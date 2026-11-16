Czy to Emilia Koprowska? Mieszkańcy okolic Darłowa: Gdyby szła, ktoś by ją zobaczył

Katarzyna Zuchowicz

S prawa Emilii Koprowskiej poruszyła cały kraj. Wciąż nie ma 100 proc. pewności, czy 15 listopada w rejonie Darłowa znaleziono jej ciało, ale internet szybko zaczął gotować się od spekulacji. W okolicy jeziora Kopań mieszkańcy opowiadają nam, co to za miejsce, ale sami też stawiają pytania. Co na to policja i prokuratura? Widzą, co się dzieje wokół tej sprawy. Dziś wiadomo już, że sekcja zwłok nie wykazała udziału osób trzecich. A policja akurat w tym miejscu nie prowadziła poszukiwań.







