Policja interweniowała w sprawie gróźb 57-latka spod Warszawy. Fot. Shutterstock.com

Policja zatrzymała pod Warszawą mężczyznę, który groził przeprowadzeniem ataku "podobnego do tego w Krakowie". Wiadomo, jak tłumaczył się 57-latek przed funkcjonariuszami oraz jakie czekają go teraz konsekwencje.

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Tydzień po zamachu Kraków powoli wraca już do życia. Niestety, tragedia ta stała się także nową pożywką do wszczynania fałszywych alarmów lub robienia sobie nieodpowiedzialnych żartów. Jak pisaliśmy już w naTemat, zaraz po wydarzeniach z Krakowa policja ujęła już 5 "ewentualnych naśladowców" Oksińskiego. Teraz funkcjonariusze informują o kolejnym zatrzymaniu.

Zatrzymanie pod Warszawą. Groził atakiem podobnym do tego w Krakowie

Informacje o kolejnym naśladowcy Oksińskiego przekazała w piątek 13 listopada asp. szt. Marta Haberska, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II. Jak czytamy w komunikacie, do jednej z fundacji działających na warszawskim Mokotowie zadzwonił mężczyzna, który w trakcie rozmowy poruszył temat zamachu w Krakowie. "Z jego słów wynikało, że rozważa możliwość podobnego działania" – czytamy.

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Pracownicy po otrzymaniu telefonu zgłosili całe zajście na policję. Kryminalni szybko namierzyli dzwoniącego dzięki działaniom operacyjnym i ustalili, że przebywa on w jednej z miejscowości pod Warszawą. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie rozmowy, przesłuchali świadków i udali się pod wskazany adres.

57-latka zatrzymano w pobliżu jego domu. Jak przypomina policja, służby traktują poważnie każde zgłoszenie o możliwym zagrożeniu życia lub zdrowia wielu osób i dokładnie je weryfikują.

Jak tłumaczył się 57-latek? Teraz grozi mu do 8 lat więzienia

Z komunikatu policji dowiadujemy się, że mężczyzna tak naprawdę nie zamierzał nikogo skrzywdzić. Wskazano też, czym dokładnie się tłumaczył. "Podczas rozmowy z policjantami mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie trudną sytuacją życiową i zapewniał, że nie chciał nikogo skrzywdzić" – czytamy.

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Policja przypomina, że "nawet słowa wypowiedziane bez zamiaru realizacji mogą uruchomić poważne działania służb i prowadzić do konsekwencji prawnych". Jakie konsekwencje czekają więc 57-latka spod Warszawy?

"Po wykonaniu czynności procesowych mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący wywołania fałszywego alarmu. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. Za zarzucany czyn grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów" – informuje w komunikacie asp. szt. Marta Haberska.

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Od zamachu w Krakowie minął już tydzień

Przypomnijmy, że do tragedii w Krakowie doszło w sobotę 7 listopada. Po godz. 15:00 24-letni Michał Oksiński z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał czarnym subaru na Rynek Główny w Krakowie i w pobliżu Sukiennic zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Zginęło wówczas sześć osób: trzy Polki w wieku 47, 53 i 61 lat, 51-letni Polak, 32-letni Brytyjczyk i 51-letnia Austriaczka. Oksiński zranił 15 osób, w tym dwóch policjantów.

Napastnika zatrzymali starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański – obaj zostali postrzeleni w wymianie ognia i zostali przewiezieni do szpitala. Oksiński również trafił w stanie krytycznym do Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie zmarł w poniedziałek 9 listopada. Wcześniej w jego mieszkaniu w Ostrowcu policjanci znaleźli ciała rodziców i 21-letniej siostry Magdaleny, a obok arsenał broni.

Jak przekazał w sobotę PAP rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski, w pięciu krakowskich szpitalach przebywa nadal 10 poszkodowanych. Ich stan jest stabilny.