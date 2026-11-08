Mówił dzień dobry, siostra malowała obrazy. Sąsiedzi zamachowca w szoku Fot. Shutterstock

Ani mundurów, ani awantur, ani obnoszenia się z bronią – mieszkańcy bloku przy ulicy Tylnej w Ostrowcu Świętokrzyskim nie mogą uwierzyć, że z ich klatki wyszedł sprawca najkrwawszego zamachu ostatnich lat. Reporterzy Radia Kielce dotarli do wstrząśniętych sąsiadów 24-letniego Michała O.

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Cichy sąsiad, z którym mijało się na schodach, okazał się bezwzględnym zabójcą. Relacje mieszkańców Ostrowca rzucają nowe światło na postać 24-latka, który w sobotę siał śmierć w centrum Krakowa. Sąsiedzi nie kryją przerażenia. Nie sprawiał wrażenia niebezpiecznego – mówią.

Dron przez wybitą szybę, saperzy i trzy ciała. Kulisy nocnej akcji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Podczas gdy w Krakowie lekarze walczyli o życie poszkodowanych na Rynku Głównym, 160 kilometrów dalej rozgrywała się kolejna dramatyczna operacja. Służby obawiały się, że Michał O., sprawca zamachu w Krakowie, zaminował mieszkanie materiałami wybuchowymi.

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Funkcjonariusze wjechali na wysokość lokalu strażacką zwyżką, wyłamali szybę w oknie i wpuścili do środka drona zwiadowczego. Dopiero po wykluczeniu pułapek wybuchowych do wnętrza wkroczyli pirotechnicy i śledczy.

W mieszkaniu potwierdził się potworny scenariusz: odnaleziono zwłoki trzech osób – dwóch kobiet i mężczyzny. Prokurator Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie potwierdził "Faktowi", że ofiarami są rodzice i siostra.

Około godziny 20:00, kilka godzin po tym, jak doszło do strzelaniny w Krakowie, zarządzono ewakuację wszystkich mieszkańców bloku przy ul. Tylnej. Ludzie spędzili poza domami niemal trzy godziny, wracając do mieszkań dopiero przed północą, gdy pirotechnicy uznali klatkę schodową za bezpieczną.

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Spokojny, niewyróżniający się chłopak. Mówił dzień dobry, siostra malowała

Dla lokalnej społeczności odkrycie zbrodni to niewyobrażalny szok. W rozmowach z reporterką Radia Kielce sąsiedzi zgodnie podkreślają, że rodzina O. uchodziła za przeciętną, spokojną i bezkonfliktową.

"Rodzina była spokojna, nie słyszeliśmy żadnych awantur. Chłopak przechodził, czasem mówił dzień dobry, nie ubierał się w żaden mundur, nie wiedzieliśmy, że interesował się bronią. Nie sprawiał wrażenia niebezpiecznego. Siostra zajmowała się malarstwem, nawet w lokalnej telewizji był z nią wywiad, tyle mogę powiedzieć" – relacjonowali reporterce wstrząśnięci mieszkańcy bloku.

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Krwawy łańcuch zbrodni 24-letniego Michała O.

Dramat na ulicy Tylnej w Ostrowcu Świętokrzyskim – 3 ciała w domu Michała O. – to brakujące ogniwo tragedii, która w sobotę, 7 listopada po godzinie 15:00 rozegrała się na Rynku Głównym w Krakowie.

Michał O. wjechał samochodem do ścisłego centrum miasta i otworzył ogień z broni palnej do przypadkowych spacerowiczów, turystów oraz dorożkarzy. W zamachu w Krakowie zginęło 6 osób (trzy Polki, obywatel Wielkiej Brytanii oraz dwie osoby, których tożsamość jest ustalana), a 16 odniosło obrażenia, w tym dwaj policjanci oraz cudzoziemcy z pięciu państw.

Po wymianie ognia z patrolem policji zamachowiec został postrzelony i ujęty. Wieczorem Tusk ujawnił nazwiska rannych policjantów w Krakowie – to st. post. Jakub Kulik i st. post. Artur Morański. Obecnie Michał O. przebywa w krakowskim szpitalu pod strażą – jego stan lekarze określają jako "stabilny, lecz krytyczny".

Wszystko wskazuje na to, że 24-latek najpierw dokonał egzekucji na własnych bliskich w Ostrowcu Świętokrzyskim (aczkolwiek nie przedstawiono jeszcze pełnych ustaleń dotyczących czasu i okoliczności ich śmierci), po czym z bronią ruszył w stronę Krakowa, by przeprowadzić masakrę. Łączny bilans ofiar jego zbrodniczego rajdu wzrósł tym samym do 9 osób zamordowanych.