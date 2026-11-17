Czarzasty ostro zwrócił się do dziennikarza TV Republika Fot. YouTube/@SejmRP_PL

Włodzimierz Czarzasty ostro zwrócił się do dziennikarza TV Republika. Podczas konferencji w Sejmie ostro skrytykował stację za jej relację z tragicznych wydarzeń w Krakowie. Przekazał, co usłyszał od policjantów.

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– Chciałem panu powiedzieć, że spotkałem się z policjantami, którzy brali udział w bronieniu ludzi w Krakowie. Prosili, żebym przekazał przy okazji, jakby było pytanie z telewizji Republika (...). Chcę powiedzieć, że ci ludzie, policjanci, narażając własne życie, walczyli o życie innych. Że byli na tym miejscu. Że czują się obrażeni przez to, co zrobiliście – mówił Czarzasty.

Czarzasty bojkotuje TV Republika. Mocne słowa w obronie policjantów z Krakowa

Marszałek Sejmu nazwał relację TV Republika z krakowskiego rynku "hańbą, hańbą obrażającą ludzi, którzy walczą o życie innych". Zarzucił stacji obrażanie policjantów i wyśmiewanie osób, które narażały życie, by ratować innych. Na koniec zaznaczył, że nie zamierza rozmawiać z przedstawicielem telewizji.

Przypomnijmy, że Tomasz Sakiewicz wywołał skandal swoją relacją z Krakowa po zamachu. Redaktor naczelny TV Republika, który był wtedy na rynku, zwrócił się do kamery z pytaniem: "Gdzie jest policja?". A potem z pełnym przekonaniem brnął w narrację, że na miejscu nie ma ani jednego mundurowego, ponieważ "wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy".

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Sakiewicz sugerował też, że za strzelaninę miała odpowiadać grupa cudzoziemców, co się nie potwierdziło. Relacja wywołała falę krytyki i tysiące skarg do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Regulator zainteresował się sprawą stacji: KRRiT wzięła się za TV Republikę po relacji Sakiewicza – wpłynęło ponad 5 tys. skarg.

Dodajmy, że znane firmy zaczęły wycofywać swoje reklamy z tej stacji. W naTemat pisaliśmy już, że TV Republika dostała kolejny cios: chiński gigant również ma dość i odchodzi. Chodzi o markę Chery. Z kolei polska sieć postanowiła zakręcić kurek z pieniędzmi: RTV Euro AGD wycofało reklamy z Republiki; Sakiewicz wezwał do bojkotu. Także MasterCard wycofał już swoje reklamy z tej telewizji.

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Sprawą zajęła się również prokuratura – TV Republika jest na celowniku prokuratury przez akcję Sakiewicza w Krakowie. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że Jarosław O., szef wydawców TV Republika, usłyszał zarzut.

Marszałek Sejmu krytykuje weto Karola Nawrockiego w sprawie ustawy DSA

Podczas wtorkowej konferencji Włodzimierz Czarzasty odniósł się również do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę wdrażającą unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA). Przepisy miały wprowadzić rozwiązania pozwalające na reagowanie na nielegalne treści publikowane w internecie.

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Marszałek Sejmu ocenił decyzję prezydenta jako niezrozumiałą. Wśród zagrożeń, z którymi miała walczyć ustawa, wymienił m.in. materiały pedofilskie, nawoływanie do zabójstw, handel ludźmi, groźby karalne, kradzież tożsamości, mowę nienawiści i oszustwa.

– Zupełnie niezrozumiała decyzja. Mówię to jako ojciec, jako obywatel. Można to ocenić z kilku względów. Uważam, że to wpływ koncernów międzynarodowych, głównie amerykańskich i lobby tych koncernów. Pamiętajcie Państwo, że niektóre platformy mają 30 proc. zysku z tego, że właśnie takie treści, które były zakazane w tej ustawie, są publikowane i promowane na tych platformach. Uważam to za bardzo nierozsądne i uważam to za gest zupełnie nieuzasadniony w stosunku do tych koncernów, szczególnie amerykańskich – mówił.