Przez rok nie oglądałem TV Republika. Włączyłem i nie mogłem uwierzyć, co oni wyprawiają fot. naTemat

Przez rok nie oglądałem Telewizji Republika. Docierały do mnie tylko fragmenty programów i kolejne internetowe afery. Aż w końcu włączyłem i powiem jedno: nazwać to regularnym praniem ludziom mózgów to właściwie nic nie powiedzieć. Ale w jednej sprawie mógłbym stanąć murem za TV Republika.

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Pamiętacie legendarne paski TVP Info za czasów PiS? Te wszystkie absurdalne komunikaty, z których internet robił memy? Dzisiaj mam wrażenie, że była to zaledwie niewinna zabawa. Dawne TVP Info wygląda przy Republice jak propaganda w wersji demonstracyjnej. Dopiero teraz widzimy, jak daleko można się posunąć, kiedy przestaje się nawet udawać, że najważniejsza jest informacja.

Co pokazuje TV Republika? Tu kończy się zabawa w memy

Ostatnio najbardziej bulwersującym przykładem była relacja Republiki z zamachu w Krakowie. Tomasz Sakiewicz mówił o braku policji i sugerował związek tej sytuacji z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pojawiły się również sugestie dotyczące cudzoziemców, choć sprawcą okazał się Polak. To właśnie tutaj kończy się zabawa w memy. Tragedia, która wymaga szczególnej odpowiedzialności, staje się pretekstem do politycznego ataku.

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Pojawia się pytanie: czy w tej redakcji działają jakiekolwiek bezpieczniki? Ktoś, kto powie, że pewnych rzeczy nie należy emitować? Mam wrażenie, że gdyby sztuczna inteligencja wymyśliła najbardziej absurdalną historię o Donaldzie Tusku, najważniejszym pytaniem nie byłoby, czy to prawda, ale czy da się zrobić z tego efektowny pasek. To oczywiście przerysowany przykład, ale pokazuje istotę problemu.

TV Republika w zasadzie już nie informuje, tylko emocjonalnie pałuje widza. Strachem, gniewem i nieustannym przekonaniem, że Polska znajduje się na krawędzi katastrofy. Osobnym problemem są firmy reklamujące się w Republice. Reklama nie oznacza automatycznie poparcia dla każdej wypowiedzi na antenie. Ale kiedy kontrowersje powtarzają się latami, świadome finansowanie takiego modelu medialnego przestaje być neutralną decyzją.

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Marki mają prawo wybierać miejsca emisji swoich reklam. Konsumenci mają natomiast prawo pytać, czy ich pieniądze pośrednio wspierają przekaz, w którym regularnie pojawiają się wypowiedzi uznawane za nienawistne. Wizyta policjantów w siedzibie Republiki wywołała kolejną burzę. I słusznie, że działania służb wobec mediów budzą zainteresowanie. Każda taka sytuacja wymaga kontroli, niezależnie od tego, której redakcji dotyczy.

Policja w siedzibie TV Republika to nie ABW we "Wprost"

Ale porównywanie tego zdarzenia do wejścia ABW do redakcji "Wprost" w 2014 roku jest absurdem. Wtedy funkcjonariusze próbowali przejąć nośniki z nagraniami, doszło do szamotaniny i poważnego sporu o tajemnicę dziennikarską. W Republice policjanci przyszli z dokumentami dotyczącymi wydania określonych materiałów. Według prokuratury nie przeprowadzano przeszukania ani nie żądano przejęcia komputerów. Dwie zupełnie różne sytuacje, które próbuje się połączyć jednym emocjonalnym hasłem: atak na wolne media.

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I teraz coś, co może zaskoczyć po całej tej krytyce. W jednej sprawie będę Republiki zdecydowanie bronił. Coraz częściej słychać głosy, że tę telewizję należy po prostu zamknąć. Jednym cięciem, natychmiast, bez dyskusji. Tylko że tak nie może działać demokratyczne państwo.

Zamknąć TV Republika? To byłby prezent dla Sakiewicza

Jacek Żakowski w TVP Info zwracał uwagę, że zamknięcie Republiki nie rozwiąże problemu, ponieważ w jej miejsce mogą powstać kolejne podobne media. I trudno się z tym nie zgodzić. Siłowe zamknięcie stacji nie sprawi, że znikną jej widzowie, ich frustracje. Dałoby natomiast twórcom Republiki potężny argument do przedstawiania się jako ofiary cenzury.

Wolność słowa musi obowiązywać również tych, z którymi fundamentalnie się nie zgadzamy. Jednocześnie nie oznacza ona wolności od krytyki ani odpowiedzialności za publikowane treści. Gdzie kończy się propaganda? Po roku przerwy najbardziej przeraża mnie nie sam poziom przekazu Republiki, ale to, jak łatwo możemy do niego przywyknąć.

Kolejne kontrowersje stają się codziennością, a granica między informacją i polityczną manipulacją coraz bardziej się zaciera. W najnowszym commentary przyglądam się tym wydarzeniom i stawiam pytanie: czy naprawdę chcemy uznać taki sposób prowadzenia telewizji za normalny? Bo stawką nie jest tylko przyszłość jednej stacji. Stawką jest to, czy prawda ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie.

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