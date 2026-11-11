Reuters napisał "marsz skrajnej prawicy". Krystyna Pawłowicz wpadła w furię Fot. Reuters (screen)

Zagraniczni korespondenci nazwali ruszający z ronda Dmowskiego pochód "marszem skrajnej prawicy". Oburzyło to Krystynę Pawłowicz, kóra uderzyła w tony o "pięknych Polakach" i zapytała dziennikarzy, czy są "skrajnymi lewakami". Ale organizatorzy z Młodzieży Wszechpolskiej nie ukrywają, że tegoroczne hasło "Polak w Polsce gospodarzem" ma antyimigrancki charakter.

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"Far-right march draws thousands in Warsaw" – to jedno zdanie agencji Reuters wystarczyło, by wywołać wściekłość na polskiej prawicy. Krystyna Pawłowicz w histerycznym wpisie natychmiast ruszyła do kontrataku, oskarżając zachodnich korespondentów o lewactwo i obrażanie narodu. Tyle że jej słowa nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.

Narodowcy nie kryją antyimigranckich haseł, Pawłowicz widzi "tylko pięknych Polaków"

Święto Niepodległości w Warszawie od lat rządzi się tym samym rytuałem: podczas gdy w południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywają się oficjalne uroczystości państwowe, popołudnie w stolicy zostaje zdominowane przez środowiska narodowe. W tym roku – jak Karol Nawrocki ogłosił ws. Marszu Niepodległości – w pochodzie idzie także prezydent.

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Gdy w środę, 11 listopada, tłumy zaczęły gromadzić się w rejonie ronda Dmowskiego, jedna z najważniejszych na świecie agencji prasowych – Reuters opublikowała tweet i relację wideo zatytułowaną bez ogródek: "Far-right march draws thousands in Warsaw" (Marsz skrajnej prawicy przyciąga tysiące ludzi w Warszawie).

Dla zachodnich dziennikarzy sprawa jest oczywista – zgromadzenie organizowane przez środowiska wywodzące się wprost z Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego, z jawnym antyimigranckim przekazem, w każdym politologicznym słowniku mieści się w definicji skrajnej prawicy. Ale to określenie do wrzenia doprowadziło byłą posłankę PiS, również byłą sędzię Trybunału Konstytucyjnego, Krystynę Pawłowicz.

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Pawłowicz odpala Caps Lock: "To są zwykli, piękni Polacy!"

Była sędzia TK nie zamierzała ważyć słów ani kryć emocji. W swoim charakterystycznym stylu – używając wielkich liter i serii znaków zapytania – ruszyła do totalnego ataku na zagranicznych korespondentów, zarzucając im nienawiść do Polski i "skrajne lewactwo".

"To NIE JEST ŻADNA SKRAJNA PRAWICA! To są zwykli piękni,kochający swą Ojczyznę POLACY ! Dlaczego szczujecie na miliony Polaków za świętowanie odzyskania przez nich Niepodległości od Niemców i Rosjan? Dlaczego? A kim wy jesteście,że nas,Polaków obrażacie? Skrajnymi lewakami ?" – zagrzmiała w sieci Pawłowicz (pisownia oryginalna).

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Wpis natychmiast zaczął żyć własnym życiem, stając się paliwem dla prawicowych komentatorów, którzy od lat próbują budować mit, że Marsz Niepodległości to wyłącznie niewinny, apolityczny spacer wielopokoleniowych rodzin z biało-czerwonymi chorągiewkami.

Kto organizuje Marsz Niepodległości? Młodzież Wszechpolska i hasło "Polak w Polsce gospodarzem"

Problem z obroną serwowaną przez Krystynę Pawłowicz polega na tym, że w pył obracają ją... sami organizatorzy marszu. Na czele sztabu organizacyjnego stoi Marcin Osowski – prezes Młodzieży Wszechpolskiej, czyli formacji otwarcie nacjonalistycznej, odwołującej się do przedwojennego, radykalnego obozu narodowego.

Co więcej, tegoroczne oficjalne hasło marszu brzmi: "Polak w Polsce gospodarzem".

Organizatorzy podczas konferencji prasowych wprost i bez owijania w bawełnę deklarowali, że hasło zostało dobrane celowo i ma jednoznaczny, antyimigrancki wydźwięk. W ich narracji marsz ma być politycznym sprzeciwem wobec polityki migracyjnej, obecności uchodźców i integracji europejskiej. Nic dziwnego, że część Polaków – jak autor tekstu "nie będę darmowym alibi dla radykałów" – zostaje w tym roku w domu.

"Chcemy Polski suwerennej, niezależnej od obcych stolic… Wyobrażamy sobie także Polskę możliwie jak najbardziej monoetniczną" – mówił mediom Rafał Buca, rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Tego Krystyna Pawłowicz najwyraźniej nie zauważyła.

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Warszawa pod specjalnym nadzorem. Zakazy broni i blokady

Rzeczywistość warszawskich ulic w środowe popołudnie daleko odbiega zresztą od sielankowego obrazka malowanego przez byłą posłankę PiS. Bezpieczeństwo 108. rocznicy odzyskania niepodległości wymagało postawienia w stan gotowości tysięcy funkcjonariuszy.

Po ostatnich dramatycznych wydarzeniach w kraju – Marsz Niepodległości pod nadzorem to pokłosie zamachu w Krakowie – Komenda Stołeczna Policji została wzmocniona oddziałami prewencji ściągniętymi niemal z całej Polski. Decyzją władz na terenie stolicy wprowadzono restrykcje: całkowity zakaz noszenia i przemieszczania broni palnej (również dla osób posiadających legalne pozwolenia sportowe czy myśliwskie), zakaz używania materiałów pirotechnicznych, ustanowiono strefę zakazu lotów dla dronów i lotnictwa cywilnego nad centrum Warszawy.

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