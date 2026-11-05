Kalendarze adwentowe z Action. Fot. Magda Wygralak / Shutterstock

W Action można zaopatrzyć się już w kalendarze adwentowe. Choć do grudnia zostało jeszcze trochę czasu, sklepy ruszyły z promocjami na ten wyczekiwany umilacz odliczania do świąt. A jak wiadomo, kalendarze adwentowe to od dawna już nie tylko pudełka wypełnione słodkościami – w Action znajdziemy wybór od kosmetyków i biżuterii, przez smaczki dla pupilów, aż po narzędzia. Czekoladki oczywiście też się znajdą.

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Niektórzy czekają na nie cały rok. Jedni kupują wersje za 5 zł, a inni wydają nawet 900 zł. Zabawa jest jednak dla każdego taka sama: codzienne otwieranie jednego okienka z niespodzianką, i tak od początku grudnia aż do Wigilii. Chodzi oczywiście o kalendarze adwentowe. Jeżeli ktoś szuka inspiracji na prezent dla siebie lub kogoś bliskiego, to Action przygotował w tym roku sporą i różnorodną ofertę.

Promocja tygodnia w Action na kalendarze adwentowe

Część kalendarzy adwentowych w sklepach Action znalazła się w aktualnej promocji tygodnia, która potrwa od 4 do 10 listopada. W ofercie dostępny jest między innymi kalendarz adwentowy Spa Exclusives, w którym kryją się 24 okienka z kosmetykami do ciała i kąpieli. Na zdjęciach produktu widać, że w zestawie znajdują się m.in.: maseczki do twarzy i włosów, kremy do rąk, żele pod prysznic, a także gąbki oraz inne akcesoria do domowego spa. Za ten wariant zapłacimy obecnie 47,90 zł.

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Kalendarz adwentowy z Action Fot. action.com

Kolejną opcją jest kalendarz adwentowy Chupa Chups. Składa się on z 24 okienek wypełnionych różnymi słodyczami tej marki, i to nie tylko popularnymi lizakami. Jego cena wynosi 19,99 zł. W asortymencie znalazło się również coś dla majsterkowiczów, co może być dobrym pomysłem na upominek, na przykład dla taty. Mowa o kalendarzu adwentowym Werckmann, który zawiera 24 okienka z niewielkimi narzędziami i akcesoriami tej marki. Kosztuje on aktualnie 59,99 zł.

Kalendarz adwentowy z Action Fot. action.com

Promocją objęto także tradycyjne kalendarze adwentowe ze słodkościami. Młodszemu rodzeństwu lub dzieciom można sprezentować wersję z motywem z bajki Psi Patrol. Zawiera ona 24 czekoladki mleczne w różnych kształtach, a jej cena to 5,79 zł. Na półkach dostępny jest również klasyczny kalendarz adwentowy z rysunkami Mikołaja – w nim także ukryto 24 czekoladki, a koszt zakupu wynosi 4,79 zł.

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Kalendarze adwentowe z biżuterią i smaczkami dla zwierząt w Action

Spośród kalendarzy adwentowych nieobjętych już promocją tygodnia, klienci mogą wybrać luksusowy wariant Max & More. Posiada on 24 okienka z kosmetykami do makijażu i pielęgnacji tej marki. Zgodnie z opisem producenta, wewnątrz można znaleźć m.in.: brokatowy cień do powiek, tusz do rzęs, błyszczyk do ust typu "wet look" czy maseczkę do ust. Cena tego kalendarza wynosi 66,95 zł.

Następną propozycją jest kalendarz adwentowy z biżuterią. Został on wyposażony w 12 przegródek zawierających biżuterię lub dodatki ze stali nierdzewnej. Na zdjęciach chociażby widać kolczyki w kształcie gwiazdek i serduszek. Zapłacimy za niego 54,95 zł.

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Kalendarz adwentowy z Action Fot. action.com

Dla młodszych ale też i starszych fanek księżniczek Disneya Action przygotowało kalendarz adwentowy Disney Princess. Za 24 okienkami kryją się produkty do pielęgnacji włosów i skóry oraz kosmetyki. Producent wskazuje, że w środku klienci znajdą "odświeżający szampon, delikatny krem do rąk lub wesoły lakier do paznokci z poręcznym pilnikiem". Wszystkie kosmetyki opatrzone są motywami księżniczek Disneya, a cena zestawu to 66,95 zł.

Kalendarz adwentowy z Action Fot. action.com

W ofercie pomyślano również o pupilach. W Action można kupić kalendarz adwentowy dla kotów, posiadający 24 okienka z przekąskami. Jego cena wynosi 13,39 zł. Z kolei dla właścicieli psów przygotowano kalendarz Pinky z 24 przegródkami na smakołyki, który kosztuje dokładnie tyle samo – 13,39 zł.

Ofertę zamyka propozycja dla wszystkich kreatywnych oraz tych, którzy uwielbiają sprawiać bliskim spersonalizowane niespodzianki. W Action dostępny jest zestaw podarunkowy w formie kalendarza adwentowego, który można samodzielnie uzupełnić. Składa się on z 24 pustych okienek, w których można umieścić własnoręcznie wybrane upominki. Do wyboru są różne wzory pudełek, a koszt takiego pustego kalendarza adwentowego wynosi 12,95 zł.