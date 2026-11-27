Jeździłem nową Dacią Spring. Tanio, sprytnie, ale bez dziadostwa Fot. naTemat.pl

Ze starego modelu nie zostało nic poza znaczkiem, a nowe proporcje sprawiają, że mały elektryk wygląda jak młodszy brat Dustera. Wsiadłem za kierownicę nowej Dacii Spring, żeby sprawdzić, czy hasło "rozsądny wybór" da się pogodzić z odrobiną frajdy za kółkiem. Zobacz, jak działa trik z "oszukanymi LED-ami", ile prądu naprawdę zużywa przy ciężkiej nodze i za jaki kawałek plastiku pod maską trzeba niepotrzebnie dopłacić.

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Czekałem na to auto z utęsknieniem. Dlaczego? Serio? Na Dacię Spring, na to elektryczne maleństwo? Tak, właśnie to. I powiem wam czemu. Bo w większości z nas są duzi chłopcy, którzy chcieliby pędzić przez świat warczącymi 1000-konnymi bolidami. Ale duzi chłopcy – i dziewczynki – mają zbyt płaskie portfele, drastycznie inne potrzeby i kompletnie inne możliwości, więc zanim zaczną marzyć, muszą zadać sobie pytanie: na jaki samochód mnie stać?

Wiadomo, że każdy koncern motoryzacyjny chwali się wielkimi, mocnymi i luksusowymi autami. Ale zarabia na masie małych, tanich samochodów, których idealną wprost egzemplifikacją jest Dacia Spring.

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Dacia Spring Fot. naTemat.pl

Test nowej Dacii Spring: pierwsze wrażenia zza kierownicy

Czytam w materiałach prasowych, że jest ROZSĄDNA. Wierzę. Ale czy jest w stanie wywołać uśmiech, dać nieco radości? Sprawdźmy. Wsiadam za kółko. Wokół mnie rozciąga się kawałek Portugalii. Wygodnie? Nie jest źle, ale fotele nie rozpieszczają. Trzymania bocznego brak, jakoś ich mało, ale o dziwo nie są niewygodne.

Wrzucam D i jedziemy: rakieta to nie jest, ale mała Dacia przyspiesza sprawnie, z dźwiękiem typowego elektryka. Pierwsze zaskoczenie? Bajecznie skręca i zawraca – mam wrażenie, że robi to sprawniej niż ja na rowerze. Wciśnie się wszędzie, jakby niemal nie zajmowała przestrzeni.

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Drugie zaskoczenie: jest nieźle wyposażona. Klima jest? Jest. Systemy wspomagające jazdę? Są i działają. Jest i Android Auto, a w testowanym egzemplarzu znalazła się też bezprzewodowa ładowarka (taka na magnes, choć mojego telefonu nie trzymała jakoś rewelacyjnie). Jest i kamera cofania. Co prawda jakość obrazu nie jest najwyższa, ale i tak niesamowicie pomaga. Bo tym autem czasem trzeba jednak zaparkować – do kieszeni się nie zmieści, trochę wystaje.

Dacia Spring Fot. naTemat.pl

Są też twarde plastiki w środku, ale za to dobrze spasowane – nic nie trzeszczy, nie odłazi i się nie rozłazi. Minusy? Oprócz słabo trzymającej ładowarki, jakimś nieporozumieniem jest coś, co wygląda jak miejsce na położenie telefonu. To taka wklęsła tacka, która najbardziej nie nadaje się właśnie do położenia telefonu. I to w zasadzie jedyny wyraźny zgrzyt ergonomiczny we wnętrzu. Jest tu za to parę całkiem pojemnych schowków. To środek niemal żywcem wyjęty z klasycznego hatchbacka.

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Rzecz jasna z tyłu miejsca jest mniej, ale na podwiezienie kogoś na krótszym dystansie spokojnie wystarczy. Warto tylko pamiętać, że tylne szyby się nie opuszczają – można je jedynie uchylić.

Prowadzenie nowego Springa jest całkowicie neutralne. Dobrze trzyma się drogi, nie myszkuje, w zakrętach nie ucieka ani przód, ani tył. To bardzo przyjemnie wyważone auto. Jak do tego doszło?

Dacia Spring Fot. naTemat.pl

Druga generacja Dacii Spring: ze starego modelu została tylko nazwa

Pierwsza generacja Springa od 2021 roku znalazła ponad 210 tysięcy nabywców w przeszło 40 krajach, stając się dla wielu kierowców pierwszym w życiu samochodem elektrycznym. Dane zebrane z aut klientów pokazały Dacii brutalną prawdę o naszych codziennych nawykach: statystyczny użytkownik pokonuje dziennie zaledwie 34 kilometry ze średnią prędkością 34 km/h, dzieląc ten dystans na cztery krótkie przejazdy, a w 75 procentach przypadków ładuje auto po prostu w domu.

Każdy sceptyk oczywiście zaraz zacznie gadać o tym, że on przecież potrzebuje bryki, którą "na strzała" dotrze do Chorwacji, wypije kawę i wróci. I że musi zabrać szóstkę dzieci, teściową, żonę i namiot. Ci dalej mogą kupować diesle 1.9. A prawda jest taka, że choć Spring często kupowany był jako drugi lub trzeci pojazd w rodzinie, szybko stawał się tym najczęściej używanym na co dzień.

Dacia Spring Fot. naTemat.pl

Na bazie tych doświadczeń powstała druga generacja, która ze swoją poprzedniczką dzieli wyłącznie nazwę. Auto zaprojektowano od zera w niecałe dwa lata na nowej platformie Grupy Renault – RGEV small, tej samej, na której zbudowano Renault Twingo E-Tech. Zmieniło się też miejsce produkcji: zamiast importu z Chin mamy europejski montaż w słoweńskim Novo Mesto (zakładzie działającym od 1955 roku, z którego taśm zjeżdża do 500 aut dziennie). To nie tylko kwestia logistyki, ale i przepustka do lokalnych dopłat w krajach Unii Europejskiej.

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Nadwozie urosło – jest o 15 cm dłuższe (mierzy teraz 3,85 m) i aż o 18 cm szersze (1,74 m bez lusterek). To widać i czuć: auto nie wygląda już jak postawione na boku pudełko zapałek, jest o wiele bardziej kształtne i zwarte. Prezentuje się solidnie, a stylistycznie bardzo wyraźnie nawiązuje do swoich starszych braci i sióstr.

Sprytne oszczędności w nowej Dacii Spring

Dacia buduje swoją tożsamość na trzech filarach: ma być prosto i fajnie (Essential and cool), solidnie i outdoorowo (Robust and outdoor) oraz ekologicznie i ekonomicznie zarazem (Eco-smart). W nowym Springu widać to w detalach, które obniżają koszty produkcji, ale nie wyglądają tanio. W całej grupie to zresztą strategia – wiceprezes Renault zapowiadał w naTemat: "obniżymy koszty samochodów elektrycznych o 40 proc.".

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To choćby "oszukane LED-y". Charakterystyczna sygnatura świetlna nawiązująca do logo Dacia Link jest podświetlana diodami tylko w górnej części – dolny, pochylony pod kątem 45 stopni element to metalizowana powierzchnia, która jedynie odbija światło z góry. Mniej kabli, mniej komponentów, niższa masa i cena. Z kolei napis "Dacia" na tylnej klapie nie składa się z osobnych znaczków, lecz został wytłoczony bezpośrednio w czarnej listwie pod innym kątem, by inaczej odbijać światło.

Dacia Spring Fot. naTemat.pl

Zderzaki są barwione w masie, dzięki czemu ewentualne parkingowe otarcia nie odsłonią innego koloru pod spodem, a błyszczące czarne panele z przodu i z tyłu pokryto laserowym wzorem maskującym mikrorysy.

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Powiedzmy sobie szczerze: to nie wygląda budżetowo, jest całkiem fajne. W tym aucie nie masz wrażenia, że ktoś coś robił po taniości. Jest praktycznie i niedrogo, ale bez dziadostwa.

Mały z zewnątrz, zadziwiająco pojemny w środku

W kabinie postawiono na poziome linie i czytelność. Kierowca ma przed oczami 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, a na środku deski rozdzielczej (w bogatszej wersji) ląduje ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala z systemem Media Nav Live, bezprzewodowym Apple CarPlay i Android Auto oraz usługami zdalnymi (m.in. harmonogramem ładowania czy wstępnym schłodzeniem lub ogrzaniem kabiny).

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Dacia Spring Fot. naTemat.pl

Wreszcie poprawiono też ergonomię – fotel kierowcy ma regulację wysokości, a kierownicę można ustawiać w dwóch płaszczyznach. Co ważne, na pokładzie znalazły się 22 systemy wsparcia kierowcy (ADAS), ale Dacia dorzuciła swój genialny w swojej prostocie przycisk "My Safety". Jednym kliknięciem wyłączasz irytujące pikacze, ustawiając systemy dokładnie tak, jak lubisz.

W samej kabinie wygospodarowano blisko 20 litrów schowków (14 litrów z przodu i 6 litrów z tyłu), wspieranych przez system modułowych zaczepów YouClip (3 punkty w standardzie, 2 w opcji). Zaskakuje też bagażnik – zmieszczą się w nim solidne zakupy albo dwie walizki, bo ma aż 337 litrów pojemności (i podwójną podłogę). Tylna kanapa bardzo łatwo składa się na płasko w układzie 50/50, dzięki czemu przestrzeń rośnie do 1283 litrów – to wynik zawstydzający wiele aut z wyższego segmentu.

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Dacia Spring Fot. naTemat.pl

Jako jedyny samochód w segmencie A, nowy Spring oferuje też tzw. frunk, czyli 18-litrowy schowek pod przednią maską, idealny na kable do ładowania. Wśród małych elektryków to wciąż rzadkość – choć niedawno Chińczycy pokazali nowego elektryka dla Polski z przednim bagażnikiem. Jest jednak jedna rzecz, której kompletnie nie rozumiem: frunk dostępny jest tylko w opcji za dopłatą. Czyli możemy sobie dokupić coś, co konstrukcyjnie i tak tam jest, ale ktoś wolał wziąć za ten plastikowy wkład dodatkowe pieniądze.

Napęd, bateria LFP i ładowanie – bez fajerwerków, ale z głową

Pod maską pracuje zintegrowany układ napędowy "6 w 1" z silnikiem o mocy 80 KM (60 kW) i momencie obrotowym 175 Nm. Sprint do setki zajmuje 12,1 sekundy, a prędkość maksymalna to 130 km/h. Brzmi skromnie? Pamiętajmy o masie – nowy Spring waży od 1212 kg, co czyni go jednym z najlżejszych elektryków na rynku.

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Dacia Spring Fot. naTemat.pl

Efekt niskiej wagi widać w katalogowym zużyciu energii, które wynosi średnio zaledwie 12,7 kWh/100 km według normy WLTP. Energię magazynuje akumulator trakcyjny w bezkobaltowej technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP) o pojemności użytecznej 27,5 kWh, zbudowany w architekturze Cell to Pack i wyposażony w matę grzewczą poprawiającą ładowanie w niskich temperaturach.

Producent obiecuje zasięg do 250 km w cyklu mieszanym – czyli w praktyce jedno ładowanie w tygodniu dla typowego mieszczucha. Podczas testów zużycie było nieco większe, ale muszę uczciwie przyznać, że kompletnie nie oszczędzałem energii, dlatego notowałem około 16–17 kWh/100 km. Jednocześnie i tak zasięg przekraczał 200 km.

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Dodatkowo auto obsługuje ładowanie dwukierunkowe V2L – z baterii samochodu można zasilić ekspres do kawy czy rower elektryczny na biwaku.

Dacia Spring w Polsce: wersja, cena i werdykt

W Europie Dacia oferuje dwie wersje wyposażenia (bazową Expression na 15-calowych felgach oraz bogatszą Journey na 16-tkach), ale w Polsce marka uprościła wybór do maksimum: u nas w ofercie pojawi się od razu kompletna wersja Journey (m.in. z automatycznymi światłami, klimatyzacją manualną, kamerą i czujnikami cofania, kartą hands-free oraz dużym ekranem 10,1").

Dacia Spring Fot. naTemat.pl

Cała gama nowego Springa ma zmieścić się poniżej progu 20 tysięcy euro, a według wyliczeń producenta całkowity koszt posiadania (TCO) jest o około 20 procent niższy niż w przypadku małych aut hybrydowych segmentu A. Konkurencja nie śpi – sprawdzaliśmy już, czy Leapmotor T03 to auto w cenie biletu miesięcznego.

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Wracając więc do pytania ze wstępu: czy to elektryczne maleństwo potrafi wywołać uśmiech? Tak – i to z zupełnie innego powodu niż tysiąckonne bolidy. Uśmiechasz się, kiedy zawracasz niemal w miejscu na wąskiej uliczce, kiedy jednym kliknięciem uciszasz nadgorliwe systemy bezpieczeństwa, kiedy patrzysz na bagażnik większy niż u konkurencji z wyższej klasy i kiedy uświadamiasz sobie, że ktoś zaprojektował tanie auto sprytnie i oszczędnie, ale wreszcie "nie dziadosko". To nie jest zabawka do bicia rekordów, tylko wyjątkowo sprytne, uczciwe narzędzie do codziennego życia.