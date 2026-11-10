Skandaliczny komentarz o zamordowanej rodzinie. Wykładowczyni KUL wyrzucona z pracy Fot. naTemat.pl

"Trzy głosy na konfę mniej" - takimi słowy wykładowczyni KUL dr Katarzyna Pejda podsumowała zamordowanie rodziny zamachowca z Ostrowca Świętokrzyskiego. Później pisała o "gnieździe szczura". Rektor uczelni dyscyplinarnie zwolnił ją z pracy.

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Dr Katarzyna Pejda z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego straciła posadę po tym, jak pod informacją o znalezieniu ciał rodziców i siostry sprawcy masakry w Krakowie wypisywała nienawistne komentarze. Rektor uczelni wypowiedział jej umowę, uznając jej zachowanie za jaskrawe podeptanie godności ludzkiej.

Wykładowczyni KUL brnęła w nienawiść. "Trzy głosy na konfę mniej"

Skandal wybuchł po tym, gdy w miniony weekend służby ujawniły makabryczne odkrycie w bloku przy ulicy Tylnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W mieszkaniu znaleziono ciała 53-letniego ojca, 52-letniej matki oraz 21-letniej siostry Michała Oksińskiego – studentki krakowskiej ASP Magdaleny. Wszyscy zginęli od kul, zamordowani najprawdopodobniej przez 24-latka na chwilę przed jego wyjazdem na krakowski Rynek Główny. Arsenał broni w mieszkaniu zamachowca z Krakowa leżał obok ciał rodziców i siostry.

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Pod jednym z artykułów relacjonujących odnalezienie ciał zamordowanej rodziny dr Katarzyna Pejda zamieściła na Facebooku krótki komentarz: "Trzy głosy na konfę mniej".

Gdy zszokowani internauci zwrócili jej uwagę na niestosowność i potworność takich słów, wykładowczyni lubelskiej uczelni nie tylko się nie wycofała, ale podtrzymała swoje stanowisko. "Tak, na poważnie. Tragedia rozegrała się Krakowie, a nie w gnieździe, które wychowało tego szczura" – odpisała użytkownikom.

Zrzuty ekranu dokumentujące wypowiedzi pracownicy naukowej KUL opublikował w sieci działacz Konfederacji Rafał Mekler. Wywołało to falę oburzenia w mediach społecznościowych i środowisku akademickim – jak pisaliśmy, burza po wpisie wykładowczyni KUL o rodzinie Oksińskiego przetoczyła się przez internet już w niedzielę. Wpisy zostały wprawdzie usunięte z profilu dr Pejdy, jednak sprawa trafiła na biurko rektora uniwersytetu.

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Rektor KUL zwolnił dr Katarzynę Pejdę w trybie natychmiastowym

Rektor uczelni, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, rozwiązał z nią umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Rzecznik uczelni Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że na uniwersytecie nie ma miejsca na odbieranie godności ofiarom przemocy.

"Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zdecydował dziś o wypowiedzeniu, w trybie natychmiastowym, umowy o pracę nauczycielce akademickiej, która w miniony weekend, w sposób niedopuszczalny, komentowała śmierć rodziny zamordowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nieakceptowalnym na naszym Uniwersytecie jest brak szacunku dla przyrodzonej godności człowieka. Zachowanie, zwolnionej już, pracownicy naukowej stało w jaskrawej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz wartościami stanowiącymi fundament działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od nauczyciela akademickiego wymagamy dbałości o standardy etyczne i moralne, które w tym przypadku zostały w jaskrawy sposób złamane" – oświadczył Andrusiewicz.

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Jak doprecyzował rzecznik, wszczęte wcześniej procedury wyjaśniające i dyscyplinarne stały się w tej sytuacji bezprzedmiotowe, ponieważ przewinienie było na tyle rażące, że wymagało natychmiastowego usunięcia dr Pejdy ze struktur dydaktycznych uczelni. Według rzecznika pani doktor w rozmowie przeprosiła i przyznała się do tego błędu.

Zamachowiec z Krakowa nie żyje. Bilans tragedii w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

24-letni Michał Oksiński, który w sobotę po godzinie 15:00 wjechał samochodem w rejon Rynku Głównego i otworzył ogień do bezbronnych przechodniów, zmarł w poniedziałek rano w wyniku ciężkich ran postrzałowych, które odniósł podczas starcia z patrolem policji. Nie usłyszy zarzutów przed sądem – choć zamachowiec z Krakowa nie żyje, prokuratorskie śledztwo w sprawie aktu terroryzmu skupi się na odtworzeniu źródeł finansowania, ewentualnych wspólników i radykalizacji napastnika.