Donald Tusk dalej apeluje ws. weta Karola Nawrockiego. Fot. zrzut ekranu / x.com / Donald Tusk

Donald Tusk zabrał po raz kolejny głos w sprawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawy o usługach cyfrowych (DSA). "Panie prezydencie, przecież pan też ma dzieci. Liczę na pana przyzwoitość i zdrowy rozsądek" – mówił premier w swoim najnowszym nagraniu.

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W piątek 13 listopada prezydent Karol Nawrocki ogłosił weto, o którym długo będzie głośno. Dotyczyło ono bowiem ustawy mającej wdrożyć w Polsce część unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA) i umożliwić dzięki temu szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie.

– Wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie. Rolą urzędnika nie jest oferowanie wyroków o tym, czy dana treść była przestępstwem, czy nie. To jest wyłącznie kompetencja wymiaru sprawiedliwości i niezawisłych sędziów – tłumaczył swoją decyzję prezydent.

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Donald Tusk o wecie ws. DSA i potrzebie "ratowania godności dzieci"

W poniedziałek 16 listopada premier znów powrócił do tematu i tym razem na nagraniu udostępnionym w serwisie X zwrócił się już bezpośrednio do Karola Nawrockiego.

– W Polsce co drugi dzień jakieś dziecko popełnia samob*jstwo. Nikt dokładnie nie zmierzy, ile dzieci popełnia samob*jstwo dlatego, bo jest ofiarą przemocy lub namowy do popełnienia samob*jstwa w sieci, ale wiemy dobrze, że tego typu zjawisko szerzy się w sposób niepokojący. Chcielibyśmy zdjąć te treści. Chcielibyśmy, aby one natychmiast zniknęły z internetu, ale nie mamy takiej możliwości, bo zawetowano ustawę, która takie narzędzia dawała do ręki – mówił na wstępie Donald Tusk.

Następnie premier odniósł się do argumentów stosowanych przez środowiska popierające weto prezydenta, według których rząd dysponuje już narzędziami mogącymi radzić sobie z nielegalnymi treściami.

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– Tłumaczą nam i to chcę, żeby wybrzmiało jak najjaśniej. Tłumaczą nam, że przecież Policja czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinny swoje robić, powinny zatrzymywać tych, nie chcę użyć mocnego słowa, autorów tego typu świństw, łajdactw w internecie. Okej, oczywiście. Policja i ABW starają się to robić bardzo szybko. Ale treści pozostają w internecie – zaznaczył szef rządu.

Jak wskazał, rodzicom i dzieciom oczywiście zależy na tym, aby szybko aresztować autorów takich treści. Jednak tak naprawdę najważniejsza dla nich pozostaje po prostu możliwość usunięcia szkodliwych materiałów z sieci, po to, aby "uratować godność dziecka".

Donald Tusk apeluje bezpośrednio do Karola Nawrockiego. "Przecież pan też ma dzieci"

Następnie Donald Tusk tłumaczył, że polskie prawo jest bezradne wobec wewnętrznych regulaminów cyfrowych platform. Jego zdaniem właśnie w przypadku nielegalnych i szkodliwych treści to polskie prawo, podobnie jak europejskie, powinno być nadrzędne.

Szef rządu wskazał, że w Europie państwa skutecznie starają się radzić z tego typu treściami. Natomiast, jak zauważył, "Polska jest w tej chwili chyba jedynym krajem w Unii Europejskiej, który poprzez weto prezydenta ciągle blokuje tego typu możliwości, tego typu ustawy".

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– I tu już nawet nie chodzi o to, że jest wstyd. Oczywiście, że jest wstyd, ale nie to jest najważniejsze. Tu chodzi o to, żeby chronić Polki, Polaków, szczególnie najmłodszych, nasze dzieci, przed różnego typu zagrożeniami. Żeby nie czekać na łaskę i niełaskę Big Techów, żeby polskie prawo skutecznie chroniło nieletnich – dodał.

Na zakończenie Donald Tusk wyraził swoją gotowość, aby nie poprzestawać na przekonywaniu prezydenta do zaakceptowania przepisów wdrażających DSA. – Jestem gotów też, ale nie chcę już dłużej błagać, ale jestem gotów codziennie chodzić do pana prezydenta i tłumaczyć, żeby w kolejnej próbie takiej ustawy nie korzystał z tego swojego negatywnego prawa weta, tylko żeby pomógł nam chronić Polaków przed zagrożeniami, przed upokorzeniami, przed strachem w sieci – zapewniał.

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Swoją wypowiedź premier zwieńczył bezpośrednim apelem do Karola Nawrockiego. – Panie prezydencie, przecież pan też ma dzieci. Liczę na pana przyzwoitość i zdrowy rozsądek – powiedział.

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Gdzie szukać pomocy?

Jeśli jesteś dzieckiem lub nastolatkiem i przeżywasz trudne chwile, ktoś cię krzywdzi albo ktoś w internecie namawia cię do zrobienia sobie krzywdy, nie zostawaj z tym sam. Zadzwoń lub napisz:

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). Bezpłatnie i anonimowo, można też napisać przez stronę 116111.pl 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Działa całą dobę, bezpłatnie

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Jeśli jesteś rodzicem, opiekunem lub nauczycielem i martwisz się o bezpieczeństwo dziecka:

800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

Szkodliwe i nielegalne treści z udziałem dzieci możesz zgłosić do zespołu Dyżurnet.pl (NASK).