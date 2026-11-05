Rząd szykuje zmiany w zasadach uzyskiwania polskiego obywatelstwa. Fot. Unsplash.com / @jakubzerdzicki

Zasady przyznawania polskiego obywatelstwa cudzoziemcom mogą zostać już wkrótce mocno zaostrzone. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pokazało, jakie kluczowe zmiany zakłada przygotowany przez resort projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim.

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"MSWiA przygotowało zmiany w zasadach uzyskiwania polskiego obywatelstwa. Chcemy, aby jego przyznanie wiązało się z rzeczywistą integracją, znajomością języka i polskich realiów oraz poszanowaniem naszego porządku prawnego" – czytamy w poście zamieszczonym w czwartek 5 listopada przez MSWiA w serwisie X.

MSWiA proponuje nowe zasady przyznawania polskiego obywatelstwa

Następnie resort przechodzi do wyliczenia poszczególnych zmian, które zakłada przygotowany przez MSWiA projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim. Zgodnie z nowymi wytycznymi, cudzoziemcy będą musieli wykazać się przede wszystkim lepszą znajomością języka polskiego – wymagany poziom wzrośnie z B1 na B2. Pojawi się także obowiązkowy test obywatelski sprawdzający wiedzę o Polsce oraz wymóg złożenia deklaracji wierności wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Już wcześniej zapowiadano, że według nowych zasad nadawania polskiego obywatelstwa trzeba będzie zdać test.

Kolejnym warunkiem ma być 8 lat nieprzerwanego, legalnego zamieszkania na terytorium kraju. Dodatkowo ubiegający się o obywatelstwo będą musieli potwierdzić, że to w Polsce znajduje się ich centrum życiowe i rezydencja podatkowa. Oznacza to wymóg wykazania stabilnego dochodu oraz posiadania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Jaki więc będzie tego efekt? Polskie obywatelstwo znacznie trudniejsze do uzyskania niż dotychczas.

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Jak zaznacza MSWiA, jedną z ważniejszych zmian jest możliwość odebrania obywatelstwa cudzoziemcowi, jeśli zostało ono uzyskane na podstawie fałszywych dokumentów, nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenia istotnych informacji. Samo zaostrzenie przepisów wpisuje się w szerszy trend, ponieważ rząd Tuska z migrantami idzie w ślady Danii, stawiając na twardszą politykę migracyjną.

"Będzie to jednoznaczny sygnał dla wszystkich cudzoziemców, iż Rzeczpospolita Polska nigdy nie zaakceptuje i nie będzie tolerowała takiego zachowania cudzoziemca, który uzyskał decyzję o nabyciu obywatelstwa polskiego na skutek podstępu lub wyłudzenia" – wskazuje resort w uzasadnieniu projektu.

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"Polskie obywatelstwo musi opierać się na prawdziwej więzi z Polską, a nie na oszustwie" – czytamy w poście MSWiA w serwisie X. Jak natomiast informowało ministerstwo 28 października, projekt resortu dotyczący nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim został już oficjalnie wpisany do wykazu prac rządu.

Przepisy dot. zasad uzyskania polskiego obywatelstwa są już przestarzałe

Aktualnie wymogi do uzyskania obywatelstwa polskiego określa ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim. Jak wskazuje resort w uzasadnieniu swojego projektu: "Zmiany w sytuacji migracyjnej i międzynarodowej Polski, szczególnie w ostatnich latach, spowodowały, że regulacje ustawy o obywatelstwie polskim z 2009 r. nie odpowiadają aktualnym wyzwaniom związanym ze znaczącym wzrostem liczby cudzoziemców przebywających w Polsce, a w konsekwencji zwiększonym zainteresowaniem uzyskania obywatelstwa polskiego". Skalę zjawiska dobrze pokazują dane o tym, ilu obcokrajowców pracuje w Polsce.

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