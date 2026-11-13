Kwestia zbiórki warzyw i owoców na rzecz szpitala wygląda jednak nieco inaczej. Fot. Shutterstock

Zbiórka ziemniaków, marchwi, cebuli i innych warzyw na rzecz szpitala w Krasnymstawie wywołała burzę. Czy placówka rzeczywiście znalazła się w tak trudnej sytuacji, że nie stać jej nawet na zakup żywności dla pacjentów? Szpital wydał w tej sprawie obszerne oświadczenie, które pokazuje zupełnie inną perspektywę.

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Informacja o zatrważającej sytuacji SPZOZ w Krasnymstawie obiegła media. Szpital miał być w tak złej sytuacji finansowej, że zdecydował się poprosić o pomoc rolników. Jak podaje Tygodnik Zamojski, 12 i 13 listopada odbywa się zbiórka, w której mieszkańcy sołectw gminy Izbica proszeni są o przekazywanie ziemniaków, marchwi, cebuli, pietruszki, czerwonych buraków i innych warzyw, które trafią do kuchni szpitala.

Oczywiście chodzi o przekazanie warzyw w celu późniejszego przygotowania z nich posiłków dla chorych. Tygodnik powołuje się na stanowisko samorządu, który zapewnia, że dzięki darom możliwe będzie podniesienie standardu żywienia chorych i poczynienie pewnych oszczędności. Zaoszczędzone środki miały zostać przeznaczone na poprawę jakości świadczeń medycznych. Okazuje się jednak, że był to poboczny element całej akcji, a nie jej główny cel.

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W sprawie szpitala w Krasnymstawie wcale nie chodzi o bankructwo

W tym miejscu warto zaznaczyć, że szpital nie jest w najlepszej sytuacji finansowej, podobnie jak wiele innych placówek w Polsce. Apel o datki został zinterpretowany jako krzyk o pomoc konającego SPZOZ. Problem polega na tym, że cała sprawa nie dotyczy wielomilionowych długów, które faktycznie obciążają szpital m.in. z powodu wstrzymania części środków przez NFZ.

Wywołany do tablicy szpital odpowiada na medialne zarzuty dość konkretnie. "Przede wszystkim podkreślamy, że organizowanie zbiórek płodów rolnych na rzecz Szpitala nie jest nowym przedsięwzięciem ani działaniem wynikającym z obecnej sytuacji finansowej placówki" – czytamy w dementi udostępnionym na stronie placówki.

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"Z przykrością zauważamy, że część publikacji przedstawia tę wieloletnią inicjatywę w sposób, który może sugerować, że Szpital jest zmuszony pozyskiwać podstawowe produkty żywnościowe z powodu problemów finansowych. Takie przedstawienie sprawy nie oddaje rzeczywistego charakteru organizowanych zbiórek ani ich wieloletniej historii" – stoi w dalszej części oświadczenia.

Dalsza część artykułu poniżej.

Wieloletnia tradycja – szpital w Krasnymstawie systematycznie współpracuje z lokalnymi rolnikami

"Przekazywana żywność stanowi dodatkowe wsparcie, a nie zastępstwo standardowego zaopatrzenia w artykuły spożywcze" – wyjaśniają przedstawiciele szpitala. Wspominają też, że inicjatywa organizowana jest z przerwami od kilkudziesięciu lat i "na stałe wpisała się w lokalną współpracę Szpitala z mieszkańcami i środowiskiem rolniczym".

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Natura tej współpracy wynika też z rolniczego charakteru okolicznych terenów. "Wielu lokalnych rolników, szczególnie w okresie zbiorów, dysponuje nadwyżkami własnych plonów i dobrowolnie dzieli się nimi z instytucjami działającymi na rzecz lokalnej społeczności, w tym z naszym Szpitalem" – twierdzi SPZOZ w Krasnymstawie.