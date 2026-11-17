Ukrainie grozi bardzo trudna zima. Fot. Shutterstock

Nawet 2,5 mln Ukraińców może zimą szukać schronienia w Polsce – alarmuje były oficer Służby Wywiadu Wojskowego. Tym razem zagrożenie dotyczy przede wszystkim mieszkańców dużych miast, takich jak Kijów i Odessa. Polski rząd analizuje możliwe scenariusze, ale na razie zachowuje dużą powściągliwość.

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Wołodymyr Zełenski wielokrotnie informował o konieczności zakończenia wojny przed nastaniem zimy. Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę, w tym infrastrukturę energetyczną, mogą spowodować katastrofę humanitarną.

Polskę może czekać zimowa fala migracji z Ukrainy. Nawet 2,5 mln osób z dużych miast

Sytuacja może stanowić wyzwanie również z perspektywy Polski. – Może nas czekać fala uchodźców większa niż ta z początku wojny – mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" ppłk Maciej Korowaj. – Wcześniej mieliśmy przede wszystkim uchodźców z obszarów objętych działaniami wojennymi, teraz może nas czekać exodus ludności miejskiej – twierdzi były oficer Służby Wywiadu Wojskowego.

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Najbardziej zagrożone mają być duże miasta, w tym Odessa i Kijów, w których mieszka łącznie około 4,5 mln osób. Ppłk Korowaj szacuje, że do Polski w wyniku zimowej ofensywy Rosji może przybyć nawet 2,5 mln osób.

Dlaczego mowa akurat o dużych miastach? Sugerować ma to taktyka obrana przez Rosję. Już teraz informacje płynące ze wschodu wskazują, że to właśnie one będą celem Kremla. Z drugiej strony mniejsze społeczności mają większe możliwości samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb w trakcie kryzysu. – Miasto jest natomiast systemem zależnym od działania infrastruktury i ciągłości dostaw. Taki system można obezwładnić i właśnie na to liczą Rosjanie – tłumaczy były oficer SWW.

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Polski rząd przygotowuje się na trzy scenariusze

"Rz" dowiedziała się też, że rząd dostrzega zagrożenie i obecnie rozpatruje trzy scenariusze. Masowy napływ ludności z Ukrainy to jedna możliwość, ale MSWiA zakłada również brak wystąpienia takiego zjawiska lub sytuację, w której osoby przybywające z Ukrainy będą przyjmowane przez swoje rodziny mieszkające w Polsce.

MSWiA na bieżąco analizuje sytuację na granicy. Straż Graniczna co tydzień przesyła do resortu raporty w tym zakresie. Jednocześnie ministerstwo wskazuje, że "ewentualny scenariusz trzeci" jest "najmniej prawdopodobny", ale pewne rozwiązania, które go dotyczą, są gotowe.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Jak jednak wskazuje "Rz", Polska nie jest gotowa na najbardziej pesymistyczny scenariusz i falę uchodźców, która skalą dorównałaby tej z 2022 roku. Punkty dla uchodźców z Ukrainy zostały zlikwidowane, a tymczasowe miejsca zakwaterowania nie funkcjonują (poza dwoma wyjątkami – w Przemyślu i w Lublinie).

Do sprawy odniósł się również wiceminister Maciej Duszczyk, który w MSWiA zajmuje się kwestiami migracji. Profesor przyznaje, że obywatele Ukrainy już teraz dzwonią do urzędów wojewódzkich z pytaniami, czy Polska zapewni im ochronę na czas zimy. Na razie resort nie podejmuje jednak żadnych radykalnych kroków.