Ryanair zgłosił się do przetargu na nową trasę z Hiszpanii do Polski. Debiut najpewniej już wiosną Fot. page frederique/Shutterstock

Polacy dopiero co zaczęli korzystać z nowych tras, które przewoźnicy postanowili dodać w zimowej siatce połączeń. I kiedy my planujemy wyjazdy na święta, Nowy Rok i ferie, linie lotnicze już pracują nad letnią siatką. Wszystko wskazuje na to, że nowością w Hiszpanii zaskoczy nas wtedy Ryanair.

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Słoneczna Hiszpania to bez wątpienia jeden z ulubionych kierunków wyjazdowych Polaków. O tytuł tego najpopularniejszego nieustannie walczy z Włochami. Linie lotnicze od dawna zdają sobie sprawę, że w zasadzie każda trasa na Półwysep Iberyjski wyprzedaje się u nas błyskawicznie. Mimo to tym razem Warszawa będzie tylko patrzeć, jak nowe połączenie testuje Kraków.

Ryanair otworzy nową trasę z Polski. Zupełnie nowe miasto w Hiszpanii

Polaków w Hiszpanii można spotkać na każdym kroku. Barcelona, Malaga i Alicante to klasyki naszych weekendowych wypadów, w których wiele osób ma swoje drugie domy – Polacy kupują mieszkania w Hiszpanii od lat. Na popularności szybko zyskują także Wyspy Kanaryjskie, które niezależnie od pory roku zachwycają pogodą – nic dziwnego, że Polacy oszaleli na punkcie tego wyspiarskiego kierunku. Jednak już wiosną możemy polecieć do mniej znanej części tego kraju.

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Na wzrost liczby turystów bardzo mocno liczy Aragonia. W tym celu ogłosiła przetarg na uruchomienie nowych tras do Saragossy, czyli swojej stolicy. Pieniądze na promocję regionu kusiły, ale ostatecznie jedynie 19 z 29 propozycji znalazło przewoźników chętnych do realizacji ambicji regionu.

I tym właśnie sposobem nową trasę już wiosną 2027 roku może otrzymać Kraków. Chęć latania między Saragossą a stolicą Małopolski postanowił zgłosić Ryanair. Nie jest to wielka niespodzianka, ponieważ to właśnie w Balicach Ryanair szaleje w swojej największej bazie w Polsce, więc o dołożenie tam kolejnego połączenia jest po prostu łatwiej.

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Równocześnie jednak Irlandczycy nie zdecydowali się na otwarcie drugiej polskiej trasy, którą chciały zyskać władze Aragonii. Żaden przewoźnik nie był zainteresowany lataniem z Saragossy do Warszawy. W przypadku Ryanaira również jest to dość logiczne. Uruchamiając nowe trasy, Irlandczycy najpierw testują zainteresowanie przez sezon lub dwa, a dopiero później zwiększają liczbę rotacji lub zamykają trasę. Równocześnie jednak do akcji mógł wkroczyć Wizz Air, który jednak się na to nie zdecydował. Być może ich celem na najbliższe miesiące będzie optymalizacja siatki w Egipcie, gdzie z Polski pozostaje bezkonkurencyjny (nie licząc czarterów biur podróży), a przypomnijmy, że nowe trasy Wizz Aira z Polski do Egiptu wystartowały dopiero pod koniec października.

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Trasa z Warszawy do Aragonii w Hiszpanii nadal możliwa

Brak zgłoszeń na uruchomienie trasy do Warszawy nie oznacza jednak, że Aragonia składa broń. Wręcz przeciwnie. Po braku sukcesu na pierwszym etapie przetargu w planach są rozmowy z przewoźnikami, a następnie ponowne uruchomienie możliwości składania propozycji na uruchomienie danego połączenia. Nie można więc przesądzać, że Warszawa nie doczeka się swojej trasy do Saragossy.