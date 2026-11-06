Wyspa, na której wiosna panuje przez cały rok. Polaków doskonale tam znają, bo są jedną z najliczniejszych grup turystów Fot. Abinieks/Shutterstock

Jesień i zima w Polsce bywają trudne do przetrwania. Wieczne ciemności, częste opady deszczu i wszechobecna szarość odbierają chęć do jakiejkolwiek aktywności. Polacy coraz częściej uciekają od takiego scenariusza w cieplejsze i bardziej słoneczne regiony. Jeden z nich znajduje się poza najbardziej utartym szlakiem masowej turystyki i bywa spełnieniem marzeń.

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Gdzie wyjechać zimą z Polski, żeby cieszyć się słońcem i przyjemną temperaturą? Klasykiem jest oczywiście all inclusive w Egipcie, które szturmem zdobywa nasze biura podróży. Jeżeli jednak zamiast pustynnego krajobrazu marzy wam się miejsce tętniące życiem i pełne zieleni, wybierzcie Portugalię, a dokładnie jedną z jej atlantyckich wysp.

Portugalia podbija serca Polaków. Na Maderze jesteśmy w gronie liderów

Madera od dłuższego czasu nie jest już tylko tajemniczym skrawkiem lądu na mapie, o którym czyta się na blogach lub który podgląda się w mediach społecznościowych. Polacy ją pokochali – i to dosłownie, bo to dziś wyspa pełna naszych turystów. W 2025 roku na tej atlantyckiej wyspie zameldowało się blisko 175 tysięcy podróżnych znad Wisły, co dało nam czwarte miejsce w gronie najliczniejszych nacji odwiedzających ten niezwykły zakątek świata. Wpisuje się to w szerszy trend, jakim są Polacy w Portugalii i rekordowy wzrost liczby odwiedzających.

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Jednak tak duże zainteresowanie nie wpływa negatywnie na komfort zwiedzania wyspy. Wręcz przeciwnie. Lokalne władze, widząc rosnącą popularność regionu, zaczęły stanowczo reagować, aby maksymalnie chronić unikatowy ekosystem i niesamowitą przyrodę. Dzięki temu turyści muszą co prawda liczyć się z pewnymi ograniczeniami, ale na szlakach nie czują się jak na trasie do Morskiego Oka w szczycie wakacji.

Zamiast patrzeć bezradnie na niszczoną przyrodę, lokalna administracja wprowadziła limity. Kultowe trasy wzdłuż lewad i spektakularne szlaki na szczyty lub w pobliżu grani objęto dodatkowymi opłatami. Każdy turysta musi wcześniej zarezerwować slot na wejście.

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Dla kogoś, kto szuka w podróży autentyczności, to rozwiązanie idealne. Zamiast deptać komuś po piętach na krawędzi kilkusetmetrowego klifu, dostajesz przestrzeń, w której możesz w pełni cieszyć się miejscowym krajobrazem. W ten sposób Madera udowadnia coś, w co wielu już dawno przestało wierzyć – że da się rozwijać turystykę na wielką skalę, nie stając się jednocześnie jej ofiarą.

Madera ma siostrę, która rozpieszcza miłośników plażowania

Dotarcie na Maderę jest proste i nie wymaga już kombinowania z przesiadkami. Bezpośrednie czartery oraz loty rejsowe z Warszawy, Katowic czy Gdańska pozwalają zamienić polską szarugę na soczystą zieleń w zaledwie kilka godzin. A kiedy nacieszycie się już szlakami i górskimi krajobrazami, archipelag wyciąga z rękawa drugiego asa w postaci sąsiedniej wyspy.

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Zaledwie kwadrans lotu dzieli Maderę od Porto Santo, które oferuje to, czego jej większa siostra ma znacznie mniej – warunki idealne do klasycznego plażowania. Wyróżnikiem wyspy jest 9-kilometrowa naturalna plaża ze złotym piaskiem. To miejsce stworzone do opalania oraz kąpieli w oceanie, stanowiące znakomitą odmianę po intensywnym trekkingu lub kanioningu, czyli emocjonującej przeprawie wzdłuż wodospadów i skał.