Zwrot ws. pogrzebu sprawcy ataku w Krakowie. Fot. naTemat

Pogrzeb Michała Oksińskiego, sprawcy ataku na krakowskim Rynku, jednak może dojść do skutku. Pojawiły się nowe informacje w sprawie pochówku. Prokuratura zabrała głos.

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Do niedawna nie było wiadomo, co stanie się z ciałem sprawcy strzelaniny w centrum Krakowa. Ponieważ nikt z krewnych nie zgłosił się po zwłoki, prezydent miasta Łukasz Gibała zapowiedział możliwość przekazania ich na cele naukowe i medyczne.

17 listopada do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie przyszedł jednak członek rodziny 24-latka. Zadeklarował chęć odebrania ciała, ale do wydania nie doszło.

Zwrot w sprawie pochówku zamachowca z Krakowa

– Do Zakładu Medycyny Sądowej zgłosił się członek rodziny, ale ciała nie odebrał, dlatego że tego dnia zaszła konieczność wykonania dodatkowych badań. Jakie to badania? Tego nie mogę powiedzieć. Potrwają one kilka dni. Jeżeli ta osoba podtrzyma wolę odebrania ciała i zorganizowania pochówku, to ciało zostanie jej wydane – powiedział "Faktowi" prok. Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

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Nie wiadomo, kto z krewnych zamierza zorganizować pogrzeb. W mediach pojawiły się informacje, że może to być babcia 24-latka, ale prokuratura nie potwierdza tych doniesień. Rodzina nie chce ujawniać takich szczegółów.

– Nie powiem, czy po ciało zgłosiła się babcia, czy wujek, oni sobie tego nie życzą. Nie życzą sobie robienia sensacji z pogrzebów. Już trójkę członków rodziny pochowali, teraz jeszcze jedną osobę będą chować – mówił prok. Stasielak.

Z ustaleń dziennika wynika, że pogrzeb Michała Oksińskiego ma być cichy i skromny. Wcześniej rodzina zamachowca z Krakowa wydała oświadczenie z apelem do mediów. Nie wiadomo, kiedy dokładnie odbędzie się pogrzeb ani czy nazwisko 24-latka znajdzie się na nagrobku.

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Prezydent Krakowa miał plan

Jak pisaliśmy w naTemat, ciało zamachowca z Krakowa mogło trafić na uczelnię – w poniedziałek prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiadał możliwość przekazania ciała Michała Oksińskiego na cele naukowe i medyczne do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wcześniej żaden z krewnych nie zgłosił się po zwłoki. Gdy nikt z uprawnionych krewnych nie odbierze zwłok, pogrzeb musi zorganizować gmina, na terenie której nastąpiła śmierć, czyli w tym wypadku Kraków – to w tutejszym szpitalu zamachowiec z Krakowa zmarł.

– Jeśli oni (rodzina) nie zdecydują się odebrać ciała i zrobić pochówku, to ja będę wnioskował, żeby miasto nie organizowało pogrzebu, tylko żeby przekazać ciało na cele medyczne – mówił prezydent miasta.

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Jak podawał "Super Express", do Collegium Medicum UJ nie wpłynął w tej sprawie żaden wniosek. Przypomnijmy, że głos zabrał też jezuita Krzysztof Mądel. "Oksiński zaciągnął ekskomunikę, mordując ludzi, więc pogrzeb powinien być skromny, a ponieważ świadkami tej zbrodni były miliony ludzi, w tym rodziny ofiar, forma pogrzebu powinna być na tyle prosta, żeby nie budzić zgorszenia" – napisał na platformie X.