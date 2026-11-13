Będzie kolejne spotkanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Fot. Marek Borawski/KPRP

Będzie kolejne spotkanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Nie wszyscy politycy chcą jednak skorzystać z tej propozycji.

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O planach prezydenta poinformował w czwartek Rafał Leśkiewicz. Rzecznik przekazał, że zaproszenia otrzymają wszystkie kluby i koła parlamentarne. Rozmowy mają odbyć się w jednym terminie, a poprowadzi je szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Leśkiewicz liczy, że przedstawiciele wszystkich środowisk politycznych odpowiedzą na zaproszenie.

Konsultacje w Pałacu Prezydenckim w sprawie kryzysu wokół TK

Prezydent chce wykorzystać konsultacje, by znaleźć wyjście z kryzysu wokół TK. Rzecznik przypomniał, że po wydarzeniach z przełomu października i listopada Nawrocki odbył już rozmowy z przedstawicielami części ugrupowań.

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– Te spotkania przyniosły pewne efekty, są pewne propozycje, które pojawiły się na stole. Wobec tego pan prezydent zaprasza przedstawicieli środowisk politycznych na poniedziałek, by móc porozmawiać o uzdrowieniu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym – mówił Leśkiewicz.

Uczestnicy mają przedyskutować dostępne możliwości i wspólnie poszukać rozwiązania. – Nie wykluczamy żadnego z rozwiązań – zaznaczył.

Rzecznik ostrzegał przed utrwaleniem podziału, który mógłby doprowadzić do funkcjonowania dwóch konkurencyjnych Trybunałów Konstytucyjnych. Instytucję kierowaną przez Annę Korwin-Piotrowską nazwał "pseudotrybunałem".

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Leśkiewicz zaatakował też sędziów, którzy weszli do siedziby TK. Określił ich mianem "uzurpatorów" i zarzucił im, że uniemożliwiają wykonywanie obowiązków Bogdanowi Święczkowskiemu oraz Bartłomiejowi Sochańskiemu. Według rzecznika pojawili się w budynku "skrycie" i "na policyjnych pałkach".

KO i Lewica niechętne rozmowom. Które partie wezmą udział w spotkaniu?

Dziennikarka TVN24 Agata Adamek przekazała, że jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej nieoficjalnie odpowiedział na pytanie o udział w spotkaniu: "Wątpię, czy pójdziemy". Szef KPRM Jan Grabiec na razie nie chciał deklarować, jak zachowa się jego ugrupowanie. Zapewnił, że KO odniesie się do sprawy po otrzymaniu zaproszenia.

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W rozmowie na antenie TVP Info polityk podkreślił, że jego partia, której spór o TK nie pomaga, nie odmawia spotkań z prezydentem. Zwrócił jednak uwagę na to, że poniedziałkowe konsultacje poprowadzi nie Nawrocki, lecz szef jego kancelarii.

– Na razie nie dostaliśmy żadnego zaproszenia, ale jeżeli je dostaniemy, to w naszym podejściu do tego tematu nic się nie zmieniło. Nie zamierzamy podejmować takich rozmów – powiedziała szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska w rozmowie z RMF24.

Z dystansem do inicjatywy podchodzi również Mirosław Suchoń, szef klubu Centrum. W Polsat News przypomniał, że 31 października prezydent również publicznie zapraszał polityków do rozmów, ale zaproszenie nie dotarło do jego ugrupowania.

Udział w poniedziałkowych konsultacjach zapowiedzieli przedstawiciele PSL. Ludowcy mają zresztą własną receptę na kryzys: Kosiniak-Kamysz chce zmiany konstytucji. Polskę 2050 mają reprezentować posłowie Paweł Śliz i Michał Gramatyka. Do Pałacu Prezydenckiego wybierają się również politycy PiS. Klub ma wysłać Mariusza Błaszczaka i Przemysława Czarnka. Obecność zapowiedziało też stowarzyszenie Rozwój Plus.

Na spotkanie mają przyjść także politycy Konfederacji. Michał Wawer potwierdził w RMF FM, że ugrupowanie wyśle swoich reprezentantów.

Spór o TK zatrząsł polską sceną polityczną

Jak pisaliśmy w naTemat, spór o kierownictwo Trybunału zaostrzył się 30 października. Tego dnia Anna Korwin-Piotrowska, sędzia z najdłuższym stażem w TK, przejęła kierowanie instytucją. Zdecydowała też o przerwie w wykonywaniu obowiązków przez prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Dziś Święczkowskiego czeka dyscyplinarka, ale wciąż utrzymuje, że "nie ulegnie szantażowi".

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Spór wokół TK wywołał kryzys polityczny. Karol Nawrocki przerwał wówczas wizytę w Senegalu i wrócił do Warszawy. Po przylocie spotkał się z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a pojechał do TK.

Kilka dni później podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego Nawrocki mówił o poważnym kryzysie konstytucyjnym i obarczył odpowiedzialnością za niego premiera Donalda Tuska.