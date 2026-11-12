Najnowszy sondaż IBRiS może zmartwić Donalda Tuska. Fot. paparazzza/shutterstock

Najnowszy sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" może zmartwić Donalda Tuska. Choć Koalicja Obywatelska nadal jest na pierwszym miejscu, wyniki badania pokazują, że obecna koalicja może mieć problem z utrzymaniem władzy.

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Z najnowszego badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska.

Najnowszy sondaż wyborczy IBRiS. KO liderem, historycznie niski wynik PiS

Na partię Donalda Tuska chce głosować 29 proc. ankietowanych. To jednak wynik niższy o 1,9 pkt proc. w porównaniu z wrześniowym pomiarem i kolejny sondaż, w którym partia rządząca traci.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 16,5 proc. poparcia. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego straciło 0,8 pkt proc. Jak podaje "Rzeczpospolita", to najniższy rezultat PiS w historii sondaży IBRiS przygotowywanych dla tego dziennika.

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Na trzeciej pozycji znalazła się Konfederacja z wynikiem 13,2 proc. Partia straciła 2,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Tuż za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować 10,5 proc. respondentów. W tym przypadku odnotowano wzrost o 0,5 pkt proc.

Do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica z poparciem 7,6 proc. oraz Rozwój Plus, z którym Morawiecki odszedł z PiS. Formacja uzyskała 6 proc. wskazań.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. PSL może liczyć na 4,2 proc. głosów, Razem na 4,1 proc., a Polska 2050 zaledwie na 0,4 proc.

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Podział mandatów w Sejmie według prof. Flisa. Koalicja 15 Października traci większość

Na podstawie wyników badania prof. Jarosław Flis oszacował, jak wyglądałby podział miejsc w Sejmie. Koalicja Obywatelska zdobyłaby 188 mandatów, PiS 96, a Konfederacja 72. Konfederacja Korony Polskiej mogłaby liczyć na 53 miejsca.

W Sejmie znalazłoby się też 31 posłów Nowej Lewicy oraz 20 reprezentantów Rozwoju Plus.

Taki układ byłby niekorzystny dla obecnej ekipy rządzącej. Partie tworzące Koalicję 15 Października miałyby łącznie 219 mandatów, czyli za mało, by uzyskać większość parlamentarną.

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PiS, obie Konfederacje i Rozwój Plus mogłyby razem zdobyć 241 mandatów. Taki wynik dałby im większość w Sejmie. Także inny sondaż pokazuje, że w Polsce może dojść do zmian.

W sondażu zapytano też o udział w wyborach. 59 proc. badanych zapowiada, że zamierza pójść do urn. Przeciwnie uważa 41 proc. ankietowanych. Dla porównania, frekwencja w wyborach 2023 do Sejmu i Senatu wyniosła ponad 74 proc.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzono 6 i 7 listopada na reprezentatywnej grupie 1069 osób.

Spór o Trybunał może wpłynąć na decyzje wyborców

Jak pisaliśmy w naTemat, Tusk wolałby nie widzieć nowego sondażu ws. sporu o TK. Kilka dni temu podano wyniki badania SW Research dla rp.pl, w którym zapytano Polaków o polityczne konsekwencje konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Ponad połowa badanych (50,3 proc.) uważa, że konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego zaszkodzi rządowi Donalda Tuska. Tylko 18,2 proc. sądzi, że koalicja rządząca może na nim zyskać.

Inaczej wygląda ocena sytuacji Karola Nawrockiego. 39,3 proc. respondentów przewiduje, że po sporze o TK wzrośnie poparcie dla prezydenta. Z kolei 31,3 proc. spodziewa się spadku jego notowań.

W sondażu zapytano też Polaków, czy konflikt wpłynie na ich wybór podczas kolejnych wyborów parlamentarnych. 39,2 proc. badanych odpowiedziało, że tak. 46 proc. nie zamierza zmieniać zdania pod wpływem sporu, a 14,8 proc. nie ma w tej sprawie opinii.

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