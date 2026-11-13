Łukasz Gibała poprosił o 10 mln zł. Fot. Shutterstock

Polityczne spory wokół Krakowa zeszły na dalszy plan. Łukasz Gibała zwrócił się do Donalda Tuska z pilnym apelem o 10 mln zł dodatkowych środków z budżetu państwa. Chodzi o wsparcie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Inicjatywę prezydenta poparli nawet jego niedawni rywale wyborczy, w tym Monika Piątkowska.

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"Zwróciłem się do premiera Donalda Tuska z pilną prośbą o przyznanie z budżetu państwa 10 mln zł na wyposażenie budowanego Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta" – poinformował Łukasz Gibała na X.

"Miejsce to skupi dyspozytorów Centrum Zarządzania Kryzysowego, policji, straży pożarnej i straży miejskiej, co znacznie ułatwi koordynację interwencji. Ostatnie wydarzenia pokazują, jak ważna jest łączność i odpowiednia wymiana informacji" – przekazał prezydent Krakowa.

W sprawie dodatkowych 10 mln zł panuje zgoda. Politycy z Krakowa popierają pomysł Gibały

We wpisie Łukasza Gibały czytamy, że apel uzyskał poparcie parlamentarzystów z Krakowa. Co ciekawe, wśród wymienionych osób są dwie konkurentki prezydenta z niedawnych wyborów uzupełniających. Mowa tu o Monice Piątkowskiej, którą popierało KO i PSL oraz o Darii Gosek-Popiołek, która startowała jako kandydatka Nowej Lewicy.

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Poza nimi wymienieni zostali posłowie KO – Rafał Komarewicz i Jerzy Meysztowicz. Pierwszy z nich zwrócił się do Donalda Tuska z odrębnym apelem: "Panie Premierze, to sprawa najwyższej wagi. Chodzi o bezpieczeństwo setek tysięcy mieszkańców oraz turystów z całego świata" – napisał polityk na X.

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Apel Gibały to pokłosie tragicznych wydarzeń w Krakowie

Apel o przyznanie 10 mln zł skierowany do Donalda Tuska jest reakcją na wydarzenia z 7 listopada. Na Rynku Głównym doszło wtedy do zamachu. Napastnik, 24-letni Michał Oksiński, otworzył ogień do postronnych osób. Sprawca został postrzelony przez policjantów, którzy go zatrzymali. Lekarzom nie udało się go uratować.

Na miejscu zginęło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych. Wśród zabitych byli także turyści. W sprawie pojawiał się wątek politycznego ekstremizmu. Napastnik mógł inspirować się postacią swoistego twórcy szkodliwej subkultury inceli – Elliota Rodgera (wskazuje na to napis GGER znaleziony na szafce w jego miejscu pracy), a na jego komputerze znaleziono strony związane z Andersem Breivikiem. W toku śledztwa okazało się, że sprawca zabił również rodziców i siostrę, która była utalentowaną malarką.

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