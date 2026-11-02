Donald Tusk zabrał głos ws. sporu o TK. Fot. shutterstock

Donald Tusk ponownie zabrał głos w sprawie kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym. Wskazał, że rozwiązanie tego konfliktu jest proste i nie wymaga zmian w Konstytucji. "Karol Nawrocki wybiera siłową konfrontację, która może bardzo wiele Polskę kosztować" – napisał szef rządu.

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"Rozwiązanie konfliktu jest proste i możliwe bez zmian w Konstytucji. Prezydent uznaje legalnie wybranych przez Sejm sędziów, bo tak stanowi Konstytucja, a oni podejmują swoje obowiązki w Trybunale. Póki co, Karol Nawrocki wybiera siłową konfrontację, która może bardzo wiele Polskę kosztować. Demokratyczne państwo prawa nie może ustąpić przed przemocą, niezależnie od tego, jak potężne zewnętrzne siły wspierać będą atak PiS, Konfederacji, Brauna i Nawrockiego. I nie ustąpi" – napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.

W ostatnich miesiącach spór o TK zaostrzał się po tym, jak Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od wszystkich wybranych przez Sejm nowych sędziów Trybunału. Eskalacja nastąpiła w miniony weekend.

W piątek na stronie TK nagle pojawiło się oświadczenie, zgodnie z którym na okres miesiąca zawieszono w pełnieniu obowiązków prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Ich obowiązki przejęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

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Sytuacja ta spotkała się z protestem prawicy, która tłumnie zebrała się pod siedzibą organu władzy sądowniczej w Warszawie. Karol Nawrocki, który planował w tym czasie odbyć wizytę międzynarodową w Senegalu, w związku z całą tą sytuacją zdecydował się wrócić do kraju i osobiście pojawić się w siedzibie Trybunału. Maciej Berek pokazał nawet nagranie, jak prezydent wpycha się do budynku.

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