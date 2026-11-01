Protesty pod TK doczekały się artykułu na Wikipedii. Fot. Shutterstock

Dwie strony konfliktu, długa lista sojuszników i przeciwników, szczegółowy opis wydarzeń i osąd komentariatu – tak oczami Wikipedii wygląda spór o Trybunał Konstytucyjny. Artykuł "Suspension of Bogdan Święczkowski" rośnie w oczach, zyskując dziesiątki przypisów i starając się przedstawić zagranicznym czytelnikom kontekst politycznego konfliktu w Polsce.

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"Zawieszenie Bogdana Święczkowskiego" – to aktualny tytuł artykułu na Wikipedii, który pojawił się w związku z wydarzeniami przed Trybunałem Konstytucyjnym. Artykułu – warto to zaznaczyć – w języku angielskim, który dość dogłębnie porusza tematy związane z chaosem wokół TK.

Bitwa o TK niczym z kampanii wojennej

Obecna forma artykułu przypomina te, które poświęcone są epokowym bitwom, zmieniającym bieg historii. Widzimy tu starcie dwóch stron – Kancelarii Premiera, Trybunału Konstytucyjnego ("de facto") oraz Policji, które stanęły naprzeciw Kancelarii Prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego ("de jure") i Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

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Prawa "kolumna" konfliktu wspierana jest przez Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację, Konfederację Korony Polskiej, Rozwój Plus i Ruch Obrony Granic. Jeśli chodzi o kluczowe postacie tego wielkopomnego starcia – na czele TK "de facto" stoi Donald Tusk, Anna Korwin-Piotrowska, Waldemar Żurek, Radosław Sikorski i... Lech Wałęsa. Naprzeciw ich jest Karol Nawrocki i Bogdan Święczowski wspierani przez: Bartłomieja Sochańskiego (wiceprezesa TK), Jarosława Kaczyńskiego, Bartosza Grodeckiego (szefa BBN), Zbigniewa Boguckiego (szefa kancelarii prezydenta), Jakuba Kumocha (byłego ambasadora w Chinach), Pawła Solocha (byłego ambasadora w Rumunii), Krzysztofa Bosaka, Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna, Mateusza Morawieckiego i Roberta Bąkiewicza.

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Edytorzy zapomnieli dodać jeszcze Wojciecha Olszańskiego (ps. Jaszczur) i Marcina Osadowskiego (złośliwie nazywanego przez jego politycznych przeciwników Ludwiczkiem), którzy współtworzą ruch Rodacy Kamraci, który był obecny w trakcie protestów przed TK.

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Suspension_of_Bogdan_%C5%9Awi%C4%99czkowski

Co znajduje się w artykule na Wikipedii?

Główne wątki, które porusza artykuł, dotyczą zawieszenia prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, a także zabezpieczenia siedziby TK przez policję.

Artykuł wspomina o oskarżeniach o zamach stanu kierowanych pod adresem TK ("de facto") przez środowiska związane z PiS. W obecnej wersji brakuje jednak wzmianki o tym, że głównym organizatorem protestów są Kluby Gazety Polskiej.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Wpis na Wikipedii dobrze opisuje kontekst przerwania wizyty w Senegalu i powrotu Karola Nawrockiego do kraju w nocy. Wspomina także o reakcjach na zaistniałą sytuację. Przywołuje sporo stanowisk, które stoją przeciwko stronie rządowej, w tym słowa Marcina Horały, komentarz prof. Marcina Matczaka czy Bartosza Lewandowskiego związanego z Ordo Iuris.