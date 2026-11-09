Śnieżka zimą nie traci na popularności. Szkoda, że turyści na szlak zabierają nie to, co trzeba Fot. Wirestock Creators/Shutterstock

Karkonosze to jedne z najchętniej odwiedzanych pasm górskich w Polsce. Dość łagodne, niewysokie, a jednak z niesamowitymi widokami. Ich łagodność sprawia, że wiele osób nawet zimą wybiera się tam całymi rodzinami. Problem w tym, że rodzice pozwalają tam na niebezpieczną zabawę.

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W miniony weekend Karkonosze przeżyły prawdziwe oblężenie. Słoneczna aura w połączeniu ze śniegiem zalegającym na górskich szczytach sprawiła, że na szlakach pojawiły się tłumy turystów. Wśród nich były także rodziny z dziećmi zaopatrzone w… sanki. A to w górach proszenie się o kłopoty.

W Karkonoszach nie mogą patrzeć na głupotę rodziców. Jest apel

Ta pozorna łagodność i łatwość w wędrówkach po Karkonoszach może zmylić i przytępić nasz instynkt samozachowawczy. Jak pokazują sytuacje na szlakach, czasami dość mocno. Kiedy w listopadzie 2024 roku Śnieżka pokonała lekkomyślnych turystów, ratownicy wytykali błędy w ich przygotowaniu – od dresów i adidasów po brak sprzętu. Po weekendzie 7–8 listopada, który dla części osób mógł być początkiem długiego weekendu związanego z 11 listopada, na profilu Karkonoskiego Parku Narodowego pojawił się apel do rodziców.

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Przedstawiciele parku przypominają w nim, że karkonoskie szlaki nie są odpowiednim miejscem na zabawę na sankach i zjazdy na jabłuszkach. "Uwaga! Przypominamy, że na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz zjeżdżania na sankach i tzw. jabłuszkach po szlakach turystycznych. Zjeżdżać można wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, położonych poza granicami Parku" – czytamy w poście.

Do wpisu dołączono także zdjęcie ze Śnieżki pokazujące ojca, który z dzieckiem na sankach próbuje zejść ze szlaku słynnymi zakosami. Fotografię zrobiono w jednym z poprzednich sezonów. Jest to zatem dowód, że rodzice od dawna nie myślą o konsekwencjach niebezpiecznej zabawy na górskich szlakach. Problem nie dotyczy zresztą tylko Karkonoszy. Głośna była historia, w której dzieci wyjęły jabłuszka na 2 tys. metrów w Tatrach – na wszystko patrzył ojciec.

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Góry to nie pagórki do zabawy na sankach. Chwila nieuwagi może kosztować życie

W komentarzach pod wpisem pojawiło się wiele relacji karkonoskich turystów, którzy widzieli rodziny z dziećmi i sankami na tamtejszych szlakach. "Wczoraj dziecko zjeżdżało na plastikowym talerzu, podcinając schodzących turystów. Rodzice? Bez reakcji! Nie pozdrawiamy! Głupota nie zna granic" – brzmiał jeden z komentarzy. "Dobrze by było, żeby ktoś to sprawdzał. Wlepiał mandaty i na kasach nie powinni wpuszczać osób z takim sprzętem" – sugerowała inna osoba, a podobnych głosów było znacznie więcej.

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Dlaczego jednak w Karkonoszach nie należy korzystać z sanek czy popularnych jabłuszek? Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo. Nawet w przypadku zwykłej osiedlowej górki ratownik medyczny mówi o zasadach bezpieczeństwa podczas jazdy na sankach, a w górach ryzyko jest znacznie większe. Zwłaszcza na Śnieżce bardzo łatwo o rozpędzenie i utratę kontroli podczas zabawy. A to może skończyć się potrąceniem innych turystów, a przede wszystkim spadnięciem do Kotła Łomniczki, które w wielu przypadkach w przeszłości kończyło się dla turystów tragicznie. Tak było choćby w styczniu 2024 roku, gdy w tragicznym wypadku w Karkonoszach trzy osoby spadły ze Śnieżki.