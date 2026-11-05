Jacob Elordi błyszczy w miniserialu wojennym Fot. Kadr ze "Ścieżek na daleką północ"

"Frankenstein", "Wichrowe Wzgórza", "Euforia", "Gwiazdozbiór Psa", plotki o Bondzie. Jacob Elordi to dziś jedn z najjaśniejszych młodych gwiazd, ale jeśli chcecie zobaczyć, na co go naprawdę stać, włączcie "Ścieżki na daleką północ". Po tym miniserialu długo nie będziecie mogli dojść do siebie. Szkoda, że w Polsce było o nim cicho.

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Najdojrzalszą rolę Elordi zagrał jednak gdzie indziej. W serialu z 2025 roku, który w Polsce przeszedł niemal bez echa.

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"Ścieżki na daleką północ", czyli Kolej Śmierci i miłość, która nie miała prawa się zdarzyć

"Ścieżki na daleką północ" to australijski miniserial na podstawie nagrodzonej Bookerem powieści Richarda Flanagana. Pisarz pracował nad nią kilkanaście lat, a inspiracją były wspomnienia jego ojca, który przeżył japoński obóz jeniecki.

Elordi gra Dorriga Evansa, lekarza i oficera, który podczas II wojny światowej trafia do niewoli i razem z innymi Australijczykami buduje Kolej Birmańską. "Kolej Śmierci" pochłonęła życie ponad 100 tysięcy azjatyckich robotników i około 12-16 tysięcy alianckich jeńców wojennych. Ginęli z wycieńczenia, głodu i chorób tropikalnych podczas wyniszczającej pracy w ekstremalnie trudnych warunkach dżungli. Reżyser Justin Kurzel ("Nitram", "Makbet") nie oszczędza widza – nie interesuje go kino wojenne z patosem i sztandarami, tylko błoto, pot i ciała, które odmawiają posłuszeństwa.

Ale "Ścieżki na daleką północ" to także historia miłosna. Przed wojną Dorrigo wdaje się w romans z Amy (Odessa Young), żoną własnego wuja – to wspomnienie tej miłości trzyma go przy życiu w dżungli. Jest jeszcze trzecia linia czasowa: starszy Dorrigo (Ciarán Hinds), który wraca do domu, ale tak naprawdę nigdy nie opuścił obozu.

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Elordi do roli drastycznie schudł. Przyznawał, że przetrwać ten czas pomogła mu reszta "jenieckiej" obsady, która przechodziła przez to samo. Zresztą widać to na ekranie: nie ma tu gwiazdora, jest wychudzony, coraz bardziej pusty w środku człowiek. Aktor jest tutaj femonenalny i skutecznie odrzucił łatkę filmowego amanta.

100 procent pozytywnych ocen i 5 odcinków

Serial zebrał nagrody. Elordi dostał Satelitę oraz nominację do Złotego Globu za najlepszą rolę męską w miniserialu, a w Australii produkcja zgarnęła dziewięć nagród AACTA (tamtejszych Oscarów), w tym dla najlepszego aktora.

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Na Rotten Tomatoes "Ścieżki na daleką północ" mają 100 procent pozytywnych recenzji. "To trudny seans, który dzięki reżyserii Justina Kurzela i znakomitej roli Jacoba Elordiego staje się niezwykle wciągającą opowieścią. 'Ścieżki na daleką północ' z dużą przenikliwością pokazują okrucieństwo wojny" – podsumowuje serwis.

Tim Robey w swojej recenzji w "The Daily Telegraph" napisał: "Serial z czasem uderza coraz mocniej i trzeba by mieć nadludzką wytrzymałość, żeby próbować obejrzeć go za jednym razem. To raczej produkcja, którą warto dawkować sobie pomiędzy głębokimi oddechami". Z kolei Dan Einav z "Financial Times" ocenił, że "choć jest tu sporo scen, które mogą wywrócić żołądek do góry nogami, jest też wiele momentów, które poruszają serce, szczególnie w pełnej emocji trzeciej osi czasowej".