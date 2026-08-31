Rozwój Plus pozostanie w EKR. Fot. Shutterstock

Mateusz Morawiecki nie zamierza odpuszczać politycznej walki o prawicowy elektorat. Rozwój Plus, choć dopiero buduje swoją pozycję, już zaznacza swoją obecność w Parlamencie Europejskim. Bez PiS, ale w ramach tej samej frakcji.

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Jak stwierdził Waldemar Buda w rozmowie z PAP, on i dwaj inni europosłowie Rozwoju Plus (Piotr Müller i Michał Dworczyk) pozostaną w strukturach Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Piotr Müller już wcześniej zapowiadał, że europarlamentarzyści związani z nowym klubem Mateusza Morawieckiego podzielają poglądy grupy EKR. Polityk (również w rozmowie z PAP) zwracał uwagę na spójność światopoglądową pomiędzy europejską frakcją a Rozwojem Plus. Zresztą do niedawna Morawiecki pełnił w EKR funkcję przewodniczącego.

Wracając jednak do spójności światopoglądowej – w rozumieniu Piotra Müllera mowa tu przede wszystkim o wartościach, w tym o "ochronie suwerenności państw, budowie wolnego rynku bez biurokracji, poszanowaniu tradycyjnych wartości, silnym bezpieczeństwie w ramach NATO, demokratycznej kontroli Brukseli oraz racjonalnym rozwoju gospodarczym zamiast radykalizmu ideologicznego".

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Rozwój Plus będzie brylować w Parlamencie Europejskim?

W wypowiedzi Budy uwagę zwraca jeszcze jedna kwestia. Polityk zapowiedział, że choć przedstawiciele Rozwoju Plus pozostają w EKR, będą oni uczestniczyć w odrębnej od PiS-u delegacji. Rozłam pozostaje więc w mocy. Europoseł tajemniczo dodał jednak, że choć nowa delegacja będzie mieć tylko trzech członków, należy "spodziewać się niespodzianek".

Obecnie nie jest jasne, czy polityk ma tu na myśli kolejny transfer z PiS (obecnie partia obsadza w Parlamencie Europejskim 17 miejsc), czy może jakąś inną zmianę personalną. Jeśli chodzi o ten pierwszy scenariusz – warto wspomnieć, że ze stowarzyszeniem silnie związany był europoseł Daniel Obajtek, który w ostatniej chwili wycofał się z inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Wśród europosłów PiS, których wiąże się z Mateuszem Morawieckim, wymieniany jest również Adam Bielan, który zabiegał o porozumienie pomiędzy PiS a Rozwojem Plus.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego umacnia swoją pozycję

Klub (a w przyszłości prawdopodobnie partia) Mateusza Morawieckiego systematycznie realizuje politykę nowoczesnej prawicy. Były premier zabiega o głosy wyborców z "mitycznego centrum" i stara się przygotować strategię, która pozwoli mu utrzymać dużą reprezentację posłów także po wyborach w 2027 roku.

Obecnie szanse na to są nikłe – według Ewybory.eu średnia sondażowa dla Rozwoju Plus wynosi 5,4 proc. Jednocześnie odejście grupy Mateusza Morawieckiego miało niebagatelny wpływ na kondycję Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego systematycznie notuje w sondażach niespotykanie niskie poparcie poniżej 20 proc.

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