Terminy jarmarków bożonarodzeniowych w Polsce w 2026 roku. Fot. Pixabay/Jakub Żerdzicki

Zimowy sezon zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim wyjątkowy czas, na który przez cały rok czekają miłośnicy świątecznej atmosfery. Polskie miasta szlifują już swoje harmonogramy, by zamienić zabytkowe rynki w baśniowe krainy.

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Przedstawiamy szczegółowe terminy otwarcia i zamknięcia najsłynniejszych przestrzeni jarmarkowych na północy, w centrum oraz na południu Polski. Warto już dziś zaplanować zimowy city-break.

Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku. Kiedy ruszają jarmarki na północy Polski?

Według prestiżowego rankingu European Best Destination to właśnie Gdańsk w Polsce zasługuje na miano najpiękniejszego jarmarku w całym kraju. Przyznam, że mnie także oczarował.

Słynie z romantycznego klimatu, który idealnie komponuje się z zabytkową architekturą historycznego centrum miasta, Ulicy Międzymurze oraz Targu Węglowego. W 2026 roku jarmark startuje już 20 listopada i potrwa do 23 grudnia. Warto też wiedzieć, że ceny na jarmarku w Gdańsku w poprzednim sezonie pozytywnie zaskakiwały odwiedzających.

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A co z pozostałymi jarmarkami na północy? Równie warty odwiedzenia jest Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie w terminie 27 listopada – 22 grudnia. Z kolei jarmark w Bydgoszczy, zlokalizowany nad Brdą na Moście Sulimy-Kamińskiego, ruszy 21 listopada i potrwa do 20 grudnia. Listę zamyka Toruń, gdzie pachnące słynnymi piernikami stoiska na Rynku Staromiejskim przyciągną turystów od 28 listopada do 22 grudnia 2026 roku.

Najlepsze jarmarki w centralnej części Polski. Kiedy otwarcie w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Białymstoku?

Centralne i środkowe pasmo kraju co roku przyciąga tłumy turystów. Jednak sercem zimowych wydarzeń w stolicy stanie się Jarmark Bożonarodzeniowy w Warszawie, od niedawna zlokalizowany na Placu Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki. Gdy zadebiutował w tym miejscu, mówiono, że takiego jarmarku w Warszawie jeszcze nie było. Kiedy start? Już 20 listopada. Co ciekawe, oficjalne zamknięcie nastąpi dopiero w 2027 roku, a dokładnie 6 stycznia.

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Jednym z faworytów pozostaje jarmark bożonarodzeniowy w Poznaniu, który po raz kolejny zobaczymy w trzech lokalizacjach: na Placu Wolności, Starym Rynku i podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich na Placu Powszechnej Wystawy Krajowej.

Przesuwając się na wschód, warto odwiedzić Łódź, gdzie już 27 listopada ulica Piotrkowska i Manufaktura zmienią się w magiczną krainę. Wskazana data zakończenia to 23 grudnia. Z kolei w Białymstoku, a konkretnie na Rynku Kościuszki, jarmark rozpocznie się 28 listopada i potrwa do 22 grudnia.

Terminy jarmarków we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Zakopanem

O jarmarku świątecznym we Wrocławiu co roku jest bardzo głośno. Zjeżdżają się tam goście z całej Polski. Jeżeli chcecie zrobić spontaniczny wypad na weekend do tego miasta, zapomnijcie o tanich noclegach.

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Jednak popularność tego wydarzenia nie jest czymś szokującym, bo dla wyjątkowego klimatu i świetnych atrakcji warto się tam wybrać – nie bez powodu Wrocław regularnie trafia do zestawień, w których wymienia się najlepsze jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce. Wrocławski jarmark obejmujący Rynek, Plac Solny oraz ulice Świdnicką i Oławską startuje 20 listopada i uwaga – potrwa aż do 7 stycznia 2027 roku.

Równie spektakularne wydarzenie czekać będzie w stolicy Małopolski w terminie 27 listopada – 26 grudnia. Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie od lat cieszy się uznaniem. Zresztą jest to też świetny punkt, z którego można udać się na Jarmark Bożonarodzeniowy w Zakopanem, zlokalizowany na Krupówkach i Placu pod Gubałówką. Zainteresowani muszą jednak pamiętać, że start wydarzenia nastąpi dość późno, bo dopiero 5 grudnia, a jarmark potrwa do 6 stycznia przyszłego roku.