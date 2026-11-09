Zakopane ma nowych turystów, którzy zastąpią Arabów. Będą przyjeżdżać całymi autobusami Fot. marekusz/Shutterstock

Niewiele innych kierunków budzi w Polsce tyle emocji, co Zakopane. Jedni powiedzą, że rok bez spaceru po Krupówkach się nie liczy, a inni, że miasto już dawno straciło góralski klimat i charakter na rzecz komercjalizacji. Podczas gdy my się sprzeczamy, kolejni zagraniczni goście po raz pierwszy zakochują się w stolicy Tatr. W listopadzie będzie cały najazd.

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Zakopane znalazło sobie świetny sposób na zarobek. Podczas gdy Polacy coraz częściej kręcą nosem i nie chcą przepłacać za pobyt w stolicy Tatr, górale zaczęli szukać zagranicznych klientów. I tak oto Krupówki rozpisały casting na nowe nacje do skubania. W efekcie latem pod Giewontem nie brakuje Arabów, czyli podróżnych z Bliskiego Wschodu, czyli dużej mierze to obywateli Arabii Saudyjskiej czy ZEA. Ci jednak znikają stamtąd wraz z nadejściem jesieni. Jak się okazało, w listopadzie o kieszenie górali dba inna nacja.

Zakopane pełne turystów z Węgier. Główna fala dotrze tam lada moment

Jak przyznają sami górale, Węgrzy pod Tatrami pojawili się nagle pod koniec listopada kilka sezonów temu i zostali na dłużej. Przełom dwóch ostatnich miesięcy roku to zawsze szczyt okresu ich przyjazdów do Zakopanego. Dlaczego akurat wtedy? Jest to dla nich szansa na zobaczenie śniegu, którego zwłaszcza w górach wtedy już nie brakuje. Dodatkowo wielu robi wówczas świąteczne zakupy. Śnieg co roku napędza też szał na Boże Narodzenie i sylwestra w Zakopanem, ale cena? Trzymajcie się.

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Zainteresowanie ze strony dalszych sąsiadów szybko wykorzystało miasto. Na jego zaproszenie pod Tatry zaczęli przyjeżdżać influencerzy, dziennikarze i przedstawiciele biur podróży. O Zakopanem zrobiło się głośno, więc ludzie zaczęli składać rezerwacje. Przyjeżdżają własnymi autami, ale i autobusami, żeby zwiedzić miasto. Sympatia działa w obie strony. Węgry to kraj, o którym Polacy zapomnieli, a dziś niemal co drugi planuje tam wyjazd.

– Pakiety turystyczne sprzedają się na Węgrzech wyśmienicie już pięć miesięcy wcześniej. Spodziewamy się naprawdę dziesiątek autobusów i tysięcy gości w ciągu kolejnych weekendów. Dla nas to idealne uzupełnienie momentu, kiedy Polacy podróżują mniej – zaznaczał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w rozmowie z "Gazetą Krakowską". A co na to górale? Już zacierają ręce.

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Węgrzy spadli w Zakopanem jak z nieba. Wypełniają lukę po Arabach i Polakach

Węgrzy wpisali się idealnie w turystyczną lukę pod Tatrami. Jeszcze do sierpnia, czasami września nie brakuje tam gości z Bliskiego Wschodu. Od dawna wiadomo, że arabscy turyści w Zakopanem dużo wydają, więc są bardzo lubiani. Do końca października aktywni są także Polacy, którzy wykorzystują okna pogodowe na ostatnie górskie wyprawy. Listopad oznaczał natomiast zawsze zapaść. Nasi podróżni nie są wtedy zbyt chętni do wyjazdów, bo szykują się na święta, a innych chętnych także nie było.

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I tak oto Węgrzy stali się stałymi klientami pod Tatrami, pojawiając się w idealnym momencie. Ze względu na ich odwiedziny już w listopadzie rusza zakopiański jarmark bożonarodzeniowy czy instalacje świetlne na Gubałówce i w samym Zakopanem. Górale także Węgrów bardzo polubili, bo choć nie mogą się z nimi dogadać, to ci robią duże zakupy, więc dudki się zgadzają. Nie zawsze działa to jednak w obie strony – w ubiegłym sezonie pewien Węgier nie wytrzymał pod Gubałówką i publicznie obsmarował Zakopane.