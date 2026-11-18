Prezydent i sejmowa opozycja próbują wykreować w ludziach poczucie, że państwo drży w posadach. Z kolei rządzący starają przebić się z narracją, że sprawa Trybunału Konstytucyjnego jest zamknięta i trzeba iść dalej. Kto na tym lepiej wyjdzie? – Mam wrażenie, że wraz z ponadnormatywnym natężeniem tych wszystkich wydarzeń i informacji percepcja społeczna trochę już się na nie uodparnia – mówi w rozmowie z naTemat.pl politolog z Uniwersytetu Gdańskiego dr Paweł Trawicki.
Po kilkudniowym okresie, w którym Polska stanęła w miejscu za sprawą tragicznych wydarzeń w Krakowie, krajowa polityka wróciła na swoje ustalone tory. W Sejmie właśnie upadł wniosek o wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska, prezydent zorganizował konsultacje w sprawie resetu w Trybunale Konstytucyjnym, a w najbliższy piątek głowa państwa wreszcie wręczy nominacje nowym ministrom.
Równolegle Bogdan Święczkowski niezmiennie próbuje dostać się do swojego niedawnego biura na alei Szucha, a nowa ekipa kierująca TK szykuje się do wydawania pierwszych merytorycznych wyroków.
Sprawa TK wróciła na polityczne salony
Czy, jak twierdzą rządzący, "sprawa TK jest już zamknięta"? – Problem Trybunału Konstytucyjnego nie został rozwiązany, on został tylko odsunięty w czasie. Mam wrażenie, że temat wyhamuje nieco wraz z nastaniem wkrótce przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Ale przeczuwam, że wiosną i jedna, i druga strona walki politycznej przygotuje w tym temacie jakąś nową ofensywę. Nawet jeśli będzie to próba zainteresowania tym opinii publicznej trochę na siłę – uważa dr Paweł Trawicki z UG.
Jego zdaniem zamieszanie wokół sądu konstytucyjnego weszło w moment, w którym mało kto jest w stanie nadążyć za prawnymi niuansami. – Obecnie jest tak, że Polacy są bombardowani różnego rodzaju informacjami, z różnym kolorytem i barwami, nadawanymi przez różne środowiska polityczne. Natomiast ja bym nie był szczególnie zaskoczony, gdyby to, czym politycy żyją w telewizji i social mediach, dla zwykłych ludzi szybko zacznie być czysto medialnymi hasłami. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, kwestie Narodowego Banku Polskiego. Klasyczne tematy zarezerwowane tylko dla tych najbardziej zaangażowanych – dodaje politolog.
Ekspert komentuje wejście do gry prezesa NBP
W poniedziałek niespodziewanie do gry o Trybunał Konstytucyjny wszedł Adam Glapiński. Prezes Narodowego Banku Polskiego przychylił się do pisma Bogdana Święczkowskiego, który wnioskował o ucięcie wszelkich przelewów na rzecz instytucji kierowanej przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. – Pamiętajmy, że Adam Glapiński w okresie transformacji ustrojowej był jednym z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego w Porozumieniu Centrum. Śmiało można go było wtedy określać mianem pretorianina Kaczyńskiego. Dziś Glapiński jest nadal jego człowiekiem do zadań specjalnych – podkreśla ekspert.
Wszystko to wydarzyło się w określonym kontekście. Bo 3 listopada, raptem kilka dni po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym, Donald Tusk podpisał nominacje Glapińskiego dla nowych członków zarządów NBP. Zostało to wtedy odebrane jako przyjazny gest w momencie gigantycznej polaryzacji politycznej. Dziś widać, że nie stępiło to zębów prezesowi Narodowego Banku Polskiego. – Myślę, że premier kalkulował inny scenariusz i może mieć pretensje do swoich doradców, że nie przewidzieli takiej możliwości – uważa dr Trawicki.
Zobacz także
Taktyczna "polityka miłości" premiera
Nie ma jednak wątpliwości, że premier obrał wobec Karola Nawrockiego nową taktykę, którą określa się mianem "polityki miłości". Mocno specyficznej, bo przyjazne gesty – jak zaproszenie do świątecznego stołu – są poprzedzielane silnymi politycznymi ciosami. – Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że dyplomacja to umiejętność wykonania bezpiecznego skrętu w lewo na najbardziej zatłoczonym skrzyżowaniu przy włączaniu prawego kierunkowskazu. Być może ta chwilowa "polityka miłości" premiera do prezydenta wpisuje się w tego typu strategię. Choć oczywiście nie miejmy wątpliwości: ani w jedną, ani w drugą stronę między tymi panami sympatii nie ma – zaznacza Paweł Trawicki.
Bo choć Tusk otwarcie mówi o chęci porozumienia z prezydentem, to przy organizowanych przez Nawrockiego rozmowach na temat zresetowania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym klub Koalicji Obywatelskiej nie wziął udziału. I tu również padły ze strony KO argumenty o tym, że sprawa trybunału należy już do przeszłości. Za to w Kancelarii Prezydenta pojawili się przedstawiciele dwóch partii będących w koalicji – PSL i Polski 2050. Są to jednak ugrupowania, które nawet po zsumowanych wynikach nie uzyskują obecnie w sondażach poparcia na poziomie przekroczenia 5-procentowego progu.
– W obecnej sytuacji na polskiej scenie politycznej taka polityka środka nie jest polityką efektywną. Niezmiennie mamy dwa główne obozy polityczne i partie, które mogą orbitować wokół któregoś z hegemonów. Poszukiwanie tutaj trzeciego rozwiązania politycznego może i jest inicjatywą medialną i koncyliacyjną, natomiast nie przyniesie żadnego realnego skutku – kwituje w rozmowie z naTemat.pl politolog z Uniwersytetu Gdańskiego.