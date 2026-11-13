Polityczne spory wokół Krakowa zeszły na dalszy plan. Łukasz Gibała zwrócił się do Donalda Tuska z pilnym apelem o 10 mln zł dodatkowych środków z budżetu państwa. Chodzi o wsparcie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Inicjatywę prezydenta poparli nawet jego niedawni rywale wyborczy, w tym Monika Piątkowska.
"Zwróciłem się do premiera Donalda Tuska z pilną prośbą o przyznanie z budżetu państwa 10 mln zł na wyposażenie budowanego Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta" – poinformował Łukasz Gibała na X.
"Miejsce to skupi dyspozytorów Centrum Zarządzania Kryzysowego, policji, straży pożarnej i straży miejskiej, co znacznie ułatwi koordynację interwencji. Ostatnie wydarzenia pokazują, jak ważna jest łączność i odpowiednia wymiana informacji" – przekazał prezydent Krakowa.
W sprawie dodatkowych 10 mln zł panuje zgoda. Politycy z Krakowa popierają pomysł Gibały
We wpisie Łukasza Gibały czytamy, że apel uzyskał poparcie parlamentarzystów z Krakowa. Co ciekawe, wśród wymienionych osób są dwie konkurentki prezydenta z niedawnych wyborów uzupełniających. Mowa tu o Monice Piątkowskiej, którą popierało KO i PSL oraz o Darii Gosek-Popiołek, która startowała jako kandydatka Nowej Lewicy.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że w trakcie wyścigu wyborczego pomiędzy Moniką Piątkowską a Łukaszem Gibałą dochodziło do licznych ostrych wymian i sporów, które kończyły się w sądzie. Senatorka mówiła po wyborach, że członkowie KO będą "bardzo bacznie przyglądać się", czy polityk realizuje swoje obietnice wyborcze, ale zapewniła również, że będą czuwać nad interesem miasta.
Poza nimi wymienieni zostali posłowie KO – Rafał Komarewicz i Jerzy Meysztowicz. Pierwszy z nich zwrócił się do Donalda Tuska z odrębnym apelem: "Panie Premierze, to sprawa najwyższej wagi. Chodzi o bezpieczeństwo setek tysięcy mieszkańców oraz turystów z całego świata" – napisał polityk na X.
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Apel o przyznanie 10 mln zł skierowany do Donalda Tuska jest reakcją na wydarzenia z 7 listopada. Na Rynku Głównym doszło wtedy do zamachu. Napastnik, 24-letni Michał Oksiński, otworzył ogień do postronnych osób. Sprawca został postrzelony przez policjantów, którzy go zatrzymali. Lekarzom nie udało się go uratować.
Na miejscu zginęło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych. Wśród zabitych byli także turyści. W sprawie pojawiał się wątek politycznego ekstremizmu. Napastnik mógł inspirować się postacią swoistego twórcy szkodliwej subkultury inceli – Elliota Rodgera (wskazuje na to napis GGER znaleziony na szafce w jego miejscu pracy), a na jego komputerze znaleziono strony związane z Andersem Breivikiem. W toku śledztwa okazało się, że sprawca zabił również rodziców i siostrę, która była utalentowaną malarką.
Miasto podjęło już pierwsze działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa. 10 listopada wieczorem rozpoczął się montaż betonowych zapór, które mają utrudnić wjazd na płytę Rynku Głównego. Zabezpieczenie centrum Krakowa jest niezwykle istotne w związku ze zbliżającymi się świętami i organizacją jarmarków bożonarodzeniowych.