Ksenofobiczny transparent na Marszu Niepodległości w Warszawie. Fot. zrzut ekranu / x.com / NEXTA

Ulicami Warszawy przeszedł w środę 11 listopada Marsz Niepodległości. Co roku budzi on skrajne emocje w naszym kraju, ale okazuje się, że także i za granicą. Reuters okrzyknął go już "marszem skrajnej prawicy", a w sieci zwracają uwagę na kolejny oburzający transparent zauważony w tłumie.

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"Make Europe White Again" w tłumie na Marszu Niepodległości w Warszawie

Nie od dziś wiadomo, że Marsz Niepodległości w Polsce to od lat starcie oficjalnych uroczystości państwowych z obchodami środowisk narodowych. Tegoroczne oficjalne hasło marszu brzmi chociażby następująco: "Polak w Polsce gospodarzem", a w narracji samych organizatorów pochód ma być politycznym sprzeciwem wobec polityki migracyjnej, obecności uchodźców i integracji europejskiej. Przekaz ten był doskonale widoczny w dzisiejszym tłumie uczestników.

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Zagraniczne media, w tym m.in. NEXTA, opublikowały w środę w swoich mediach społecznościowych urywek nagrania z Marszu Niepodległości w Warszawie, na którym widzimy rasistowski i ksenofobiczny transparent z hasłem "Make Europe White Again" ("Sprawmy, by Europa znów była biała"). Samo to wyrażenie jest specyficzną kalką słynnego sloganu politycznego Donalda Trumpa "Make America Great Again" (MAGA).

Ale to nie koniec. Jak już wskazywaliśmy w naTemat, na Marszu Niepodległości rozwinęli także flagę z przekreślonym dostawcą jedzenia, a z tłumu słyszeć dało się takie "patriotyczne" hasła, jak: "Stop masowej imigracji", "Nie będzie innowacji w kraju masowej imigracji", "Wolność, wiara, nacjonalizm" czy "Praca w Polsce dla Polaków".

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W trakcie marszu nie zabrakło oczywiście rozpalonych rac. Przypomnijmy tylko, że zgodnie z rozporządzeniem wojewody mazowieckiego w dzisiejszym dniu na terenie stolicy obowiązuje zakaz noszenia, przemieszczania i używania środków pirotechnicznych (Marsz Niepodległości jest w tym roku pod szczególnym nadzorem, o czym pisaliśmy już w naTemat). Jak pisze Wyborcza.pl, wiele osób narzeka, że iskry z rac poniszczyły im ubrania, a popiół osadza się na ciuchach.

"Marsz skrajnej prawicy" i starcie z Krystyną Pawłowicz

A jak Marsz Niepodległości widzą jeszcze inni zagraniczni korespondenci? Gdy w środę, 11 listopada, tłumy zaczęły gromadzić się w rejonie ronda Dmowskiego, jedna z najważniejszych na świecie agencji prasowych – Reuters – opublikowała tweet i relację wideo zatytułowaną bez ogródek: "Far-right march draws thousands in Warsaw" ("Marsz skrajnej prawicy przyciąga tysiące ludzi w Warszawie").

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Jak już wskazywaliśmy w naTemat, Krystyna Pawłowicz po tym określeniu wpadła w furię. W swoim charakterystycznym stylu – używając wielkich liter i serii znaków zapytania – ruszyła do ataku na zagranicznych korespondentów, zarzucając im nienawiść do Polski i "skrajne lewactwo".