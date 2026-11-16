Syn Beaty Szydło stracił prawo jazdy? Nieoficjalne ustalenia z Krakowa. Fot. Grabowski Foto/shutterstock.

Syn Beaty Szydło miał stracić prawo jazdy podczas kontroli drogowej w Krakowie. Według medialnych ustaleń 32-latek został zatrzymany na ul. Opolskiej. O szczegóły interwencji zapytaliśmy krakowską policję.

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Do kontroli drogowej doszło w niedzielę 15 listopada około godz. 14. Jak przekazał w rozmowie z naTemat kom. Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, funkcjonariusze prowadzili tego dnia wojewódzkie działania pod nazwą "Prędkość".

Interwencja krakowskiej drogówki. Kierowca przekroczył prędkość

– Wczoraj policjanci z krakowskiej drogówki włączyli się w te wojewódzkie działania pod nazwą "Prędkość". Oni również tego typu działania prowadzili. Przede wszystkim zwracali uwagę na kierujących, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości – powiedział nam rzecznik.

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Podczas jednej z kontroli funkcjonariusze zatrzymali kierowcę za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 20 km/h. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 200 zł. Na jego konto trafiły również trzy punkty karne.

Policjanci sprawdzili też jego trzeźwość. Badanie wykazało, że był on w stanie po użyciu alkoholu. – W związku z tym zatrzymane zostało mu prawo jazdy. Natomiast samochód został przekazany osobie przez niego wskazanej – przekazał kom. Piotr Szpiech.

Syn Beaty Szydło za kierownicą? Nieoficjalne ustalenia Radia ZET

O takiej interwencji pierwszy nieoficjalnie poinformował w niedzielę wieczorem dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski. Według jego ustaleń kierowcą miał być syn byłej premier Beaty Szydło.

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"W Krakowie na ul. Opolskiej policja zatrzymała do kontroli kierowcę, który przekroczył prędkość o 20 km/h. Przebadano go na zawartość alkoholu. W pierwszym badaniu miał 0,10 mg/dcm3, w drugim badaniu 0,08 mg/ dcm3. Zatrzymano mu prawo jazdy. Kierowcą okazał się syn Beaty Szydło" – czytamy we wpisie na platformie X.

Sprawa będzie teraz prowadzona na jednym z krakowskich komisariatów pod kątem art. 87 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje kary za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu.

Zgodnie z przepisami stan po użyciu alkoholu występuje, gdy jego stężenie w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 do 0,25 mg/l. Prowadzenie samochodu w takim stanie jest wykroczeniem. Grozi za nie areszt lub grzywna w wysokości co najmniej 2500 zł. Sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów, więc kierowca może stracić prawo jazdy na dłużej.