Ustawa wdrażająca DSA czeka na podpis prezydenta. Fot. Shutterstock

Na biurku Karola Nawrockiego leży ustawa, która może zmienić zasady bezpieczeństwa w polskim internecie. Krzysztof Gawkowski apeluje o podpis i ostrzega, że dalsze opóźnienia mogą mieć poważne konsekwencje, szczególnie dla najmłodszych użytkowników sieci.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Panie Prezydencie, proszę dziś podpisać ustawę zapewniającą bezpieczeństwo w internecie" – apeluje do Karola Nawrockiego Krzysztof Gawkowski.

13 listopada mija termin podpisania ustawy ws. DSA, czyli dokumentu wdrażającego europejski akt o usługach cyfrowych. Ustawa dotyczy możliwości blokowania treści przestępczych. Najbardziej narażone na skutki obcowania z tego typu "contentem" są dzieci. Polska powinna wdrożyć te przepisy niemal 3 lata temu. To kolejny raz, kiedy DSA trafia na stół prezydenta. Pierwsza wersja ustawy została przez niego zawetowana w styczniu 2026 roku.

REKLAMA

Sprawa szybko się skomplikowała. Pierwotna wersja została poddana korekcie, a problematyczne zapisy zostały przeniesione do kolejnej ustawy. W praktyce rząd podzielił akt na dwie części. Pierwsza wersja, która dotyczyła nadzoru nad platformami, została podpisana przez prezydenta we wrześniu. Obecnie dyskusja dotyczy drugiej ustawy, która wprowadza procedurę nakazów blokowania konkretnych nielegalnych treści, wydawanych przez UKE, KRRiT lub sąd, zależnie od rodzaju sprawy.

"Bezpieczeństwo dzieci i wolność nie są wartościami, które musimy sobie przeciwstawiać. Przeciwnie, dziecko, które boi się przemocy, szantażu czy upokorzenia, nie jest naprawdę wolne" – czytamy w dalszej części wpisu szefa resortu cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski wskazuje, że w Polsce nie ma mechanizmów, które odpowiadają na potrzeby dzieci czekających na pomoc i zabiega o podpisanie ustawy, pomimo politycznych sporów: "Panie Prezydencie, dzieci nie mogą czekać, aż dorośli zakończą swoje polityczne spory".

Jaki jest cel wdrażania DSA?

W pierwotnej formie, według Ministerstwa Cyfryzacji celem wdrożenia DSA były:

REKLAMA

skuteczniejsza walka z przestępstwami w internecie, większa ochrona użytkowników, wzmocnienie nadzoru nad platformami cyfrowymi.

Resort zamierzał osiągnąć to szeregiem procedur, które w swoim założeniu pozwalały na skuteczne blokowanie treści związanych ze ściśle określonymi, poważnymi przestępstwami, ale też zapewniały transparentne mechanizmy odwoławcze dla użytkowników, w tym składanie skarg i przywracanie błędnie usuniętych treści. Założeniem tych ostatnich była ochrona wolności słowa.

To jednak tylko założenia. Dla kontekstu sporu pomiędzy rządem a prezydentem kluczowe będzie zagłębienie się w detale. Prezydent zablokował pierwotną wersję przepisów w związku z wątpliwościami co do "administracyjnej cenzury". Konserwatywne środowiska obawiają się naruszeń związanych z wdrożeniem DSA, w tym nadmiernym blokowaniu treści arbitralnie uznanych za "mowę nienawiści".

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Co jest w ustawie, która wylądowała na stole Karola Nawrockiego?

O podpisanie ustawy wdrażającej DSA zabiega dość liczne grono polityków i ekspertów. Jednym z nich jest Konrad Ciesiołkiewicz – wiceprzewodniczący Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu małoletnich poniżej lat 15 i kierujący Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka.

Według niego ustawa "daje instytucjom regulacyjnym państwa narzędzia i minimalne znamiona odbudowywania suwerenności państwa w sferze społeczno-cyfrowej", pozwala na ochronę szczególnie wrażliwych grup społecznych, zapewnia klauzulę natychmiastowej wykonalności w przypadku ciężkich przestępstw popełnianych przeciwko dzieciom (na wniosek organów ścigania), a także zapewnia możliwość szybkiego reagowania w przypadku zlecania zabójstw, pobić, namawiania do okaleczeń.

Ekspert zwraca uwagę na coraz większą obecność szkodliwych i nielegalnych treści w sieci, wzrost szantaży związanych ze sferą intymną, które kierowane są przede wszystkim do chłopców w wieku 14-17 lat, a także rosnącą skalę zagrożeń związanych z nowymi mechanizmami, w tym z ekstremizmem nihilistycznym i VaaS – przemocą jako usługą. Zauważa też, że Polska jest krajem na pierwszym lub drugim miejscu (w zależności od okresu pomiaru) z największą liczbą operacji na tle dezinformacyjnym w Europie.