250 tys. osób mogło uczestniczyć w marszu niepodległosci. Piotr Minkiewicz / Shutterstock

Około 250 tysięcy osób – tak Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa szacuje frekwencję na tegorocznym Marszu Niepodległości. Pochód wyruszył po południu z ronda Dmowskiego, a na jego czele szedł prezydent Karol Nawrocki. Sami organizatorzy celowali jednak w nieco większą frekwencję. Mowa była o nawet 500 tys.

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Jak podaje Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa cytowane przez PAP, w tegorocznym marszu niepodległości wzięło udział 250 tys. osób. Frekwencja jest więc wyższa niż w 2025 r. Wtedy SCB informowało o udziale około 100 tys. osób.

Prawicowe środowiska, w tym te, które organizowały marsz, liczyły na rekordową frekwencję. Ich pierwotne szacunki celowały jednak znacznie wyżej, bo w aż około 500 tys. osób. W trakcie marszu przedstawiciele organizatorów twierdzili, że "może być nas nawet milion".

Policja pierwotnie unikała udzielania odpowiedzi na pytania co do frekwencji. Z informacji płynących z SCB wynika jednak, że w trakcie wydarzenia nie było żadnych incydentów.

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Incydentów nie było, ale kontrowersji nie udało się uniknąć

Kontrowersje odnoszące się do marszu rozpoczęły się dość wcześnie. Nie lada aferą w sieci skończył się wpis agencji Reuters, która transmitowała wydarzenia z Warszawy pod nazwą "marsz skrajnej prawicy". Choć wywołało to sprzeciw części postaci z prawicy, w tym np. Krystyny Pawłowicz (która stwierdziła na X: "To NIE JEST ŻADNA SKRAJNA PRAWICA!", pisownia oryginalna), obrazki widoczne podczas pochodu niekoniecznie zaprzeczają odważnej tezie agencji.

Widzieliśmy transparenty z m.in. z wizerunkiem przekreślonego dostawcy jedzenia, baner "Make Europe White Again" (nawiązujący prawdopodobnie do hasła MAGA Donalda Trumpa), ale także relikwiarz św. Andrzeja Boboli, który jest postacią ważną przede wszystkim dla środowisk konserwatywnych i narodowych i bardzo kontrowersyjną w kontekście relacji z Kościołem prawosławnym.

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Marsz był pełen motywów antyimigranckich, np. sloganów "Nie będzie innowacji w kraju masowej imigracji", "Wolność, wiara, nacjonalizm" czy "Praca w Polsce dla Polaków". Warto zaznaczyć, że tegoroczna edycja wydarzenia odbywała się pod hasłem "Polak w Polsce gospodarzem".

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Na marszu niepodległości nie zabrakło także antysemickich haseł

Na marszu pojawiło się też stoisko z antysemickimi książkami. Wystawione zostało przez wydawnictwo CapitalBook, które współpracuje ze środowiskami patriotycznymi. "Chętnie sięgasz po książki, które odkrywają przed Tobą nieznaną Ci wcześniej rzeczywistość? Pozycje, jakie przygotowało Wydawnictwo Capital, to propozycja przede wszystkim dla pasjonatów historii. (...) Sięgnij po książki, które pozwolą Ci zobaczyć świat z innej perspektywy, na chwilę się zatrzymać i docenić to, co już masz" – stoi na stronie wydawnictwa.

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