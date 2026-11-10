: Napis GGER na szafce zamachowca z Krakowa ma według służb nawiązywać do Elliota Rodgera, sprawcy masakry w Kalifornii. Fot. By California Department of Motor Vehicles - AP Photo/California DMV / Wikipedia, Facebook

Na szafce Michała Oksińskiego w pracy były cztery litery "GGER". ABW uważa, że zamachowiec z Krakowa nawiązywał tym skrótem do jednego z najbardziej niesławnych sprawców masakry w USA. Podobieństw między obiema zbrodniami jest jeszcze więcej.

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Do zamachu w Krakowie doszło w sobotę (7 listopada) po godz. 15:00. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny i zaczął strzelać do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

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Co oznacza napis GGER na szafce Oksińskiego?

Nowe szczegóły poznał Onet, po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił w Radiu Kraków o silnym wątku prawicowego ekstremizmu. Krakowska policja, która dostała się do komputera sprawcy, ustaliła, że od tygodni interesował się autorami najgłośniejszych zbrodni. Szukał informacji o Charlesie Mansonie i Tedzie Kaczynskim, a ślady Andersa Breivika na komputerze Oksińskiego potwierdzał wcześniej sam minister.

Teraz doszedł napis "GGER". Według służb to skrót od "Good Game Elliot Rodger". "GG"(dobra gra) gracze piszą sobie w sieci po skończonym meczu, a dwa ostatnie słowa to imię i nazwisko masowego zabójcy z Kalifornii.

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– Są elementy wskazujące, że sprawca był zafascynowany skrajnymi ideologiami, ale potrzebujemy więcej czasu, żeby wyciągnąć wnioski w zakresie jego motywacji. Trwa gromadzenie dowodów – komentuje Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Kim był Elliot Rodger, sprawca masakry w Kalifornii?

Elliot Rodger był 22-letnim studentem uniwersytetu w Kalifornii. W 2014 r. zaatakował nożem studentów z akademika, a potem z czarnego bmw strzelał do przechodniów i taranował ich. Zabił sześć osób, a gdy policja była blisko, popełnił samobójstwo. W "manifeście" pisał o zemście na ludzkości, samotności i odrzuceniu przez kobiety.

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W 2018 r. pisałem o tym, że Rodger stał się swoistym "świętym" dla inceli (wychwalał go m.in. Alek Minassian, sprawca zamachu w Toronto). Sama nazwa pochodzi od "involuntary celibate" (mimowolny celibat), a ruch tworzą mężczyźni, którzy wbrew swojej woli nie mają partnerek i obwiniają za to kobiety. Wokół tej frustracji zbudowali mizoginistyczną subkulturę.

– Analizując zamach w USA i w Krakowie widać podobieństwa, najpierw zabicie osób mieszkających w tym samym budynku lub mieszkaniu, potem wyjazd czarnym samochodem w miasto i strzelanie do przypadkowych osób. Obaj mieli przy sobie ponad 500 sztuk amunicji – mówił rozmówca Onetu.

Flaga Gadsdena i naszywka Czarnobrodego. Jakie symbole miał Oksiński?

Prokuratura ujawniła wcześniej, że w pokoju zamachowca wisiała flaga Gadsdena z grzechotnikiem na żółtym tle i napisem "Don't Tread on Me". To amerykański symbol z 1775 r., dziś popularny m.in. wśród libertarian i zwolenników prawa do broni.

– Widziałem zdjęcie, ona była w centralnym punkcie pokoju, więc jakąś uwagę do niej przywiązywał – mówił Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Na mundurze miał z kolei naszywkę z flagą Czarnobrodego, słynnego pirata. Szkielet z klepsydrą i włócznią w sercu oznaczał kiedyś, że na litość jest za późno, a dziś to taktyczny gadżet z przesłaniem "nie bierzemy jeńców".

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Naszywkę zamówił w niedzielę (1 listopada), razem z flagą Jolly Roger (najsłynniejszy znak piratów) i... grafiką z Górami Świętokrzyskimi. "Zajmujemy się szyciem i sprzedażą tego rodzaju gadżetów. Nie ma w tym żadnej ideologii" – napisał sprzedawca, który po ataku sam zgłosił sprawę policji.

Żaden z tych symboli osobno nie wyjaśnia motywów. Dopiero napis GGER wskazuje już konkretnego człowieka, na którym zamachowiec mógł się wzorować.

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