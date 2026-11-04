Szef polskiego rządu mówił o zagrożeniach dla Europy i wydatkach na bezpieczeństwo. Fot. @premierRP/YouTube

Donald Tusk spotkał się w środę z premierem Czech Andrejem Babišem, który przebywa z wizytą w Polsce. Podczas wspólnej konferencji prasowej szef polskiego rządu mówił o zagrożeniach dla Europy i wydatkach na bezpieczeństwo. – Europa nie może dalej udawać naiwnej – podkreślił.

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Na początku konferencji Donald Tusk mówił o dobrych relacjach Polski i Czech.

– Nasza współpraca, nasza wieloletnia przyjaźń, osobiste relacje, ale przede wszystkim wspólne interesy naszych obu państw to jest bardzo solidny fundament na przyszłość – powiedział premier.

Twarde stanowisko Tuska w sprawie ETS2 i obrony granic

Tusk mówił również o pozycji gospodarczej Polski i Czech. Zaznaczył, że oba państwa nie muszą mieć kompleksów wobec Niemiec czy Francji. Dodał, że zagraniczni inwestorzy chętnie wybierają ten region, a jego atutem są dobrze przygotowani pracownicy. Jak informował INNPoland, inwestycje niemieckich firm w Polsce biją rekordy, a Berlin patrzy z zazdrością.

Premier zwrócił uwagę na stanowisko części państw Unii Europejskiej, które chcą zmniejszyć swoje wpłaty do wspólnego budżetu, co zmniejszyłoby dostępne środki. Donald Tusk nie zgadza się z takim podejściem, ponieważ Europa potrzebuje dziś dużych pieniędzy na bezpieczeństwo.

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– Wojna wisi w powietrzu w różnych miejscach. Któż za naszą granicą ta wojna się toczy bardzo serio. Wydajemy tylko na ochronę, uszczelnienie granicy z Białorusią i z Rosją miliardy euro. A to jest granica europejska, nie czeska, nie polska, tylko to jest granica całej Europy. Więc musimy twardo tę kwestię postawić – zaznaczył.

I dodał: – To nie jest czas na jakieś wymysły, przepraszam za to twarde sformułowanie typu ETS2. To jest czas na realistyczną politykę. Mamy do czynienia z bardzo brutalną i realistyczną polityką w Moskwie, w Pekinie, w Waszyngtonie. Europa nie może dalej udawać naiwną. To jest bardzo twarda gra i my musimy umieć wydawać duże pieniądze na własne bezpieczeństwo w wielu wymiarach – stwierdził.

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Warto przypomnieć, że ETS2 jednak poczeka, bo UE ma nowe cele klimatyczne. Start systemu, który obejmie opłatami za emisję CO2 transport drogowy i ogrzewanie budynków, przesunięto na 2028 rok.

Donald Tusk komentuje wybory w USA

Podczas spotkania z dziennikarzami pojawiło się również pytanie o wyniki wyborów za oceanem. Jak informowaliśmy, w wyborach w USA Demokraci nokautują Republikanów, a Trump traci nawet bastiony MAGA. Tusk pozytywnie ocenił rozstrzygnięcie głosowania w Stanach Zjednoczonych.

– W USA wygrała dziś demokracja. Kocham demokrację. Prezydent Donald Trump powiedział tuż po wyborach, że Demokraci świetnie się spisali. Jak najbardziej zgadzam się z nim tym razem. Mam nadzieję, że te wyniki ustabilizują sytuację również w naszym regionie – powiedział szef polskiego rządu.

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Dziennikarze zapytali też premiera o spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Przypomnijmy, że wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym Nawrocki obwinił Tuska, a Tusk chciał gasić emocje. Po posiedzeniu premier poinformował o gotowości do rozmowy z głową państwa. Według jego wcześniejszych zapowiedzi spotkanie w cztery oczy mogłoby odbyć się jeszcze w tym tygodniu.