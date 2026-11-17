Warszawa zamieni się w krainę LEGO. Fot. materiały prasowe

Do świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze trochę czasu, ale już na początku grudnia będzie okazja do rodzinnego świętowania. W Warszawie z okazji Mikołajek powstanie wyjątkowa przestrzeń dla dzieci. Organizatorzy zaplanowali trzy dni zabawy. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny, ale jest jeden haczyk.

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W dniach 4–6 grudnia Park Świętokrzyski w Warszawie zamieni się w świąteczną przestrzeń pełną klocków LEGO i na kilka dni dołączy do grona, które tworzą świąteczne miejsca w Warszawie. Dzieci wcielą się w pomocników Mikołaja i wezmą udział w zadaniach związanych z przygotowaniami do Bożego Narodzenia.

Świąteczna Pracownia LEGO w Warszawie

Na uczestników czeka budowanie świątecznych dekoracji, które posłużą do ozdobienia klockowego lasu i dużej choinki. To także dobre pomysły na ozdoby świąteczne DIY, które można później powtórzyć w domu. Nie zabraknie też strefy swobodnego konstruowania.

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Świąteczna Pracownia LEGO w Warszawie. Fot. Materiały prasowe.

Dzieci będą mogły zrobić sobie zdjęcie jako minifigurka LEGO. W planach jest również specjalna strefa, w której uczestnicy zbudują model i zabiorą go do domu. Za wykonanie wybranych zadań najmłodsi otrzymają drobny upominek z klocków LEGO – w końcu to nieśmiertelny prezent dla dziecka.

Wydarzenie jest skierowane do dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Na miejscu znajdzie się również strefa LEGO DUPLO dla maluchów powyżej 18. miesiąca życia. Starsze dzieci również mogą wziąć udział w wydarzeniu.

Kiedy i gdzie? Godziny otwarcia Świątecznej Pracowni LEGO 2026

Świąteczna Pracownia LEGO będzie działać od 4 do 6 grudnia 2026 roku w Parku Świętokrzyskim w Warszawie, tuż obok Placu Defilad. Przy okazji warto sprawdzić, kiedy ruszają jarmarki bożonarodzeniowe 2026, bo stołeczny działa właśnie pod Pałacem Kultury.

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Wydarzenie będzie dostępne każdego dnia w godzinach 10:00–20:00. Ostatnie wejście zaplanowano na godz. 19:00. Organizatorzy zalecają przyjście około 10 minut przed godziną wskazaną na bilecie. Na zabawę warto przeznaczyć około godziny.

Świąteczna Pracownia LEGO w Warszawie. Fot. Materiały prasowe

Udział w wydarzeniu nic nie kosztuje (podobnie jak darmowe atrakcje LEGO na Dzień Dziecka w Warszawie), ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja na stronie www.lego.com/strefazabawy. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego lepiej się pospieszyć.

Bilet można pokazać na telefonie lub w wersji papierowej. Nie trzeba go drukować. Rezerwacje są imienne, a w razie zmiany planów należy anulować bilet za pomocą linku w mailu. Można też potem zarezerwować wejście na inny termin, jeśli będą jeszcze dostępne miejsca. Osoby bez biletu będą mogły wejść na wydarzenie, jeśli zostaną wolne miejsca.

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