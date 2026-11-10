Śledczy zbadają amunicję, której użył zamachowiec w Krakowie. Fot. Michał Panek / naTemat

Przeprowadzono już sekcję zwłok ofiar Michała Oksińskiego. Pierwsze wnioski wskazują na to, że te osoby odniosły "bardzo znaczne" obrażenia wewnętrzne. – Jest sugestia medyków, by bardzo skrupulatnie przebadać amunicję, której używał zamachowiec. Wiemy, że są takie typy amunicji, które mają jak najszybciej spowodować śmierć – przekazał na konferencji prokurator generalny Waldemar Żurek.

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Jest już po sekcji zwłok zamachowca z Krakowa i jego ofiar. – Wstępne ustalenia wskazują, że wszystkie ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych, które spowodowały rozległe obrażenia narządów wewnętrznych – przekazał w rozmowie z Interią prok. Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Waldemar Żurek: śledczy zbadają amunicję zamachowca z Krakowa

W sprawie zamachu w Krakowie głos zabrał Waldemar Żurek. Wskazał, że wiele wskazuje na to, iż Michał Oksiński mógł użyć specjalnego typu amunicji. – Jest sugestia medyków, by bardzo skrupulatnie przebadać amunicję, której używał zamachowiec, bo wiemy, że są takie typy amunicji, które mają wywołać jak najszybciej śmierć, bo każdy, kto zna się trochę na broni i amunicji, wie, że są pociski pełnopłaszczowe, półpłaszczowe, więc my na razie tego nie przesądzamy, ale trwają te badania – poinformował prokurator generalny.

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Pociski półpłaszczowe charakteryzują się ołowianym rdzeniem, który jest tylko częściowo osłonięty twardszym, metalowym płaszczem, pozostawiającym miękki czubek odsłonięty. W momencie trafienia w cel żywy miękka końcówka ulega gwałtownej deformacji, co znacząco zwiększa promień obrażeń oraz skalę uszkodzeń tkanek i narządów wewnętrznych.

Dwie główne hipotezy śledztwa ws. zamachu w Krakowie. Fascynacja seryjnymi zabójcami

Wcześniej prokuratura ujawniła także, co znalazła w domu zamachowca z Krakowa – były to m.in. broń, amunicja i twarde dyski.

– Kolejną z hipotez jest to oczywiście, że ta osoba (zamachowiec – przyp. red.) fascynowała się seryjnymi zabójcami i że ten zamachowiec spróbował naśladować pewne dramatyczne, tragiczne zdarzenia, które gdzieś pojawiły się w Europie czy w świecie. Więc te wątki dzisiaj są bardzo intensywnie sprawdzane, te dwie główne hipotezy prowadzonego śledztwa – dodał szef resortu sprawiedliwości. Służby sprawdzają m.in., czy Elliot Rodger mógł inspirować Oksińskiego.

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– Badają też komputer oraz telefony komórkowe sprawcy. Pojawiły się już rzetelne informacje na temat tego, że zamachowiec przed dokonaniem zamachu kilka miesięcy wcześniej obserwował strony związane ze słynnym masowym morderstwem dokonanym przez Andersa Breivika. Dlatego wątek skrajnie prawicowego ekstremizmu jest przez nas badany – kontynuował minister. Wcześniej śledczy zwrócili uwagę także na flagę Gadsdena w pokoju Michała Oksińskiego.