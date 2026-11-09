Turyści przesadzili w Japonii. Niektórzy chcą dla nich specjalnych kat Fot. Hiroshi-Mori-Stock/Shutterstock

Japonia przeżywa prawdziwy turystyczny boom. Liczba odwiedzających rocznie wzrasta o kilka milionów, przekraczając poziom 40 mln w 2025 roku. Równocześnie rosną jednak napięcia na linii odwiedzający-lokalsi. Nowa moda wśród turystów godzi w głęboko zakorzenione przyzwyczajenia miejscowych.

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Japonia to wymarzony kierunek Polaków, ale nie tylko. Kraj Kwitnącej Wiśni przeżywa najlepszy okres w historii swojej turystyki, co nie zawsze jest dobrą informacją. Ponad 42,6 mln odwiedzających (wynik z 2025 roku) często daje się we znaki. W Kioto, gdzie turyści dewastują uwielbiane miejsca, wprowadzono specjalne podatki turystyczne, aby odwiedzający dokładali się do życia miejscowych.

Japonia coraz częściej ma dość turystów, dlatego zapowiada zmiany – w Tokio możliwe są ograniczenia dotyczące wynajmu turystycznego mieszkań dla obcokrajowców w jednej z dzielnic, ponieważ ci stali się zbyt uciążliwi dla lokalnej społeczności. Teraz na jaw wyszedł kolejny problem, który godzi w japońską kulturę.

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Turyści porzucają bagaże w Japonii. Powód jest kuriozalny

Japończycy szanują ład i porządek. Rzeczy z drugiej ręki są tam sprzedawane w stanie, który czasem przypomina zupełnie nowe przedmioty. Szacunek do zasad, ale i miejskiego ładu jest głęboko zakorzeniony w ich kulturze. A turyści wszystko to szargają, porzucając stare i zniszczone bagaże w hotelach, parkach, na ulicach, a nawet lotniskach.

Jak donosi "Independent", plaga takiego zachowania sięga coraz głębiej. Tylko w Tokio w 2025 roku porzucono ok. 4,6 tys. sztuk bagażu. Jeden z większych problemów z tym procederem ma Okręg Toshima, w którym znajduje się ruchliwy rejon handlowy Ikebukuro.

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Japończycy mają z tym problem z trzech powodów. Po pierwsze jest to zaśmiecanie, które zostało dawno temu wykorzenione w ich kulturze i sięga tak głęboko, że mają oni specjalne woreczki, do których zbierają odpady, ponieważ na ulicy brak śmietników, a za śmiecenie wlepiają mandaty. Po drugie chodzi o bezpieczeństwo. Wiele osób, widząc taki porzucony bagaż, dzwoni na policję w obawie, że w środku znajdują się niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe. Po trzecie utylizacja takiego bagażu to dodatkowy wydatek dla miasta, którego koszty ponoszą mieszkańcy.

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A dlaczego w ogóle dochodzi do takich sytuacji? Tu robi się ciekawie. Podróże do Japonii stały się niezwykle atrakcyjne finansowo za sprawą taniejącego jena. Zrobienie zakupów jest tam bardzo korzystne cenowo, więc podróżni kupują nowe bagaże, a nawet całą ich zawartość, w tym ubrania, kosmetyki i elektronikę. Do kraju zabierają nowe przedmioty kupione w Japonii, a stare porzucają na miejscu, sądząc, że mają problem z głowy. Nie zdają sobie jednak sprawy, że narażają się na bardzo surowe kary.

5 lat więzienia za śmiecenie w Japonii. Dla turystów mogą mieć specjalne prawo

Już teraz w japońskim prawie znajdują się specjalne zapisy dotyczące kar za zaśmiecanie wspólnej przestrzeni. Zgodnie z miejscowymi przepisami można zostać ukaranym pozbawieniem wolności nawet do 5 lat, grzywną sięgającą 10 mln jenów (ok. 250 tys. zł), a nawet obiema tymi karami równocześnie.