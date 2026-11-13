Kolejne firmy rezygnują z reklam w TV Republika Fot. shutterstock

Kolejne marki odwracają się od Telewizji Republika. Po tym, jak Tomasz Sakiewicz wywołał skandal swoją relacją z Krakowa po zamachu, znane firmy zaczęły wycofywać swoje reklamy z tej stacji. Teraz taką decyzję podjął też chiński gigant motoryzacyjny Chery.

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Chery to jeden z największych chińskich producentów samochodów. Modele swoich aut (Tiggo, Omoda, Jaecoo) sprzedaje też w Polsce. Ma tutaj kilkadziesiąt salonów i serwisów.

Marka Chery wycofuje reklamy z TV Republika

Przedstawiciele tej marki podjęli jednak decyzję o "wyłączeniu TV Republika z bieżących i przyszłych planów reklamowych". "Wspólnie z naszą agencją mediową rozpoczęliśmy wdrażanie tej decyzji oraz weryfikację dotychczasowych emisji" – przekazali w oświadczeniu, cytowanym przez money.pl.

"Chery zachowuje neutralność polityczną. Przy wyborze miejsc emisji kierujemy się zasadami bezpieczeństwa marki i wartościami, które stoją za naszym pozycjonowaniem 'For Family'. Zależy nam, by nasze reklamy pojawiały się w otoczeniu, które szanuje odbiorców. Przekaz, który pogłębia podziały lub wprowadza odbiorców w błąd, jest sprzeczny z tymi wartościami" – dodali.

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Wcześniej na podobny krok zdecydowała się znana sieć sklepów. "RTV EURO AGD nie utożsamia się z poglądami ani treściami redakcyjnymi prezentowanymi przez poszczególnych nadawców. Nasze działania reklamowe planujemy w oparciu o założenia marketingowe i mediowe, a dobór kanałów komunikacji podlega bieżącej analizie, uwzględniającej również kwestie wizerunkowe" – brzmiał sam początek ich komunikatu.

W kolejnym akapicie firma poinformowała, że po tym, jak Telewizja Republika relacjonowała w bulwersujący sposób zamach w Krakowie, postanowili przerwać z nią współpracę. "Proces wyłączania reklam internetowych rozpoczęliśmy już w niedzielę i zakończyliśmy go dzisiaj. Obecnie jesteśmy również w trakcie wycofywania emisji telewizyjnych" – zaznaczono.

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"Zależy nam na tym, aby nasze działania reklamowe były spójne z wartościami, którymi kierujemy się jako firma" – podsumowali autorzy. Ale to nie wszystko. Amerykański gigant w sektorze płatniczym – MasterCard – przekazał serwisowi Wyborcza.biz, że jego spoty również zostały wycofane z Telewizji Republika.

Firmy bojkotują Republikę. Sakiewicz wypowiedzią po zamachu wywołał skandal

Sprawa ma związek ze skandaliczną wypowiedzią Tomasza Sakiewicza, który po zamachu w Krakowie, stojąc niedaleko miejsca tragedii, zastanawiał się, "gdzie jest policja?" i sugerował, że "wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy". TV Republika w trakcie relacjonowania wydarzenia podawała również nieprawdziwe informacje, w tym sugerowała, że sprawca miał mieć "wschodni akcent".