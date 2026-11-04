Ursula von der Leyen.
Kupujesz miód akacjowy lub wielokwiatowy? Od 14 czerwca 2026 roku obowiązują nowe zasady oznakowania tych produktów. Fot. Shutterstock

Kupujesz miód akacjowy lub wielokwiatowy? Od 14 czerwca 2026 roku obowiązują nowe zasady oznakowania tych produktów. Część z nich nie może już być sprzedawana pod tymi nazwami.

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Od 14 czerwca 2026 roku obowiązują nowe przepisy co do sprzedaży i oznakowania miodu. Zmiany dotyczą produktów poddawanych intensywnej filtracji. Nowe zasady wynikają z rozporządzenia ministra rolnictwa z 10 grudnia 2025 roku, które dostosowuje polskie prawo do unijnych wymagań zawartych w tzw. dyrektywie śniadaniowej.

Największa zmiana dotyczy miodu, z którego podczas filtracji usunięto dużą część pyłku kwiatowego. Taki produkt nie może już być sprzedawany pod nazwą wskazującą na konkretny rodzaj miodu, np. akacjowy lub wielokwiatowy.

Nowe przepisy ws. oznakowania miodu od 14 czerwca 2026 roku

Dlaczego pyłek jest tak ważny? Dzięki niemu można sprawdzić, z jakich roślin pochodzi nektar, a tym samym ustalić rodzaj miodu. Intensywna filtracja usuwa drobne cząstki i sprawia, że produkt staje się bardziej przejrzysty. Jednocześnie pozbawia go części pyłku, co utrudnia sprawdzenie jego pochodzenia. A to istotne, bo od lat rolnicy z UE walczą z chińskim miodem, sprowadzanym do Europy w ogromnych ilościach.

Unia Europejska chce w ten sposób ograniczyć sprzedaż miodu, którego pochodzenia nie da się łatwo potwierdzić. Chodzi też o to, by producenci podawali na etykietach rzetelne informacje i nie wprowadzali kupujących w błąd. Lista tego, czego producent nie może zataić, wydłuża się więc o kolejne pozycje.

Dodajmy, że Nne zmienił się podział miodów na poszczególne rodzaje. W sklepach nadal można znaleźć miody nektarowe, spadziowe i nektarowo-spadziowe. Bez zmian pozostają też takie rodzaje jak miód sekcyjny, miód z plastrami, odsączany, odwirowany i wytłaczany. Przy zakupach warto jednak wiedzieć, jak wybrać dobry miód.

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Okres przejściowy dla producentów. Co ze starymi zapasami?

W nowych przepsisach mowa głównie o jakości i oznakowania miodu poddanego intensywnej filtracji. Nie trzeba jednak wycofywać produktów, które trafiły do sprzedaży przed 14 czerwca 2026 roku. Mogą być sprzedawane do wyczerpania zapasów. Nowe partie muszą już spełniać zmienione wymagania.

Zmiany w sprawie miodu to część większych zmian w unijnych przepisach o oznakowaniu żywności. Wcześniej, bo już w lutym, wprowadzono obowiązkowe flagi w sklepach, które przy owocach i warzywach wskazują kraj pochodzenia. Nowe wymagania wprowadzono również dla innych produktów, m.in. soków owocowych, dżemów i przetworów mlecznych.