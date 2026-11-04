Dolar tanieje po wyborach w USA. Za walutę płacimy ok. 3,92 zł. Fot. tete_escape / Shutterstock

Donald Trump stracił Kongres, a dolar stracił na wartości. W środę (4 listopada) rano za amerykańską walutę płacimy ok. 3,92 zł, a Nikkei w Tokio traci ponad 3 proc. Rynki już liczą, ile będą kosztować dwa lata wojny Białego Domu z Kongresem.

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Według projekcji CNN i BBC Demokraci wygrali wybory połówkowe, czyli głosowanie w połowie kadencji prezydenta. Tym samym przejmują Izbę Reprezentantów oraz Senat. Dla Trumpa oznacza to dwa lata rządzenia dekretami i ciągłe śledztwa kongresowych komisji.

Dolar słabnie po wyborach w USA. Co dzieje się na rynkach?

Jak wynika z depeszy agencji AFP, w nocy Demokraci notowali duże wczesne zyski, a rynek prognoz Polymarket dawał im 99 proc. szans na Senat. Dolar słabnie wobec euro, funta i jena, a giełdy w Azji spadają.

Nikkei 225 traci ok. 3,6 proc. Jen zyskał do dolara, a to zła wiadomość dla japońskich eksporterów, bo za towary sprzedane za granicą dostają teraz mniej jenów. Producent pamięci Kioxia potaniał o ponad 13 proc., a Advantest i SoftBank o ponad 8 proc. Do tego dochodzi niepokój o to, kiedy zwrócą się miliardy wpompowane w sztuczną inteligencję.

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Rynek boi się też politycznego zastoju. "Demokratyczna kontrola nad Kongresem zwiększyłaby ryzyko paraliżu legislacyjnego, budżetowego balansowania na krawędzi, sporów o limit długu i śledztw kongresowych" – ostrzega Chris Weston z Pepperstone.

Jeśli Kongres się zablokuje, rząd USA będzie mógł wydawać mniej pieniędzy, a to osłabia dolar. Spadają też rentowności amerykańskich obligacji (to oprocentowanie, jakie państwo płaci za pożyczone pieniądze).

Według tabeli NBP średni kurs dolara wynosił we wtorek (3 listopada) 3,9526 zł. W środę o 9:23 notowania serwisu Stooq pokazywały ok. 3,92 zł, czyli o ok. 2 gr mniej niż na poprzednim zamknięciu. Lekko tanieje ropa Brent, a baryłka kosztuje ok. 103 dol. (ok. 409 zł).

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Kurs dolara spada od otwarcia sesji. W środę rano to ok. 3,92 zł. Fot. Stooq.pl

Trump po porażce zapowiada weto. Co powiedział prezydent?

Demokraci wzięli senackie mandaty m.in. w Kansas i Teksasie, a Hakeem Jeffries zostanie pierwszym czarnoskórym spikerem Izby. Trump zaskoczył najpierw ugodowym tonem i przyznał, że uznaje wynik głosowania. – Jestem trochę zaskoczony, wykonali dobrą robotę – skomentował w rozmowie z Fox News.

Spokój nie trwał długo. W nocnych wpisach prezydent pokazał nową wersję czapki MAGA, na której zamiast hasła "Make America Great Again" pojawił się napis "WETO". Zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy opozycji, i obwinił o porażkę gubernatora Teksasu Grega Abbotta oraz stację Fox News.

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