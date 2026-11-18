W co Tusk naprawdę gra z Nawrockim? Fot. Shutterstock

Prezydent i sejmowa opozycja próbują wykreować w ludziach poczucie, że państwo drży w posadach. Z kolei rządzący starają przebić się z narracją, że sprawa Trybunału Konstytucyjnego jest zamknięta i trzeba iść dalej. Kto na tym lepiej wyjdzie? – Mam wrażenie, że wraz z ponadnormatywnym natężeniem tych wszystkich wydarzeń i informacji percepcja społeczna trochę już się na nie uodparnia – mówi w rozmowie z naTemat.pl politolog z Uniwersytetu Gdańskiego dr Paweł Trawicki.

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Po kilkudniowym okresie, w którym Polska stanęła w miejscu za sprawą tragicznych wydarzeń w Krakowie, krajowa polityka wróciła na swoje ustalone tory. W Sejmie właśnie upadł wniosek o wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska, prezydent zorganizował konsultacje w sprawie resetu w Trybunale Konstytucyjnym, a w najbliższy piątek głowa państwa wreszcie wręczy nominacje nowym ministrom.

Równolegle Bogdan Święczkowski niezmiennie próbuje dostać się do swojego niedawnego biura na alei Szucha, a nowa ekipa kierująca TK szykuje się do wydawania pierwszych merytorycznych wyroków.

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Sprawa TK wróciła na polityczne salony

Czy, jak twierdzą rządzący, "sprawa TK jest już zamknięta"? – Problem Trybunału Konstytucyjnego nie został rozwiązany, on został tylko odsunięty w czasie. Mam wrażenie, że temat wyhamuje nieco wraz z nastaniem wkrótce przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Ale przeczuwam, że wiosną i jedna, i druga strona walki politycznej przygotuje w tym temacie jakąś nową ofensywę. Nawet jeśli będzie to próba zainteresowania tym opinii publicznej trochę na siłę – uważa dr Paweł Trawicki z UG.

Jego zdaniem zamieszanie wokół sądu konstytucyjnego weszło w moment, w którym mało kto jest w stanie nadążyć za prawnymi niuansami. – Obecnie jest tak, że Polacy są bombardowani różnego rodzaju informacjami, z różnym kolorytem i barwami, nadawanymi przez różne środowiska polityczne. Natomiast ja bym nie był szczególnie zaskoczony, gdyby to, czym politycy żyją w telewizji i social mediach, dla zwykłych ludzi szybko zacznie być czysto medialnymi hasłami. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, kwestie Narodowego Banku Polskiego. Klasyczne tematy zarezerwowane tylko dla tych najbardziej zaangażowanych – dodaje politolog.

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Ekspert komentuje wejście do gry prezesa NBP

W poniedziałek niespodziewanie do gry o Trybunał Konstytucyjny wszedł Adam Glapiński. Prezes Narodowego Banku Polskiego przychylił się do pisma Bogdana Święczkowskiego, który wnioskował o ucięcie wszelkich przelewów na rzecz instytucji kierowanej przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. – Pamiętajmy, że Adam Glapiński w okresie transformacji ustrojowej był jednym z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego w Porozumieniu Centrum. Śmiało można go było wtedy określać mianem pretorianina Kaczyńskiego. Dziś Glapiński jest nadal jego człowiekiem do zadań specjalnych – podkreśla ekspert.

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Wszystko to wydarzyło się w określonym kontekście. Bo 3 listopada, raptem kilka dni po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym, Donald Tusk podpisał nominacje Glapińskiego dla nowych członków zarządów NBP. Zostało to wtedy odebrane jako przyjazny gest w momencie gigantycznej polaryzacji politycznej. Dziś widać, że nie stępiło to zębów prezesowi Narodowego Banku Polskiego. – Myślę, że premier kalkulował inny scenariusz i może mieć pretensje do swoich doradców, że nie przewidzieli takiej możliwości – uważa dr Trawicki.

Taktyczna "polityka miłości" premiera

Nie ma jednak wątpliwości, że premier obrał wobec Karola Nawrockiego nową taktykę, którą określa się mianem "polityki miłości". Mocno specyficznej, bo przyjazne gesty – jak zaproszenie do świątecznego stołu – są poprzedzielane silnymi politycznymi ciosami. – Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że dyplomacja to umiejętność wykonania bezpiecznego skrętu w lewo na najbardziej zatłoczonym skrzyżowaniu przy włączaniu prawego kierunkowskazu. Być może ta chwilowa "polityka miłości" premiera do prezydenta wpisuje się w tego typu strategię. Choć oczywiście nie miejmy wątpliwości: ani w jedną, ani w drugą stronę między tymi panami sympatii nie ma – zaznacza Paweł Trawicki.

Bo choć Tusk otwarcie mówi o chęci porozumienia z prezydentem, to przy organizowanych przez Nawrockiego rozmowach na temat zresetowania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym klub Koalicji Obywatelskiej nie wziął udziału. I tu również padły ze strony KO argumenty o tym, że sprawa trybunału należy już do przeszłości. Za to w Kancelarii Prezydenta pojawili się przedstawiciele dwóch partii będących w koalicji – PSL i Polski 2050. Są to jednak ugrupowania, które nawet po zsumowanych wynikach nie uzyskują obecnie w sondażach poparcia na poziomie przekroczenia 5-procentowego progu.

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