Aktor zwyzywał Karola Nawrockiego. W sieci zawrzało. Fot. KSikorski/shutterstock

Piotr Wiszniowski, aktor znany z serialu "Plebania", usunął wulgarny wpis o Karolu Nawrockim, który wywołał burzę w sieci. Ponownie zabrał głos i podziękował osobom, które stanęły po jego stronie. Oświadczenie w tej sprawie wydał również Teatr Żydowski, z którym aktor jest związany.

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Piotr Wiszniowski opublikował kontrowersyjny wpis w mediach społecznościowych po tym, jak Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA). To weto Nawrockiego, o którym długo będzie głośno, tym bardziej że już w styczniu prezydent zawetował akt o usługach cyfrowych w jego pierwotnej wersji.

Aktor rozpoczął post od słów: "Nawrocki, chcesz wolności w necie? Proszę", a następnie użył wobec prezydenta obraźliwych określeń i licznych wulgaryzmów. Nawiązał też do jego relacji z Donaldem Trumpem.

Wulgarny wpis Piotra Wiszniowskiego o Karolu Nawrockim

Sprawą zainteresował się prawnik i były członek Państwowej Komisji Wyborczej, który zapowiedział złożenie zawiadomienia obywatelskiego. Za publiczne znieważenie głowy państwa art. 135 par. 2 kodeksu karnego przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

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Po fali krytyki aktor opublikował kolejny wpis. Zwrócił w nim uwagę, że negatywne komentarze dosięgły jego bliskich, co dobrze pokazuje, jak działają internetowi prześladowcy. Zaapelował do internautów, by nie atakowali rodziny, przyjaciół ani miejsc, z którymi jest związany.

"Walcie we mnie, wszystko biorę na siebie. Zostawcie rodzinę, dzieci, zostawcie moje teatry, moich przyjaciół, tych od piłki nożnej też" – napisał.

W najnowszym oświadczeniu Piotr Wiszniowski przekazał, że usunął poprzedni post. Podziękował osobom, które w ostatnich dniach kontaktowały się z nim i okazały mu wsparcie.

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"Usunięto mój post, więc przepraszam, że zbiorowo, ale nie jestem w stanie podziękować każdemu z osobna za ogromne wsparcie, jakie dostałem w ostatnich dniach, za tysiące SMS-ów, wiadomości, telefonów, wpisów" – napisał.

W dalszej części wypowiedzi wymienił przyjaciół, aktorów, reżyserów, dziennikarzy i osoby, których nigdy wcześniej nie spotkał. Podkreślił, że otrzymane od nich wsparcie wiele dla niego znaczy, zwłaszcza w obliczu negatywnych reakcji, z którymi musiał się mierzyć.

Wiszniowski zwrócił się również do osób, które po wybuchu afery miały się od niego odsunąć.

"Dziękuję również tym, którzy, choć w małej grupce, nagle zamilkli, zaczęli udawać, że mnie nie znają, że nigdy nie mieli ze mną nic wspólnego, choć wcześniej padało dużo słów o przyjaźni, nawet 'wspólnym domu', a nawet... 'rodzinie'" – czytamy.

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I podsumował: "Cóż, życie uczy... Ale za to też dziękuję. I wszystkie konsekwencje biorę na siebie". Osobne podziękowania skierował do żony i córki.

Teatr Żydowski odciął się od wpisu aktora

Do sprawy odniósł się również Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie. Aktor występuje w nim od 2009 roku. W poniedziałkowym oświadczeniu placówka wyraziła dezaprobatę wobec publikacji aktora.

"Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich ubolewa z powodu nieakceptowalnego w formie i treści postu aktora Piotra Wiszniowskiego zamieszczonego w jego mediach społecznościowych. W przestrzeni publicznej nie powinno i nie może być miejsca na język nienawiści i agresję" – przekazano.

Przedstawiciele teatru przypomnieli, że placówka ma być miejscem dialogu i spotkań osób o różnych poglądach. Zaznaczyli, że szacunek i wzajemne zrozumienie należą do wartości, które przyświecają jej działalności.