Marsz Niepodległości 2026 w Warszawie. Fot. zrzut ekranu / x.com / Reuters

Ulicami Warszawy przechodzi właśnie Marsz Niepodległości. Reuters opisał go jako "marsz skrajnej prawicy", a po obejrzeniu relacji z pochodu niestety trudno się z tym nie zgodzić. Zamiast haseł patriotycznych wybrzmiewają tam bowiem nieco inne sentencje.

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"Stop masowej imigracji" i zakazane race na ulicach

Jakie patriotyczne hasła możemy usłyszeć od uczestników Marszu Niepodległości? Niestety trochę trudno je dosłyszeć, ponieważ są zagłuszane grzmiącym z tłumu "Stop masowej imigracji", w akompaniamencie takich sentencji jak: "Nie będzie innowacji w kraju masowej imigracji", "Wolność, wiara, nacjonalizm" czy "Praca w Polsce dla Polaków".

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W tłumie możemy zauważyć dodatkowo sporych rozmiarów flagę z dostawcą jedzenia przekreślonym czerwonym znakiem zakazu. No bo w końcu tegoroczne oficjalne hasło marszu brzmi: "Polak w Polsce gospodarzem". W trakcie relacji jeden z członków marszu zaintonował "Cała Polska śpiewa z nami...", na co drugi krzyknął do niego, żeby ten był cicho. Dalszego ciągu tej sentencji przywoływać nie będziemy z uwagi na niecenzuralny i obraźliwy język, jednak można sprawdzić to we własnym zakresie.

W trakcie marszu nie zabrakło oczywiście rozpalonych rac. Przypomnijmy tylko, że zgodnie z rozporządzeniem wojewody mazowieckiego w dzisiejszym dniu na terenie stolicy obowiązuje zakaz noszenia, przemieszczania i używania środków pirotechnicznych (Marsz Niepodległości jest w tym roku pod szczególnym nadzorem, o czym pisaliśmy już w naTemat). Jak pisze Wyborcza.pl, wiele osób narzeka, że iskry z rac poniszczyły im ubrania, a popiół osadza się na ciuchach.

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W tłumie możemy zauważyć także logo Młodzieży Wszechpolskiej i napis "Defenders of Europe since 1922". W 1922 roku, gdy ta organizacja powstała, jej członkowie zajmowali się głównie atakowaniem Żydów w Polsce, nie zaś obroną Europy. Wtedy MW głosiła hasła dążenia do jednolitości narodowej, włączenia szerokich mas w życie obywatelskie oraz wychowania młodzieży w duchu katolickim i narodowym. Był to także moment zarysowania radykalnych postulatów wymierzonych w mniejszości narodowe (głównie społeczność żydowską) na uniwersytetach, co w późniejszych latach doprowadziło do wprowadzenia tzw. getta ławkowego.

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Zagraniczni korespondenci o marszu. Reuters kontra Krystyna Pawłowicz

A jak Marsz Niepodległości widzą zagraniczni korespondenci? Nie jest tajemnicą, że Święto Niepodległości w Warszawie od lat rządzi się tym samym rytuałem: podczas gdy w południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywają się oficjalne uroczystości państwowe, popołudnie w stolicy zostaje zdominowane przez środowiska narodowe.

Gdy w środę, 11 listopada, tłumy zaczęły gromadzić się w rejonie ronda Dmowskiego, jedna z najważniejszych na świecie agencji prasowych – Reuters – opublikowała tweet i relację wideo zatytułowaną bez ogródek: "Far-right march draws thousands in Warsaw" (Marsz skrajnej prawicy przyciąga tysiące ludzi w Warszawie). Jak już wskazywaliśmy w naTemat, Krystyna Pawłowicz po tym określeniu wpadła w furię. W swoim charakterystycznym stylu – używając wielkich liter i serii znaków zapytania – ruszyła do ataku na zagranicznych korespondentów, zarzucając im nienawiść do Polski i "skrajne lewactwo".