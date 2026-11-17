Nadchodzi kolejny etap sprawy, która wywołała w Polsce ogromne emocje. "Grzegorz B." – bo tak prokuratura i minister sprawiedliwości określają kontrowersyjnego europosła – zasiądzie na ławie oskarżonych w związku z wydarzeniami w szpitalu w Oleśnicy. To jednak nie wszystko. Akt oskarżenia obejmuje znacznie szerszy katalog zarzutów, niż tylko te dotyczące pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej.
"Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu skierowała dziś do Sądu Rejonowego w Oleśnicy akt oskarżenia przeciwko europarlamentarzyście Grzegorzowi B. oraz sześciu innym osobom" – poinformował na X Waldemar Żurek.
Sprawa dotyczy wydarzeń z kwietnia 2025 roku w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy. "Oskarżeni odpowiedzą przed sądem za pozbawienie wolności lekarki, a Grzegorz B. oraz Marta C. także za naruszenie jej nietykalności cielesnej, znieważenie i zniesławienie" – przekazał szef resortu sprawiedliwości.
Na tym akt oskarżenia i lista oskarżonych się nie kończą
"Akt oskarżenia obejmuje również inne czyny zarzucane Grzegorzowi B." – poinformował Waldemar Żurek. "Chodzi o zniszczenie mienia w Opolu oraz nawoływanie w internecie 14.12.2023 r. do nienawiści na tle różnic wyznaniowych i do przeszkadzania aktom religijnym" – wyjaśnia minister.
W komunikacie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu czytamy, że Grzegorzowi B. przedstawione zostały następujące zarzuty:
- pozbawienia wolności (art. 189 § 1 k.k.),
- naruszenia nietykalności cielesnej (art. 222 § 1 k.k.),
- znieważenia lekarza w oleśnickim szpitalu (art. 226 § 1 k.k. oraz art. 212 § 1 k.k.).
Poza tym akt obejmuje także zarzuty związane ze zniszczeniem mienia w Opolu (w tym wypadku chodziło o zniszczenie wystawy o historii osób LGBT) i nawoływaniem za pośrednictwem internetu do nienawiści na tle różnic wyznaniowych oraz do popełnienia występku przeszkadzania aktom religijnym.
Inne osoby, którym postawiono zarzuty – Krzysztof T., Remigiusz O., Krzysztof F., Renata S., Michał K. oraz Marta C. – są oskarżone o pozbawienie wolności lekarki na terenie oleśnickiego szpitala. Marta C. ponadto usłyszała zarzuty znieważenia, zniesławienia i naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonej.
Prokuratura wskazuje na to, że zarzucone przestępstwa są zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.
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Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się ponad rok temu
"W związku ze zdarzeniem, jakie zaistniało w dniu 16 kwietnia 2025 roku na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, Prokurator Rejonowy w Oleśnicy wydał postanowienie o wszczęciu śledztwa" – tak brzmiał komunikat prokuratury, który został opublikowany zaledwie dzień po wydarzeniach w Oleśnicy.
Sprawa dotyczy oczywiście niezwykle głośnej sprawy pozbawienia przez europosła wolności ginekolożki Gizeli Jagielskiej. Grupa osób, w tym Grzegorz B., przeprowadziła pod szpitalem w Oleśnicy pikietę. Krótko po niej doszło do "obywatelskiego zatrzymania" lekarki.
Sprawa miała związek z przeprowadzeniem przez Gizelę Jagielską aborcji w dziewiątym miesiącu ciąży. W tym wypadku zabieg był zgodny z prawem.
– Czytam o sobie, że jestem mordercą seryjnym. Że jestem z piekła rodem. Doktorem Mengele. Życzą mi chorób nowotworowych. Można by tu wymienić całą litanię. Ale czuję, że robię to, co powinnam robić. Nie dam się zastraszyć żadnym mediom katolickim czy prawicowym, ponieważ po prostu wykonuję swój zawód. A aborcja jest nieodłączną częścią mojego zawodu. I dopóki to, co robię, jest zgodne z prawem, nikt nie ma prawa mnie atakować – podkreślała wtedy lekarka w rozmowie z naTemat.
Warto przypomnieć, że szpital w Oleśnicy nie przedłużył z lekarką umowy w grudniu 2025 roku. Gizela Jagielska miała znaleźć zatrudnienie w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia w Wielkopolsce, jednak placówka wycofała się z rozmów. Wokół sprawy pojawiły się silne naciski ze strony środowisk antyaborcyjnych.