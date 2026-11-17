"Europoseł Grzegorz B." stanie przed sądem. Fot. Shutterstock, montaż: naTemat.pl

Nadchodzi kolejny etap sprawy, która wywołała w Polsce ogromne emocje. "Grzegorz B." – bo tak prokuratura i minister sprawiedliwości określają kontrowersyjnego europosła – zasiądzie na ławie oskarżonych w związku z wydarzeniami w szpitalu w Oleśnicy. To jednak nie wszystko. Akt oskarżenia obejmuje znacznie szerszy katalog zarzutów, niż tylko te dotyczące pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej.

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"Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu skierowała dziś do Sądu Rejonowego w Oleśnicy akt oskarżenia przeciwko europarlamentarzyście Grzegorzowi B. oraz sześciu innym osobom" – poinformował na X Waldemar Żurek.

Sprawa dotyczy wydarzeń z kwietnia 2025 roku w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy. "Oskarżeni odpowiedzą przed sądem za pozbawienie wolności lekarki, a Grzegorz B. oraz Marta C. także za naruszenie jej nietykalności cielesnej, znieważenie i zniesławienie" – przekazał szef resortu sprawiedliwości.

Na tym akt oskarżenia i lista oskarżonych się nie kończą

"Akt oskarżenia obejmuje również inne czyny zarzucane Grzegorzowi B." – poinformował Waldemar Żurek. "Chodzi o zniszczenie mienia w Opolu oraz nawoływanie w internecie 14.12.2023 r. do nienawiści na tle różnic wyznaniowych i do przeszkadzania aktom religijnym" – wyjaśnia minister.

W komunikacie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu czytamy, że Grzegorzowi B. przedstawione zostały następujące zarzuty:

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pozbawienia wolności (art. 189 § 1 k.k.), naruszenia nietykalności cielesnej (art. 222 § 1 k.k.), znieważenia lekarza w oleśnickim szpitalu (art. 226 § 1 k.k. oraz art. 212 § 1 k.k.).

Poza tym akt obejmuje także zarzuty związane ze zniszczeniem mienia w Opolu (w tym wypadku chodziło o zniszczenie wystawy o historii osób LGBT) i nawoływaniem za pośrednictwem internetu do nienawiści na tle różnic wyznaniowych oraz do popełnienia występku przeszkadzania aktom religijnym.

Inne osoby, którym postawiono zarzuty – Krzysztof T., Remigiusz O., Krzysztof F., Renata S., Michał K. oraz Marta C. – są oskarżone o pozbawienie wolności lekarki na terenie oleśnickiego szpitala. Marta C. ponadto usłyszała zarzuty znieważenia, zniesławienia i naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonej.

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Prokuratura wskazuje na to, że zarzucone przestępstwa są zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

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Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się ponad rok temu

"W związku ze zdarzeniem, jakie zaistniało w dniu 16 kwietnia 2025 roku na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, Prokurator Rejonowy w Oleśnicy wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa" – tak brzmiał komunikat prokuratury, który został opublikowany zaledwie dzień po wydarzeniach w Oleśnicy.

Sprawa dotyczy oczywiście niezwykle głośnej sprawy pozbawienia przez europosła wolności ginekolożki Gizeli Jagielskiej. Grupa osób, w tym Grzegorz B., przeprowadziła pod szpitalem w Oleśnicy pikietę. Krótko po niej doszło do "obywatelskiego zatrzymania" lekarki.

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Sprawa miała związek z przeprowadzeniem przez Gizelę Jagielską aborcji w dziewiątym miesiącu ciąży. W tym wypadku zabieg był zgodny z prawem.