki audytu w TK. "W Trybunale zalega aż 1171 spraw"

– Szanowni państwo, jest 2 listopada. Trybunał Konstytucyjny działa – rozpoczęła swoje nagranie Anna Korwin-Piotrowska. Zaznaczyła w nim, że celem sędziów jest obecnie to, aby "polski sąd konstytucyjny zaczął pracę w pełnej transparentności i przejrzystości". Z tego powodu poinformowała o wstępnych wynikach audytu przeprowadzonego w instytucji.

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– W Trybunale zalega aż 1171 spraw, z czego ponad 700 nie nadano żadnego biegu. Skarg konstytucyjnych, a więc tych wnoszonych przez obywateli, zalega niemal 350 – wyliczała sędzia.

Oceniła również, że jest to wielkie zobowiązanie dla sędziów i zapewniła, że od teraz sprawy będą wyznaczane oraz sprawnie rozpoznawane "według jasnych i przejrzystych kryteriów".

Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK i "konkretne plany na najbliższą przyszłość"

Sędzia poinformowała także, że głównym celem zwołanego przez nią na wtorkowe popołudnie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK będzie ustalenie planu finansowego instytucji na 2027 rok.

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– Będziecie państwo mogli nam towarzyszyć w tych pracach, a zaraz po uchwaleniu budżetu zostanie on upubliczniony i przekazany niezwłocznie do prac parlamentarnych w Sejmie – zapewniała. Dodała, że aby uniknąć przestrzeni na manipulacje, komunikacja Trybunału Konstytucyjnego będzie odbywała się w pełni transparentnie za pośrednictwem mediów publicznych.

Korwin-Piotrowska oświadczyła również, że każdy sprawujący urząd sędzia może wejść do budynku TK. Wyjaśniła, że czasowy brak możliwości wejścia od strony al. Szucha wynika jedynie ze względów bezpieczeństwa przez odbywające się tam demonstracje, a zastosowane środki opierają się na rekomendacjach policji. – Trybunał jest jednak otwarty dla sędziów, tyle że w sposób indywidualnie uzgodniony – sprecyzowała.

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Na zakończenie zapowiedziała, że kolejne informacje, które "będą dotyczyły nie tylko tego, co się wydarzyło, ale też konkretnych planów na najbliższą przyszłość", pojawią się we wtorek 3 listopada.

– Pracujemy po to, by Trybunał Konstytucyjny poprzez swoje działania odzyskał zaufanie społeczne. Państwa zaufanie – zakończyła Anna Korwin-Piotrowska.

Rzeczniczka TK publikuje pismo Święczkowskiego o upoważnieniu dla Piotrowicza

Również w poniedziałek 2 listopada rzeczniczka TK Weronika Ścibór zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie dokumentu podpisanego przez Bogdana Święczkowskiego. Z jego treści wynika, że odsunięty aktualnie prezes Trybunału Konstytucyjnego upoważnił innego sędziego do zastępowania go w czasie niedyspozycji.

"Prezes TK Bogdan Święczkowski w kwietniu 2026 r. upoważnił sędziego TK Stanisława Piotrowicza do zastępowania w czasie nieobecności i kierowania pracami TK" – napisała Weronika Ścibór w serwisie X.

Z udostępnionego pisma można odczytać, że pochodzi ono z 28 kwietnia 2026 roku, a Bogdan Święczkowski wydał swoją decyzję na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

"Upoważniam sędziego Stanisława Piotrowicza, w czasie nieobecności Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego do:

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kierowania pracami Trybunału Konstytucyjnego; reprezentowania Trybunału Konstytucyjnego na zewnątrz; wykonywania innych czynności związanych z aktywnością Trybunału Konstytucyjnego w zakresie orzecznictwa, określonych w ustawach i regulaminie Trybunału Konstytucyjnego; sprawowania nadzoru nad Kancelarią Trybunału Konstytucyjnego i Biurem Służby Prawnej, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym"

– czytamy w udostępnionym dokumencie.

Trwa afera wokół Trybunału Konstytucyjnego

Przypomnijmy, że napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego eskalowały z piątku 30 października na sobotę 31 października. W piątek wieczorem na stronie TK pojawiło się oświadczenie, że zarządzono przerwę w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

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Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił następnie o uchylenie immunitetów obu sędziów. W tym czasie Annę Korwin-Piotrowską, która ma najdłuższy staż sędziowski w Trybunale, wskazano jako osobę kierującą jego pracami, jednak przez odsunięte władze TK jej stanowisko nie jest uznawane.

W obliczu tych wydarzeń pod siedzibą TK wybuchła fala protestów, a Karol Nawrocki zawrócił samolot, którym leciał na wizytę do Senegalu. W nocy prezydent udał się do siedziby Trybunału. W mediach pojawiły się nagrania z wejścia Karola Nawrockiego do budynku TK, gdzie nie obyło się bez przepychanek między głową państwa a sędziami.

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Każda ze stron relacjonuje wydarzenia inaczej. Strona prezydenta mówi o naruszeniu nietykalności głowy państwa, natomiast Maciej Berek, który opublikował nagrania, podpisał je słowami: "Prezydent nie wszedł do budynku Trybunału. Prezydent zaatakował fizycznie STK A. Korwin-Piotrowską i pozostałych STK".