Polacy ruszają na zwiedzanie nowego kontynentu. Jesienią trend jest ogromny Fot. Aylata/shutterstock

Listopad nie kojarzy się nam jako miesiąc wyjazdowy. Mimo dwóch długich weekendów deszczowa i często mroźna pogoda sprawiają, że wolimy zostać w domu. Tak przynajmniej było jeszcze do niedawna, bo aktualnie widać wyraźną modę w wyjazdach Polaków zwłaszcza na jeden kontynent.

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Dowodów na to, że w listopadzie Polacy zwalniają podróżniczy rytm, nie brakuje. Idealnym przykładem jest Zakopane, które w listopadzie i na początku grudnia cieszy się z odwiedzin Węgrów, bo krajowych podróżnych zawsze wtedy brakowało. Z drugiej jednak strony dane Kiwi.com pokazują, że w tym niełatwym astronomicznie okresie roku wyjeżdżamy, ale zależy nam przede wszystkim na słońcu.

Wielki wygrany jesieni w Polsce. Polacy podróżują do Japonii i nie tylko

W tym roku listopad wyjątkowo nas nie rozpieszcza. 1 listopada w niedzielę oznaczał brak dodatkowego dnia wolnego. 11 listopada to natomiast środa, więc trzeba dobrać aż dwa dni urlopu, żeby połączyć go z weekendem. To jednak nie przeszkodziło nam w złożeniu rezerwacji. Kiwi.com informuje o 11-procentowym wzroście rok do roku. W Dzień Niepodległości wylotów będzie o 55 proc. więcej niż przed rokiem, a 12 listopada aż o 65 proc.

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A gdzie spędzimy ten okres? Tu robi się naprawdę ciekawie. Z jednej strony wyjazdy na 3-5 dni pozostają najpopularniejszymi. Z drugiej jednak strony citybreakowe pewniaki, takie jak Rzym, Londyn czy Mediolan, błyskawicznie straciły na zainteresowaniu. Mówimy tu o spadkach na poziomie odpowiednio 38 proc., 39 proc. i 29 proc. Więc naprawdę dużo. Równocześnie jednak zaczyna się coraz prężniej rozwijać nowa moda i sezon na egzotyczne podróże.

Wielkim wygranym jesiennych wyjazdów Polaków jest Azja i to w bardzo różnorodnym wydaniu. Aż o 161 proc. rok do roku wzrosła liczba rezerwacji lotów do Japonii. 104 proc. rok do roku zyskały Filipiny, a o 47 proc. zwiększyło się zainteresowanie Wietnamem. Pośród miast najwięcej zyskują Tokio (+145 proc.), do którego już teraz możemy bezpośrednio latać na pokładach PLL LOT, a także Hanoi (+129 proc.), gdzie bez przesiadek z naszym narodowym przewoźnikiem polecimy już wiosną 2027 roku.

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Jesień w Azji? Niski sezon, który może się bardzo opłacić

Patrząc na 54-procentowy wzrost zainteresowania podróżami na co najmniej 11 dni w okolicy 11 listopada, można zauważyć, że wśród Polaków tworzy się nowy sezon na egzotyczne wyjazdy. Jedenasty miesiąc roku, zwłaszcza w znacznej części Azji Południowo-Wschodniej, to nadal pora deszczowa. Ulewnych opadów można się wtedy spodziewać zwłaszcza w Zatoce Tajlandzkiej, centralnej części Wietnamu, w Indonezji czy na Sri Lance.

Jednak jak przekonałam się w czerwcu, pogoda w porze deszczowej nie polega tylko na tym, że deszcz pada przez cały czas. Są to intensywne ulewy, które kończą się najczęściej po kilkunastu, czasem kilkudziesięciu minutach, a między nimi nie brakuje słońca i przede wszystkim wysokich temperatur. Ze względu na te zmienne warunki w znacznej części tego regionu jest to nadal sezon niski, więc i ceny pobytu są jeszcze przyjaźniejsze naszej kieszeni.

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